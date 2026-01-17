IA – El Educulturismo es un concepto y campo de estudio que integra tres pilares fundamentales: la Educación, la Cultura y el Turismo. Fue fundado y promovido por Jairo A. López Salamanca, quien lo define como el conjunto de conocimientos que una persona aprende, practica y comparte para enriquecer su vida personal y profesional.
A continuación se detallan sus componentes principales:
- Educación: Se enfoca en facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades, valores y hábitos a través de técnicas pedagógicas, el debate y la investigación.
- Cultura: Abarca el conocimiento de las costumbres, tradiciones, normas y modos de pensar de las comunidades para fortalecer la identidad social.
- Turismo: Se entiende como el acto de viajar por placer para visitar, conocer y hospedarse en nuevos lugares, promoviendo el intercambio de experiencias.
Objetivos y Aplicación
El movimiento busca transformar la industria turística global mediante:
- Promoción Regional: Inculcar en niños y jóvenes la importancia de conocer lo propio de cada región.
- Intercambio Global: Facilitar medios publicitarios y guías multilingües para destacar los «encantos educulturísticos» de ciudades y países.
- Plataforma de Difusión: La organización WTNO (World Travel Network Online) actúa como el medio principal para compartir noticias y experiencias relacionadas con este campo.