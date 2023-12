Cero tolerancias esta noche para aquellos violadores de la ley de explosivos

San Juan – “Los vecinos que utilicen material de pirotecnia ilegal esta noche se exponen a ser denunciados ante las autoridades locales y federales por el uso indebido de material explosivo ilegal. El delito puede tener un agravante si se logra probar que el uso de la pirotecnia afecta directamente a un envejeciente, un niño, un paciente encamado o un animal utilizado como mascota”, señaló el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, teniente José J. Taboada de Jesús.

“Esta noche los puertorriqueños se preparan para celebrar la llegada del año 2024 con la esperanza de escuchar menos detonaciones del material ilegal de pirotecnia que todavía circula en manos de personas irresponsables que cada año desafían a las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, en esta ocasión los violadores de la ley de explosivos se enfrentan con una población orientada, vecinos alertados, quienes tendrán a la mano sus teléfonos celulares o cámaras para poder grabar la violación con el uso de las múltiples variaciones del material explosivo que circula en forma ilegal en la isla”, comentó el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.

El líder de los agentes de seguridad pública informó que esta noche habrá fiscales y agentes disponibles para procesar a cualquier persona que sea arrestada por haber utilizado material explosivo ilegal. Dijo además que la Policía de Puerto Rico ha realizado un gran trabajo de inteligencia realizando grandes allanamientos, habiéndose logrado sacar de circulación millones de petardos, cuartos de dinamitas y material ilegal de pirotecnia, que de otra forma se usaría esta noche para afectar la tranquilidad de los vecindarios.

La detonación de explosivos en forma indiscriminada podría catalogarse como un acto de terrorismo que lo puede llevar a la cárcel por el resto de su vida

“Los violadores de la Ley de Explosivo deben saber que esta práctica puede caer en delito federal ya que para manejar los mismos se necesita una licencia. Esto es tan grave que dependiendo del lugar y el tipo de explosivo denotado cualquier persona podría ser procesada por los federales. Inclusive, una persona que detone una gran cantidad de explosivos podría ser procesado bajo las “leyes de terrorismo”, asunto que conlleva hasta cadena perpetua en una cárcel federal”, indicó teniente José J. Taboada de Jesús, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.

“Tenemos que agradecer la dedicación de los compañeros de la Policía Estatal y Municipal, muy en especial la División de Explosivos que ha trabajado mejor que nunca para sacar del mercado los explosivos ilegales. Me complace anunciar que la gente está muy receptiva, no tendrán miedo para lograr procesar a los vecinos que utilicen explosivos para celebrar la llegada del año. Una vez detonado una buena cantidad de explosivos es fácil saber quién manejó el proceso de la detonación. Sabemos que esta práctica lastima la salud y la tranquilidad en la época navideña, creando un mercado clandestino (ilegal) que mueve millones de dólares que no se reportan al Departamento de Hacienda lo cual es parte de la ola criminal que afecta al país. La gente debe entender que detonar pirotecnia no es un deporte, tampoco es una práctica cultural, es un acto criminal que nos afecta a todos. Es necesario que los ciudadanos llamen en forma confidencial al teléfono de la Policía de Puerto Rico 787-343-2020 y ofrezcan información en caso de que un vecino haga uso indiscriminado de explosivos, recordando que la llamada será totalmente confidencial. Por primera vez, los amantes de las mascotas cuentan con la Lcda. Vivian González Méndez, experta en Derechos de los Animales, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico quien estará disponible para orientar a cualquier ciudadano que desee hacer una denuncia relacionada al efecto negativo de los explosivos usados por algún vecino y que se entienda afectó a su mascota”, expresó Taboada De Jesús.