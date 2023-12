Cuestionan a LUMA por desorden en tala y deforestación.

Citarán a vistas públicas para examinar la situación.

(PONCE – jueves, 7 de diciembre de 2023) El senador por el distrito de Ponce, y presidente de la Comisión de Gobierno, Ramoncito Ruiz Nieves, le salió al paso a proyecto de LUMA Energy y el gobierno de Pierluisi de deforestar más de 17,000 millas lineales por donde discurre el sistema eléctrico, recordando que “no solo son las 17,000 mil millas lineales sino el ancho que abarcan las mismas en el caso de las líneas de alta tensión, pudiéramos estar hablando de un ancho promedio de unos 60 a 80 metros”, expuso el legislador.

Ruiz Nieves añadió que hace aproximadamente dos años que el gobierno federal otorgó fondos ARPA para una deforestación a una empresa que fue creada por uno de los vicepresidentes del consorcio LUMA, “un contrato de $80 millones, y hay que ver en qué quedó eso. Vemos que evidentemente el problema continuará, ya que la tala no se puede ver como una acción a corto plazo”, expresó. “No nos llamemos a engaño, no es lo vegetativo, lo que ahora se anuncia será la tala indiscriminada de árboles centenarios que significan mucho ante el calentamiento global . Yo viví cuando comenzó hace dos años está llamado mal proyecto de deforestación en la Carr PR134 donde tumbaron árboles protegidos como ceibas, capá prieto y cagüitas, entre otros, fueron afectados. En aquel entonces generé un llamado al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA),? Rafael Machargo para que interviniera y la respuesta fue que no podía hacer nada porque el contrato no se lo permitía y el daño ambiental fue irreparable”.

El legislador señaló que con la asignación de $1,000 millones para atender el abandono por parte de Luma y la AEE se pudo haber trabajado, “y todavía estamos a tiempo de crear como lo fue en el pasado las brigadas de poda y el mantenimiento permanentes. Esos $1,000 millones podrían pagar una nómina de sobre 600 empleados por unos 20 años, la pregunta responsable que le hacemos al Gobernador, luego de esta tala indiscriminada y sin ningún tipo de supervisión y control, si se ha calculado cómo afectaría nuestro ambiente forestal. A eso sumamos lo siguiente: de aquí a dos o tres años estaríamos hablando del mismo problema porque lo vegetativo crece continuamente”.