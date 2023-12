JOVEN PUERTORRIQUEÑO ES SELECCIONADO EN PROYECTO DE LIDERAZGO INCLUSIVO MICROBIO-LEAP

* Jeremy J. Colón Morales, estudiante investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Moleculares

El Proyecto de Liderazgo Inclusivo MicroBio-LEAP, subvencionado por la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), seleccionó a 24 nuevos académicos, y solamente uno es estudiante y puertorriqueño, Jeremy J. Colón Morales. El joven realiza su investigación doctoral en bioquímica, bajo la tutela del Dr. Abel Baerga, científico del Centro de Investigación en Ciencias Moleculares (CICiM) de la UPR.

“Para mí ha sido una tremenda oportunidad poder hacer investigación en el CICiM. El edificio está bien equipado, fomenta una cultura de colaboración entre los laboratorios y [eso es] de mucha ayuda entre los estudiantes, y [además] es un edificio moderno con buenas facilidades”, explicó el nuevo académico.

Asimismo, Jeremy tuvo palabras de elogio para su mentor y guía en este proceso. “La mentoría del Dr. Baerga ha sido clave para mi desarrollo como científico. No solo me aconseja sobre mi proyecto y cuáles deben ser los próximos pasos, también me permite explorar mis propias ideas en el laboratorio. Siempre que se me presenta una oportunidad como esta, él me apoya y me ayuda con el proceso de solicitar, ya sea leyendo mis escritos o escribiéndome cartas de recomendación. Un buen mentor es fundamental para el desarrollo de un científico en su área, pero también para ser un científico para la comunidad”, afirmó.

Mientras, el doctor Abel Baerga -mentor de Jeremy- asegura que “la Universidad de Puerto Rico debe de preparar profesionales que sean técnicamente competentes, pero que también sean buenos ciudadanos atentos a los asuntos de inclusión y representatividad. En ese sentido Jeremy Colón es un digno ejemplo de ese profesional, que es riguroso en su materia de estudio, y al mismo tiempo comprometido con los asuntos de diversidad y equidad que son tan importantes para nuestra comunidad. Si te fijas, Jeremy es el único estudiante que ha sido convocado al MicroBio-LEAP, un panel compuesto mayormente por científicos profesionales. Su participación en este programa es motivo de orgullo para el Centro Molecular y para el Recinto de Ciencias Médicas”.

Colón Morales ahora pertenece a la nueva cepa de académicos del recién establecido proyecto para líderes en microbiología de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM). El enfoque de MicroBio-LEAP es capacitar a líderes en las ciencias microbianas para encarnar y elevar la diversidad inclusiva con equidad, acceso y responsabilidad. El programa es uno competitivo en el cual solo seleccionan una veintena de científicos a nivel internacional, y de distintas esferas como la academia, el sector privado y el gobierno.

El “no”, no lo detuvo

Jeremy narró que para esta convocatoria fue invitado por la Sociedad Americana de Microbiología (ASM), pero se lo ganó, porque el “no”, no lo detuvo. Cuenta que, anteriormente, la ASM había abierto convocatorias para formar parte de un Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y él solicitó, pero no fue escogido. Compartió que “algunos meses más tarde, me escribieron indicando que estaban por lanzar un programa nuevo que sería el MicroBio-LEAP y -como habían visto mi interés en temas de DEI- me invitaron a solicitar. En el proceso me ayudó Yesenia Acevedo, mi compañera del laboratorio, a poder comunicar mejor mis respuestas, ya que para poder solicitar tenía que escribir varios ensayos argumentando por qué debería ser seleccionado, qué entiendo yo por DEI, cómo he ayudado yo en mi institución a fomentar temas de DEI, etc. Y el Dr. Baerga también fue de mucha ayuda revisando mis respuestas, y sugiriendo formas alternas de articular mis ideas para que se leyeran de la mejor manera”.

Los seleccionados en esta primera cohorte participarán en un programa de capacitación en profundidad llamado ToL (Training-of-Leaders), dedicado a guiar el liderazgo de la microbiología, a través de la oportunidad de contribuir al cambio sistémico. Se espera que en ToL aprendan las habilidades necesarias para crear un cambio cultural sostenible dentro de sus ámbitos de acción. El programa se llevará a cabo en 16 sesiones virtuales bisemanales, a lo largo de 10 meses, con una cumbre presencial que tendrá lugar en el evento ASM Microbe 2024, a celebrarse en Atlanta del 12 al 16 de junio.

Jeremy investiga -bajo la tutela del Dr. Baerga en el CICiM- cómo las bacterias en nuestros intestinos pueden influenciar el desarrollo de cáncer colorectal. Particularmente, estudia una toxina llamada colibactin que es producida por E. coli y cómo se transporta esta toxina hasta las células en el intestino. El joven espera graduarse en el 2025, y es estudiante del Programa Doctoral en Bioquímica, del Decanato de Ciencias Biomédicas en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. También colabora con la Dra. María González-Pons, del Centro Comprensivo de Cáncer, en la producción de organoides de colon en pacientes puertorriqueños saludables con el fin de estudiar los efectos de la toxina colibactin en el colon de la población puertorriqueña.

El proceso de solicitud

Para reclutar a los becarios se realizó una convocatoria abierta en septiembre de 2023. En la solicitud, los candidatos completaron preguntas centradas en el liderazgo, las experiencias de DEI y sus objetivos para el programa. Después de cuatro (4) rondas de revisión rigurosa seleccionaron a 24 becarios de entre 89 solicitantes. Los becarios fueron seleccionados con la intención de construir una cohorte heterogénea, ejemplificando la diversidad en todos los sectores, etapa de la carrera, experiencia de liderazgo, rol laboral y experiencia en DEI.

¿Qué se espera de los seleccionados?

A través del Programa de Becarios de ToL, la ASM tiene como objetivo influir en la cultura de las ciencias microbianas y promover un entorno más diverso, acogedor e inclusivo dentro de los círculos de influencia de los participantes. El objetivo del Proyecto MicroBio-LEAP es que -a medida que las organizaciones y equipos de líderes adopten DEI- las ciencias microbianas experimenten un cambio de paradigma cultural que fomente un mayor sentido de pertenencia para los grupos históricamente excluidos.