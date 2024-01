“Ocupando Dimensiones: RENACER” de Kariel Argenis en Casa Silvana

Humacao, Puerto Rico – Casa Silvana inaugura su primera exposición individual de este 2024 bajo la “Serie Jóvenes Afro” titulada “Ocupando Dimensiones: RENACER” del artista afropuertorriqueño Kariel Argenis Díaz Maisonet.

La muestra que se inaugura este próximo Sábado, 13 de enero de 1:00 a 5:00 pm se presentará la obra reciente del artista. Con relación a la misma se denomina como “Una experiencia artística visual llena de colores vibrantes, formas orgánicas y patrones mentalmente estimulantes. Según el artista su inspiración creativa proviene del reino orgánico multicolor que le rodea en el archipiélago.”

Kariel Argenis Díaz Maisonet es una persona afroborinqueña trans no-binaria que trabaja como artista multidisciplinarie, bailarina/coreógrafx, modelo y gestorx cultural. Ha trabajado en los últimos años junto a las colectivas artísticas: Haus of Vanguardia desde 2019 y La Otra Laboratoria desde 2021. También, ha colaborado con Bemba PR y participó del taller de mentoría creativa, LATA | PAPEL | PEGA y también de la exhibición del mismo nombre.

Ha participado de exhibiciones como “Candela Candela” (2022), curada por Juan Pablo Vizcaíno, en Corredor Afro, y “Afro Cuir” (2023) curada por Edwin Velázquez, en Pública. Ha trabajado como bailarina profesional en giras al extranjero con Ana Macho y Villano Antillano, y en videos musicales con Calma Carmona, Morena Espíritual y Ave María José.

Kariel Argenis forma parte de lxs participantes y pupilas de AfroJuventudes, una escuela antirracista de justicia social creada en 2021 por las organizaciones sin fines de lucro María Fund, Colectivo Ilé y Revista étnica. Además, trabajó como modelo, escritorx y asistente editorial en la 5ta edición de Revista étnica que documenta el proceso de AfroJuventudes.

La exposición estará hasta el próximo sábado, 27 de enero. Casa Silvana está localizada en el Barrio Mambiche Prieto de Humacao en Puerto Rico. Información: (787) 240-4603 / 285-6053 o casasilvanapr@gmail.com

El proyecto es posible gracias al apoyo del programa Maniobra del Centro de Economía Creativa (CEC), Mellon Foundation, Máquina Simple por Beta Local y The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.