«Educulturismo en Puerto Rico»

AI Mode – El español de Puerto Rico, o español puertorriqueño, es una variante del español caribeño caracterizada por influencias andaluzas, canarias, taínas y africanas. Es la lengua principal de la isla (hablada por más de 3 millones de personas), conviviendo con el inglés como idioma oficial.

Nombre oficial:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Estatus político: Es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, situado al noreste del Caribe.

Capital: San Juan, que es también la ciudad más poblada.

Historia: Fue colonia española por cuatro siglos hasta 1898, cuando pasó a ser controlada por Estados Unidos tras la guerra hispanoamericana.

Secciones destacadas: Historia de Puerto Rico: Desde los pobladores taínos hasta el estatus actual. Geografía: Detalles sobre su archipiélago y clima tropical. Política: Estructura gubernamental y debates sobre su estatus (estadidad,


