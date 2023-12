“Puerto Rico ha respondido al llamado para eliminar el uso de pirotecnia en las navidades, se reportan bajas significativas en material ilegal explosivo”

Se refleja una baja significativa en la pirotecnia ilegal que circula en la isla

San Juan – “Por primera vez los puertorriqueños han tomado conciencia sobre el uso ilegal de la pirotecnia, demostrando en haber reducido en más del 70% por ciento las detonaciones de explosivos ilegales en lo que va del periodo navideño 2023”, señaló el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, teniente José J. Taboada de Jesús.

“Es un hecho real que la ciudadanía ha cooperado para reducir los efectos nocivos de la pirotecnia durante el periodo navideño. Puerto Rico ha respondido al llamado para eliminar el uso de pirotecnia en las navidades, se reportan bajas significativas en material ilegal explosivo Los compañeros de la Policía de Puerto Rico han realizado un excelente trabajo de inteligencia logrando allanamientos y confiscaciones de material explosivo que estaba destinado a utilizarse en estas navidades. Nuestros Policías Estatales y Municipales merecen una felicitación por el trabajo que han realizado que ha logrado dar un golpe a la industria del crimen con la incautación de miles de artefactos de pirotecnia ilegal. Sabemos que hay varios almacenes en vigilancia, uno específicamente que fue mudado de lugar con cargamentos significativos de material explosivo destinado para usarse en estas navidades, pero tarde o temprano la inteligencia de la uniformada dará con el almacenamiento de este material que tanto daño causa a las personas de edad avanzada, a los niños y a las mascotas”, expresó el teniente José J. Taboada de Jesús.

El líder de los Policías dijo que luego que el alcalde de Cataño Julio Alicea Vasallo emitiera una orden que prohíbe el uso de “pirotecnia” en su Municipio, hay varios alcaldes respaldando esa idea.

“Me complace saber que el alcalde de Cayey, Lcdo. Rolando Ortiz Velázquez y el alcalde de Camuy Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez están uniéndose a la campaña “Cero Explosivos en las Navidades 2023”. Sabemos que el alcalde de Camuy está muy preocupado por los efectos negativos de los explosivos, especialmente los cuartos de dinamita cuya detonación alborota a toda la comunidad. El alcalde de Cayey, como todo un abogado y ex legislador mantiene su preocupación sobre la letra muerta y la no aplicación de las leyes contra la pirotecnia que están vigentes. Estamos enfatizando que en manos de la ciudadanía está el poder acabar con esta mala práctica que afecta a todas las comunidades del país. Hace falta que los restantes setenta y cuatro (74) alcaldes de la isla de Puerto Rico tomen conciencia sobre este asunto, que de hecho en nada aporta a las arcas municipales. Los municipios no reciben ni un solo dólar de los millones de dólares que mueve la industria del crimen que controla la entrada de la pirotecnia ilegal. Apenas quedan cuatro días laborables para que los alcaldes emitan Ordenanzas Municipales para prohibir esta práctica con explosivos ilegales que tantos accidentes y desmembramientos a los cuerpos de personas ha caudado”, explicó presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, teniente José J. Taboada de Jesús.

En la campaña contra el uso de la pirotecnia la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico recalca que esta práctica lastima la salud y la tranquilidad en la época navideña, creando un mercado clandestino (ilegal) que mueve millones de dólares que no se reportan al Departamento de Hacienda lo cual es parte de la ola criminal que afecta al país. Los directivos de la organización que agrupa a la mayoría de los Policías del País expresaron que el detonar pirotecnia no es un deporte, tampoco es una práctica cultural, es un acto criminal que nos afecta a todos. Recordaron que es necesario que los ciudadanos llamen en forma confidencial al teléfono de la Policía de Puerto Rico 787-343-2020 y ofrezcan información sobre los almacenes de estos distribuidores clandestinos que contienen los explosivos. Se informa que la llamada que usted haga será totalmente confidencial.