78 % de las querellas de adultos mayores corresponden a casos de negligencia

(13 de marzo de 2024, El Capitolio) – En vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, para considerar el PC 2032 que busca establecer un protocolo para atender el abandono de adultos mayores en las instituciones médico-hospitalarias, el Departamento de la Familia, reportó que de los 11 mil referidos al año, el 78 % de estos corresponden a casos de negligencia. El término negligencia, corresponde a la falla de suplido de servicios básicos de alimentación, servicios médicos y ropa, entre otros, que puede darse por parte de terceros o propiamente, lo que se denomina auto-negligencia.

“Esto es un tema complejo que amerita acción inmediata. El PC 2032 busca alternativas que redunden en una mejor calidad de vida para los adultos mayores. No podemos conformarnos con una sociedad donde se abandona a nuestros adultos mayores. Nos corresponde buscar todas las alternativas disponibles para erradicar esta inaceptable situación”, expresó Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión Cameral.

Según datos del propio Departamento de la Familia, actualmente cerca de 410 mil beneficiarios del PAN son mayores de 60 años y de esos 255 mil son adultos mayores que viven solos.

“Esto es un problema que va en crecimiento. Las estadísticas nos dicen cuán complicado puede ser el panorama. Pues, en la medida en que los núcleos familiares se reduzcan por la baja en la natalidad y haya un aumento de la emigración, tendremos más situaciones de abandono de adultos mayores y de negligencia y debemos atajar el problema antes que se convierta en una crisis”, expresó el legislador.

Durante la vista, salió a relucir que las regiones con mayor cantidad de adultos mayores abandonados en hospitales son Ponce, seguido por San Juan, Aguadilla y Bayamón. De 2017 a marzo de 2024, los hospitales han referido cerca de 3,763 personas abandonadas. Además, la Secretaria de la Familia indicó que su agencia necesita entrar 30 y 40 millones adicionales para atajar la situación actual en la que se reciben cerca de 11 mil referidos anuales por maltrato de adultos mayores.

“Para tramitar las querellas, el Departamento de la Familia cuenta con 385 trabajadores sociales que atienden cerca de 40 casos mensuales cada uno. Ese nivel de referidos es hoy casi idéntico que los referidos de maltrato de menores. Para atender este tipo de casos, ADFAN cuenta con 90 millones de dólares, de los cuales 70 millones se invierten en hogares para cerca de 1,300 adultos mayores. Para satisfacer esa necesidad, el Dpto. de la Familia necesitaría cerca de 40 millones adicionales para poder lidiar con la situación actual de esta población”, puntualizó.

“El perfil de los adultos mayores que son abandonados en los hospitales por lo regular, según nos informó la Secretaria, es que en su mayoría son personas que no se casaron, no tienen hijos o no tienen relación familiar alguna. Esto es un asunto complejo que requerirá la revisión de este proyecto por lo que próximamente estaremos realizando una segunda vista pública a tales fines”, añadió.

Por su parte el también coautor de la medida, el Rep. José “Cheito” Rivera Madera, expresó que “es un deber moral de esta legislatura y de todos los puertorriqueños ocuparnos de nuestros adultos mayores. Esta legislación viene a llenar espacios vacíos en la ley, para asegurar que el abandono de nuestros padres y abuelos en los hospitales sea cosa del pasado. No es justo que, en la etapa más vulnerable de su vida, sean abandonados a su suerte. Vamos a seguir la discusión con todos los grupos de interés hasta encontrar una solución a este problema que va en crecimiento”.