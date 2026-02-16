«Educulturismo en Puerto Rico»

AI Mode – El español de Puerto Rico, o español puertorriqueño, es una variante del español caribeño caracterizada por influencias andaluzas, canarias, taínas y africanas. Es la lengua principal de la isla (hablada por más de 3 millones de personas), conviviendo con el inglés como idioma oficial.
Nombre oficial:
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
- Estatus político: Es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, situado al noreste del Caribe.
- Capital: San Juan, que es también la ciudad más poblada.
- Historia: Fue colonia española por cuatro siglos hasta 1898, cuando pasó a ser controlada por Estados Unidos tras la guerra hispanoamericana.
- Secciones destacadas:
- Historia de Puerto Rico: Desde los pobladores taínos hasta el estatus actual.
- Geografía: Detalles sobre su archipiélago y clima tropical.
- Política: Estructura gubernamental y debates sobre su estatus (estadidad,
- Influencia Lingüística: Deriva principalmente del español de Andalucía y Canarias, con aportes del taíno (ej. hamaca, huracán) y lenguas africanas.
- Fonética: El español de Puerto Rico es una parte fundamental de la identidad cultural, orgullosamente mantenido a pesar de más de un siglo de influencia estadounidense.