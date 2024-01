Jesús Manuel Ortiz, presenta a su equipo de campaña

Un equipo con experiencia, trayectoria y juventud

(30 de enero de 2024, San Juan) – El candidato a la Gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, presentó hoy al equipo de trabajo que estará encargado de todos los asuntos de su campaña de cara a las primarias de junio 2024. El grupo, compuesto por veteranos políticos populares, mujeres y líderes de diversas partes de la Isla.

“He querido conformar un equipo de trabajo variado que represente la realidad de nuestro partido. Es decir, un equipo donde converjan la experiencia, la trayectoria y la juventud y sobre todas las cosas un equipo comprometido con Puerto Rico”, expresó.

La Licenciada Ingrid Colberg, quien fue subsecretaria del PPD bajo la presidencia del Charlie Delgado Altieri, y dirigió la Autoridad de Puertos bajo la Administración de Alejandro García Padilla asumirá el rol de directora de Campaña. A ella se une el Rep. Roberto Rivera Ruiz de Porras, quien fungirá como Asesor Senior y como Coordinador General, el excandidato a alcalde de Adjuntas Víctor “Vitito” Pérez.

“Como directora de campaña, la licenciada Colberg aportará su experiencia estratégica y liderazgo, desempeñando un papel fundamental en la planificación y ejecución de la campaña electoral. Conoce el funcionamiento de los asuntos políticos y goza del respeto y reconocimiento de líderes de nuestro Partido. Por su parte, el Rep. Roberto Rivera Ruiz de Porras, un legislador a quien respeto y agradezco su disponibilidad para colaborar en el fortalecimiento de la campaña y asesorar en cuestiones clave. Mientras que Vitito Pérez, estará encargado de la coordinación de la campaña”, expresó Ortiz González.

Para coordinar los portavoces de Campaña, el también presidente del PPD, contará con el apoyo de un grupo de legisladores quienes se han unido a su cruzada, se encuentran, la senadora Migdalia González, del ex secretario de la colectividad y representante Ramón Luis Cruz Burgos y del representante José Rivera Madera. Mientras, que, como Coordinador Municipal, estará el también representante Juan José Santiago.

Los asuntos financieros estarán a cargo de Harry Vega, la Dra. Suleira Quiñones y el Lcdo. Pedro Crespo. Crespo, fue parte del equipo financiero de Ortiz, durante la campaña a la Presidencia del PPD.

“Tres asuntos de importancia en toda campaña, son el Plan de Gobierno, el tema electoral y la movilización de electores o Get Out The Vote. Como directora de Política Pública he designado a Lcda. Lizamarie Serrano, una joven popular ha dado un paso al frente para dirigirlo. Lizamarie es abogada de profesión especialista en política pública y gerencia. Estoy convencido, que su sensibilidad y conocimiento en los temas aportarán en la redacción de un Plan que contenga las soluciones para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. El equipo electoral estará a cargo del ex comisionado electoral y ex secretario general del PPD Miguel Ríos Torres y el Lcdo. Jehu Santiago. Mientras, que GOTV lo tendrá a cargo de Julia Torres, una mujer que ha dado muchas luchas a través de los años por nuestro partido y quien fuera ex secretaria general de nuestro partido y exdirectora ejecutiva de la Oficina de Comunidades Especiales bajo la exgobernadora Sila María Calderón”, añadió.

Ortiz González finalizó diciendo que las operaciones de campo estarán a cargo de Omar Vázquez y como directora de comunicaciones, estará Jossie Vega.

Ortiz González, finalizó agradeciendo a todos ellos su disponibilidad para asumir el reto