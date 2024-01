Contralor Electoral valida denuncia del PPD sobre campaña publicitaria del Gobierno

(3 de enero de 2024, San Juan) – Ante las expresiones del Contralor Electoral, Walter Vélez en una emisora radial durante la mañana de hoy en las que prohíbe la utilización de la frase “Haciendo que las cosas pasen” por el Gobierno de PR, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, reiteró el planteamiento que hiciera en octubre pasado de que el gasto público en anuncios del Gobierno con esta frase viola la Constitución de PR.

“Las expresiones del Contralor Electoral, validan la denuncia que hicimos en octubre pasado. La frase “Haciendo que las Cosas Pasen” del Gobierno de PR es un estribillo político que viola la Constitución al utilizar fondos públicos para fines privados. Nuestro planteamiento nunca ha tenido que ver con la veda electoral, sino con el mal uso del dinero del pueblo, que fue destinado a una campaña para realzar la imagen del Gobernador y no para satisfacer las necesidades del pueblo” expresó.

Ortiz González continuó diciendo que “Con nuestra denuncia, no buscábamos extender la veda electoral, nuestro fin siempre ha sido que se tenga pudor en el uso de los fondos que están destinados a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y no utilicen los mismos para desarrollar campañas para resaltar la imagen de nadie. La Oficina del Contralor Electoral está llamada a velar por la transparencia en la utilización de fondos públicos y el hecho de que hasta ahora no hayan puesto una prohibición a la utilización de la frase por parte del Gobierno es lamentable” puntualizó.

En octubre pasado, el PPD se querelló ante la Oficina de la Contralor de PR, ante la Oficina del Contralor Electoral y en noviembre demandó judicialmente al Gobierno por la violación al artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, la cual prohíbe la utilización de fondos públicos para el uso de un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña. Esta ley busca garantizar la transparencia en el uso de fondos y la legalidad en el proceso democrático, evitando el uso indebido de fondos públicos en las campañas políticas.

“Actualmente, la demanda está ante la consideración del Honorable Anthony Cuevas y el PPD tiene hasta el próximo viernes para presentar nuestra oposición a la desestimación del recurso presentado por todos los demandados”, expresó el también Representante por Acumulación.

Para finalizar Ortiz González expresó que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias para que sucesos como estos no vuelvan a repetirse en el Gobierno de Puerto Rico y que los responsables de esta campaña le devuelvan al erario el dinero invertido en el mismo.