RECONOCEN AL DR. RICARDO GUERRERO EN LOS PUERTO RICO FASHION AWARDS… Y POR LA REVISTA CONTORNO

(San Juan, Puerto Rico/ 14 de diciembre de 2023)-El Dr. Ricardo Guerrero fue distinguido durante la primera edición de Puerto Rico Fashion Awards, en la categoría “El mejor en control de peso bajo supervisión médica”, durante una ceremonia efectuada la noche del miércoles 13 de diciembre en el Teatro Francisco Arriví en Santurce “Gracias a todos por este increíble honor en los Puerto Rico Fashion Awards. Estoy profundamente agradecido por ser reconocido como ‘El mejor en control de peso bajo supervisión médica’. Este logro no habría sido posible sin el apoyo de mi increíble equipo y, por supuesto, de cada uno de ustedes. ¡Gracias por ser mi fuente constante de inspiración y motivación!”, declaró el renombrado médico fisiatra y entrenador personal desde hace 20 años, que creó el Chamo Training System. El comité de Puerto Rico Fashion Awards responsable de la selección de los talentos más destacados, asegurando que cada aspecto del evento refleje la innovación, creatividad y el espíritu pionero que caracteriza a nuestra moda local, está compuesto por la animadora, productora y consultora de imagen y modelos, María María; el estilista, maquillista, maestro de pasarela y proyecciones escénicas, Jayson Santana; la fundadora y directora de Beauty and Wellness by Mima, Mirna Torres; el RN, MSN, coach de vida, hipnoterapista, orador, actor y escritor Kenny Ledée; el consultor ambiental en asuntos de transportación y matariles peligrosos, Alfredo Méndez, y el director de la Revista Contorno, Edinson Rivera Casanas. Al Dr. Ricardo Guerrero le entregaron, también, un reconocimiento especial de la Revista Contorno, en agradecimiento por su extraordinaria labor, dedicación y esfuerzo en el desempeño de su profesión y colaboración con la publicación. Guerrero tiene oficinas en Isla Verde Mall Suite 209, Carr. 187, calle Dalia en Carolina.