CAMPAÑA PARA PREVENIR CÁNCER COLORRECTAL-exbaloncelista José “Piculín» Ortiz como portavoz en campaña de prevención

(San Juan, Puerto Rico/ 29 de febrero de 2024)– El cáncer colorrectal continúa posicionado como la segunda causa de muerte por esta enfermedad en Puerto Rico por lo que, definitivamente, no se puede bajar la guardia. Aunque es la segunda causa de muerte de este tipo de cáncer, pierden la vida más pacientes, ya que el cáncer de próstata (causa número uno) solo afecta a varones, y cáncer de mama predominantemente a mujeres. El cáncer de colon lo padecen tanto hombres como féminas. Consciente de eso, este año la Coalición para la Prevención del Cáncer Colorrectal, en conjunto con la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología y otras entidades, refuerzan su mensaje de prevención ajustado a la realidad de la condición en el País. El Dr. Rafael A. Mosquera, presidente de la Coalición de Cáncer Colorrectal de Puerto Rico, anunció que el exbaloncelista y gloria del deporte puertorriqueño José “Piculín” Ortiz se ha unido como portavoz de la campaña de concienciación exhortando al pueblo a someterse a una colonoscopía, y destacando en un mensaje grabado que, “‘la bola está en tu cancha; prevención hoy, vida mañana’”, además de que admitió públicamente que “por suerte, a mí me lo detectaron a tiempo”. Este año cerca de 1,153 personas (entiéndase tres casos por día) podrían ser diagnosticadas con cáncer de colon. Depende de lo avanzada que esté la enfermedad al momento del diagnóstico será la supervivencia a cinco años; tumor localizado sobrevive el 87 por ciento; tumor con metástasis, solo el 14 por ciento. Unas 671 personas (377 varones / 294 mujeres) fallecen anualmente de una condición que es prevenible. Mosquera puntualizó que en los últimos años, «hemos observado que la incidencia y la mortalidad en pacientes menores de 50 años ha aumentado, lo que quiere decir que se está presentando en personas más jóvenes y en estados más avanzados… Lo más importante es que el cáncer de colon es prevenible si se detecta a tiempo, siendo curable en el 90 por ciento de los pacientes». La meta de esta organización sin fines de lucro es poder llevar el mensaje de prevención, utilizando las técnicas de cernimiento disponibles en todo Puerto Rico: la colonoscopía y pruebas de laboratorios como la excreta para sangre oculta que pueden ayudar a la detección temprana. En el caso de la colonoscopía se puede identificar el pólipo, que se remueve inmediatamente para evitar que se convierta en uno maligno (que se desarrolla entre cinco a 10 años). Si la prueba de excreta para sangre oculta resultara positiva, es crucial visitar el gastroenterólogo para una evaluación. Las técnicas de cernimiento deben ser complementadas con una buena alimentación, ejercicio, mantener un peso adecuado y evitar los hábitos tóxicos (como fumar y alcohol) para, de esta manera, reducir la posibilidad de desarrollar la enfermedad. En esta nueva campaña -con la colaboración de todos los medios de comunicación- se impactará más a la población de 40 a 50 años, porque las estadísticas reflejan que la condición está siendo más agresiva. El riesgo de este cáncer es 1.6 veces más alto en varones que en mujeres. En pacientes menores de 50 años ha aumentado la incidencia en etapas más avanzadas de la condición, ascendiendo, también, la mortalidad. En 2011 se diagnosticó uno (1) de cada 10 casos, mientras en 2019, uno (1) de cada 5 casos. Justo en ese mismo sector de la población aumentó un por ciento (1%) la mortalidad anual, mientras entre 50 a 64 años disminuyó 0.5% anual. En ese esfuerzo de concienciación, la Coalición de Cáncer Colorrectal de Puerto Rico anunció el evento «Dress In Blue Day» este viernes, 1 de marzo, por lo que el público en general debe adquirir ya su camiseta «dry-fit», a un valor de $12.00 c/u, a través de la tienda en línea www.cancercolonpr.org.