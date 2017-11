Abre sus puertas la Escuela CROEM gracias a que el alcalde de Mayagüez instaló un generador de 150 kilowatts

Mayagüez – Asociación de Estudiantes del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocida por sus siglas CROEM ALUMNI señaló que la vista pública que celebró la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico reveló serias irregularidades en el proceso de re-apertura de la Escuela CROEM tras el paso del huracán María, sin embargo, el mayor logro fue la reapertura de la institución.

“Según fueron fluyendo los trabajos de la Comisión que preside la senadora Evelyn Vázquez, tuvimos la oportunidad de conocer las irregularidades que cometió el Departamento de Educación y varias agencias de Gobierno, con relación al cierre innecesario de la institución por más de 45 días. De hecho, lo que más llama la atención sobre el cierre de CROEM es que el DE reclama que tiene en sus manos un informe de evaluación de daños en CROEM preparado por la compañía CSA y el Cuerpo de Ingenieros. CROEM ALUMNI cuestionó la veracidad del informe, ya que en los registros de la Oficina de Seguridad del Centro no hay evidencia de que esos ingenieros visitaran la institución. De hecho, se ofreció el día 23 de octubre como fecha que los alegados ingenieros visitaron a CROEM, pero el registro de visitantes no tiene visitas externas desde el 19 al 26 de octubre (solo entraron maestros y personal administrativo), por lo que se cuestionó si el informe fue redactado en una oficina en San Juan. En todo momento se había informado por la prensa que la escuela estaba afectada por cables de alta tensión en el piso, cuando en realidad CROEM está ubicado en una antigua Base Militar de la Fuerza Aérea del Ejercito de los Estados Unidos y las líneas de abastecimiento de energía están soterradas. De igual manera se había informado que los salones estaban destruidos y filtraciones en los techos, cuando eso no es cierto. Gracias a la Vista Pública del Senado de Puerto Rico se pudo aclarar los rumores y comprobar que fue un error del DE cerrar la institución que tanto servicio y prestigio ha rendido a la educación del país”, señaló Wilson Nazario, director Ejecutivo de CROEM ALUMNI.

Alcalde de Mayagüez dice: El Municipio se ha tenido que echar sobre sus hombros la Escuela CROEM

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, que preside la senadora Evelyn Vázquez, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez hizo un recuento de las necesidades del Centro, la poca o ninguna ayuda que brindó el Departamento de Educación teniendo que el Municipio de Mayagüez finalmente instalar un generador de 150 kilowatts, que permite energizar la cafetería y las tres residencias de la escuela.

“Es cierto que el Departamento de Educación es la dueña de CROEM, es cierto que OMEP (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas) tiene la responsabilidad de atender las necesidades de CROEM. Sin embargo, en esta crisis del huracán María prácticamente toda las agencias estatales brillaron por su ausencia. Se olvidaron de CROEM. De hecho, en esta Vista Publica se ausentó la Autoridad de Energía Eléctrica, quienes tienen la responsabilidad de energizar a la mejor escuela de mundo y no lo han hecho. El 80% de los estudiantes de esta Centro vienen de las zonas más desbastadas por el huracán María. El Municipio de Mayagüez siempre ha dicho presente en CROEM, y como ustedes han visto el Centro está funcionando a toda capacidad porque hemos instalado un generador de 150 kilowatts para que los estudiantes no pierdan un día más de clases”, expresó el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.

Senadora Evelyn Vázquez se compromete a mantener abierto a CROEM

La senadora Evelyn Vázquez se comprometió con los estudiantes, padres y empleados de la escuela especializada a que la misma se mantendrá abierta, negando rumores de un cierre total.

“El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el propio gobernador Ricardo Rosselló Nevares tienen mucha preocupación con relación a lo que se ha publicado y el cierre temporero de esta escuela. Hoy se han aclarado todas las dudas y puedo asegurar que esta prestigiosa escuela con énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología no va a cerrar, eso no lo permitiremos. Todo lo contrario, desde hoy se ha comenzado las labores normales y el Centro está energizado gracias a la iniciativa del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Hace unos días le informé al gobernador mi preocupación y este me aseguró que CROEM jamás va a cerrar. Agradezco a CROEM ALUMNI su iniciativa de ayudar y defender a esta escuela que en febrero próximo cumple su 50 aniversario y lo vamos a celebrar en grande”, declaró la senadora Evelyn Vázquez.

Habla la portavoz de los padres de estudiantes de CROEM, Julissa Rodríguez

“Nosotros hemos estado muy preocupados por el cierre de CROEM. Ha sido un hecho el que la escuela estuvo cerrada demasiados días en forma innecesaria. CROEM estuvo preparado para abrir sus puertas hace varias semanas y por negligencia hoy es que vino a ofrecer servicio a sus estudiantes. Sin embargo, ha sido el Municipio de Mayagüez que nos ha brindado un generador para energizar la cafetería y las residencias de varones y señoritas. Todavía falta un generador para energizar el edifico principal, sus salones y laboratorios. No vemos acción alguna de las agencias estatales que tienen que ayudarnos, por lo que hoy a nombre de padres y estudiantes reclamo acción inmediata y se traiga otro generador a la escuela. Hay muchos experimentos e investigaciones científicas que dependen de energía eléctrica, los estudiantes de CROEM son muy responsables y desean terminar sus trabajos”, dijo Julissa Rodríguez, portavoz de los padres de estudiantes de CROEM.

La Comisión pregunto al Director de CROEM, profesor Milton Tomassini, sobre las necesidades de la institución

“Lo que más necesitamos es que la Autoridad de Energía Eléctrica energice toda la escuela. Sin embargo, estamos funcionando con el generador que instalo el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez lo que nos permite trabajar con los estudiantes, profesores y el personal de cafetería. Desconocemos l a razón por la cual nos tenían cerrado el Centro, pero eso ya es historia”, expreso el Director de CROEM, profesor Milton Tomassini

Estuvieron presentes en la Vista Publica, OMEP (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas), Departamento de Educación (la Secretaria Julia Keleher se excusó, envió a un representante), Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza. La Autoridad de Energía Eléctrica no estuvo presente, tampoco solicitó excusarse.