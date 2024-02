Líder de los Policías exige que se implemente un currículo escolar que atienda la temática de la alta incidencia criminal que azota al país.

San Juan – El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico solicitó que los legisladores, el Gobernador de Puerto Rico junto a la gerencia del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico se pongan de acuerdo para que se legisle y se incluya como curso obligatorio; el discutir los derechos civiles y las obligaciones que tiene un ciudadano para enfrentar la alta incidencia criminal que azota al país.

“Entendemos que, a raíz del aumento en la violencia callejera, las masacres, los abusos contra la mujer, el alto consumo de sustancias no autorizadas con el aumento en las ventas de drogas, los asaltos con el robo de vehículos a mano armada “carjackings”, los crímenes de cuello blanco, los arrestos y procesamiento por corrupción en las empresas y gobierno es necesario que se integre al currículo escolar en el Departamento de Educación que incluya varios cursos para educar a los estudiantes sobre el mundo que le espera. Esto no es nuevo, en las universidades donde se ofrecen cursos de Justicia Criminal se han incluido estas materias. Puerto Rico tiene que atender la alta incidencia criminal no solo con arrestos y procesamiento de los delincuentes en los Tribunales. Tenemos que moldear a nuestros estudiantes hacia una mejor “calidad de vida”, hay que incentivar la discusión de estos temas, concientizar a los maestros, estudiantes y padres de las obligaciones que tiene la ciudadanía para integrarse en el manejo de este complicado tema, como lo es la criminalidad y sus derivados”, señaló José J. Taboada De Jesús, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.

En esta propuesta es necesaria incluir la discusión en el manejo y efecto dañino de las redes sociales en las mentes de nuestros estudiantes.

“Al principio pensábamos que era muy bueno dejar que nuestros niños se entusiasmaran en todo lo que fuera el internet, hasta dábamos por aceptado que la participación de ellos en un mundo que nosotros no controlamos, incentivamos algo que a la larga no era bueno y educativo. Con el pasar de los años hemos descubierto que las redes sociales tienen también su lado oscuro, malvado; sobre todo, es una herramienta eficaz para promover el crimen, el robo, la corrupción y la mala conducta de un ciudadano, no importa la edad que tenga la persona. La escuela tiene la obligación de atemperar su currículo para prevenir este tipo de conducta. Si tomamos en consideración el tiempo promedio que pasa un estudiante en la escuela podemos concluir que ese es un terreno fértil para iniciar programas que los obliguen a participar de talleres y cursos preparatorios para enfrentar la problemática. El crimen siempre ha existido, sin embargo, los métodos han cambiado y el acecho de los que controlan los puntos de droga es diferente”, dijo el líder de los Policías Asociados.

“Tenemos que reclutar todas aquellas organizaciones que con éxito han combatido el crimen, hay que solicitar a las Agencias Federales, a los Tribunales, a los Fiscales y a la propia Policía de Puerto Rico que se envuelvan más en la educación a nuestros niños y jóvenes. Puerto Rico no puede darse el lujo de seguir promoviendo actos criminales, corrupción rampante y hasta la violencia hacia la mujer con el simple hecho de cerrar los ojos y dejar todo a la suerte de la vida, esto no se trata de asignar más fondos a las organizaciones, se trata de saber cual es el compromiso que ellos tienen o que efectividad que les rodea en la poca o mucha ejecutoria. Si miramos el presupuesto Estatal o Federal que se utiliza para supuestamente desarrollar campañas preventivas, sepa usted contribuyente del país, que el efecto es casi cero. Con canciones y estribillos no vamos a corregir el problema de la alta violencia en este país, hay que ser más creativo e incluir a la escuela y a nuestros estudiantes para que desde temprana edad logremos detener este mal que nos azota a todos”, terminó diciendo José J. Taboada De Jesús, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.