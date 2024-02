Comisionada electoral del PPD radica querellas por violación a veda electoral en anuncios de gobierno

Además, confirmó trabajan en apelación por caso de anuncios bajo el lema “Haciendo que las cosas pasen”

San Juan (4 de febrero de 2024)—La Comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), licenciada Karla Angleró González, anunció la radicación de varias querellas ante la oficina del Contralor Electoral por una clara violación a varios anuncios publicados recientemente por el gobierno de Pierluisi que no cumplen con la veda electoral vigente.

«Es de suma importancia la preservación de un proceso electoral justo y equitativo. Hoy, anuncio la radicación de varias querellas ante la oficina del Contralor Electoral debido a una evidente violación al periodo de la veda electoral por parte del gobierno a través de varios anuncios publicados recientemente. Es claro que el gobernador intenta aprovecharse de los fondos públicos para hacer campaña política a su favor. Eso está prohibido por la Constitución y también por la Ley de Financiamiento de Campañas que administra la Oficina del Contralor Electoral», destacó Angleró en conferencia de prensa desde la sede del PPD.

Además, la Comisionada Electoral detalló que los anuncios en las querellas radicadas corresponden a la Junta de Planificación. Estos anuncios fueron publicados durante el pasado mes de enero en rotativos del país. Angleró denunció que, aunque los anuncios publicados tienen el aval de la oficina del Contralor Electoral, la información que se publica en los mismos, no pasaron por la evaluación de la Junta Evaluadora de Anuncios y fueron directamente a la aprobación de la oficina del Contralor.

“Esta situación no puede quedar en un incumplimiento. Es meritorio que se investigue por qué este anuncio con todas las características de no cumplir con la ley, no pasó por el análisis de la Junta Evaluadora de Anuncios. Los favoritismos políticos son inaceptables y a través de estas querellas exigimos se investigue cuál fue el proceso realizado para cada uno de estos anuncios y en particular, las circunstancias que rodearon su aprobación. No hay que ser un experto para destacar como se aprobaron anuncios donde el color azul sobresale y el mensaje va acorde con un lema de campaña. Hacemos un llamado a las agencias fiscalizadoras correspondientes para que atiendan estas querellas y se tomen medidas preventivas y señalamientos correspondientes”, abundó Angleró.

En la misma línea, el secretario general del PPD, licenciado Gerardo “Toñito” Cruz, anunció que se está trabajando la apelación ante el Tribunal Apelativo del caso “Haciendo que las cosas pasen”. Como trasfondo, en octubre de 2023, el PPD presentó dos querellas reclamando que el Gobernador, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), junto a otras agencias, estaban gastando millones de dólares para realzar su imagen política de cara al ciclo electoral del 2024 en violación a la Sección 9 del Artículo 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta frase fue utilizada por la actual administración para promover obras de gobierno usando fondos públicos.

“Estamos trabajando un escrito de apelación con el equipo legal porque nos sostenemos en que la actual administración no cumplió con la ley utilizando dicha frase para resaltar su imagen”, sostuvo el también Comisionado Electoral Alterno del PPD.

Cruz añadió que simultáneamente mañana será radicada una Querella ante la Oficina de Ética Gubernamental, pues entrada la veda electoral, tanto el Gobernador Pierluisi como la Secretaria del DTOP utilizan las páginas sociales de sus respectivas agencias para violar la Ley 222, utilizando el estribillo político ‘Haciendo que las Cosas Pasen’, en violación ahora del periodo de veda electoral. “Ambos funcionarios, están sujetos a la ley de ética y deben responder por las violaciones de ley, como cualquier otro funcionario público”, indicó Cruz.