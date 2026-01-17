IA – El Educulturismo es un concepto y campo de estudio que integra tres pilares fundamentales: la Educación, la Cultura y el Turismo . Fue fundado y promovido por Jairo A. López Salamanca, quien lo define como el conjunto de conocimientos que una persona aprende, practica y comparte para enriquecer su vida personal y profesional.

A continuación se detallan sus componentes principales:

Educación: Se enfoca en facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades, valores y hábitos a través de técnicas pedagógicas, el debate y la investigación.

Cultura: Abarca el conocimiento de las costumbres, tradiciones, normas y modos de pensar de las comunidades para fortalecer la identidad social.

Turismo: Se entiende como el acto de viajar por placer para visitar, conocer y hospedarse en nuevos lugares, promoviendo el intercambio de experiencias.

Objetivos y Aplicación

El movimiento busca transformar la industria turística global mediante: