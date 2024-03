Pasa tu Día en Medias sin Zapatos: Lanzan campaña en apoyo a población infantil y juvenil con trastorno de procesamiento sensorial

( San Juan, Puerto Rico/ 14 de marzo de 2024)-La fundación sin fines de lucro 5 Sentidos, dedicada a brindar apoyo a la población infantil y juvenil con trastorno de procesamiento sensorial (TPS), ha comenzado la campaña para la iniciativa Pasa tu Día en Medias sin Zapatos, que se llevará a cabo el miércoles, 10 de abril de 2024 y tiene el propósito de allegar fondos para tratamientos, diagnósticos, educación, certificaciones a terapistas ocupacionales y apoyo a familias de niños y jóvenes con TPS, entre otras necesidades. “Es muy poco lo que se habla en Puerto Rico sobre el TPS, pero es muchísima la población que vemos de niños, niñas y jóvenes con la condición. Para esta población y para sus familias, comenzando con sus padres o encargados, el proceso de tratamiento y aceptación en sociedad es cuesta arriba porque actualmente no existen estudios formales ni literatura sobre este tema en la isla. En Fundación 5 Sentidos tenemos la misión de visibilizar a esta población, de ayudarles y de abrir camino para diagnósticos correctos acompañados de más y mejores tratamientos y terapias”, expresó Sandra Carrión, fundadora de la organización y quien conoce de primera mano el TPS por enfrentar el diagnóstico dentro de su propia familia. El TPS se presenta cuando el sistema neurológico central no es capaz de interpretar y organizar adecuadamente las informaciones captadas por alguno de los cinco sentidos (tacto, olfato, gusto, audición o visión). En el desarrollo, esto puede afectar temas de conducta y aprendizaje en nuestra población. La iniciativa Pasa tu Día en Medias sin Zapatos invita a las personas a pasar una mañana usando las medias emblemáticas de la Fundación 5 Sentidos, sin zapatos, en sus respectivos ambientes laborales y escolares. Para esto, la fundación ha extendido una invitación a compañías y organizaciones a que se unan adquiriendo las medias para sus empleados o permitiéndoles que participen de la iniciativa y pasen la mañana en medias sin zapatos. Las llamativas medias emblemáticas son de color azul vibrante y presentan el logo multicolor de 5 Sentidos de manera repetitiva. Están disponibles en estilo largo o corto por un donativo de $15.00 cada par. “Las medias son chulísimas y muy llamativas. Las personas que las han visto y las han podido comprar quedan encantadas y las usan con frecuencia. Así que, con la compra, no solo apoyas a la población infantil y juvenil con TPS, sino que adquieres unas medias muy bonitas que puedes usar en cualquier otro momento”, aseguró Carrión. Fundación 5 Sentidos es la única organización en Puerto Rico dedicada al tema de TPS. En tan sólo un año, ha logrado ofrecer 12 talleres a padres, maestros y otros profesionales de la salud en temas de neurología pediátrica, desarrollo neonatal, desarrollo sensorial, disfagia (problemas de alimentación), dificultades en habla-lenguaje, aprendizaje y más. Además, ha firmado sobre 14 acuerdos colaborativos con organizaciones como la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Programa de Educación Especial y la Administración para el Desarrollo y Cuidado Integral de la Niñez, entre otras. Los fondos recaudados con la campaña Pasa tu Día en Medias sin Zapatos serán usados para continuar con educación, pagos de terapias, apoyo para evaluaciones y diagnósticos, certificaciones a terapistas ocupacionales en el tema, esfuerzos para centros de apoyo a padres y desarrollar investigación sobre la población de niños y jóvenes con TPS en Puerto Rico, entre otras iniciativas de apoyo. Pasa tu Día en Medias sin Zapatos marcará el cierre del Mes de Concienciación del Trastorno de Procesamiento Sensorial, que se celebra por primera vez este año y continuará todos los meses de marzo luego que Fundación 5 Sentidos lograra la aprobación de un proyecto a esos fines y la firma del Gobernador de Puerto Rico. Las personas o empresas interesadas en ordenar las medias pueden llamar al 787-529-0562 o escribir a medias@5sentidospr.org. También pueden entrar a la página oficial de Fundación 5 Sentidos, www.5sentidospr.org. Las medias se consiguen a través de pre-orden. Habrá un “booth” con medias frente a los cines en el segundo nivel de Plaza Las Américas del 20 al 26 de marzo.