Entrevista: director del FBI en Puerto Rico asegura que continuarán investigando a políticos corruptos aunque sea año de elecciones

En entrevista exclusiva con El Diario, Joseph González contesta preguntas sobre las múltiples convicciones de funcionarios y compinches a raíz de casos presentados por las autoridades federales en Puerto Rico

Nueva York – El director del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) en Puerto Rico, Joseph González, aseguró que las pesquisas de la agencia por corrupción pública continuarán por lo que resta de año a pesar de que en noviembre se realizarán las elecciones generales en la isla.

El encargado de esta oficina federal en el territorio explicó que la diferencia con los procedimientos en año electoral versus los corrientes es que las indagatorias se realizan de manera más confidencial.

“El FBI es una organización no política, no vemos colores, partidos, o quién ganó o perdió. Para nosotros no es relevante. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Ya se acabaron las primarias; pero, de igual manera, tenemos unas elecciones en par de meses. La política del Departamento de Justicia es que tenemos que asegurarnos que ninguno de los pasos investigativos que nosotros tomemos pueda parecer que estamos tratando o pueden influenciar unas elecciones. Normalmente, durante este periodo de tiempo, tratamos de mantener nuestras investigaciones lo más confidencial posible. Pero eso no significa que nuestras investigaciones paran. Todavía seguimos siendo bien activos. Si llegan alegaciones, las vamos a investigar; pero es una consulta que se hace entre nuestra oficina, la Fiscalía Federal para el distrito de Puerto Rico. Si tiene que ver con un oficial electo, se tiene que hacer la consulta con el Departamento de Justicia y la División de Integridad Pública”, argumentó González, quien además sirvió como encargado de la oficina del FBI en México.

En entrevista exclusiva con El Diario de NY, el jefe del FBI en la isla argumentó que, aunque no existe una ley que establezca que la agencia tiene que limitar su trabajo durante un año electoral, la oficina local que dirige se guía por una política establecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Es un memo, una política que salió a través del secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, donde indica que nuestros pasos investigativos no deben parecer que estamos influenciado una elección de una manera u otra”, agregó.

“Cuando usted dice que son más cuidadosos, usted está diciendo que no van a haber intervenciones en la calle o que no van a amanecer en la casa de un funcionario o político…”, indagó El Diario.

