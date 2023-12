Puerto Rico tendrá su primera colección de arte afropuertorriqueño

Humacao, Puerto Rico – El curador Edwin Velázquez Collazo es el gestor en la creación de la primera colección de arte afropuertorriqueño que tendrá como sede Casa Silvana, un espacio rural alternativo para la difusión del arte afropuertorriqueño el cual fundó y dirige en el municipio de Humacao.

Esta interesante colección de arte centrada en piezas de pequeño formato de artistas negros y afrodescendientes contemporáneos de Puerto Rico y su Diáspora está compuesta de obras en los medios de dibujo, grabado, litografía, acuarela, fotografía, pastel, acrílico, gouaches, linóleo, monotipos y serigrafías.

Según el curador, “Es una colección que sitúa a Puerto Rico como uno de los pocos países latinoamericanos y caribeños con colecciones de arte afro contemporáneo.”

En esta fase inicial la misma tiene sobre 40 obras adquiridas o donadas de los artistas: Alexandra Rosa, Brenda Cruz Díaz, Clara García Meléndez, Deyaneira Lucero Maldonado, Edrimael Delgado Reyes, Edwin Velázquez Collazo, Elías Carmona Rivera, Gabriela M. Vázquez, Germán Ayala Vázquez, Javier Cintrón, Jean “Baco” Ortiz , Jehiel Franco Torres, Jorly Flores, José Otero Morales, Joyce De Jesús Martínez, Juan Alberto Negroni, Kariel Argenis Díaz Maisonet, Ketsia Camacho Ramos, Kivan Quiñones Beltrán, Lydianna Dávila Colombo , Liz Amable Fantauzzi, Malcom Ferrer, Nitzayra Leonor Canales Dalmau, Sebastián Román Soto, Sandra Martínez, Tenjin Ikeda, Victoria Nicole Martínez, Violeta Vani, Wichie Torres y Xavier Valcárcel de Jesús.

Considerada como la única colección de arte en la isla especializada en arte afropuertorriqueño tiene como meta albergar más de cien obras en los próximos años así como crear conciencia e interés hacia la creación de nuevas y futuras colecciones de arte afro en el país.

El proyecto ha sido posible gracias al apoyo del programa Maniobra del Centro de Economía Creativa (CEC) y Mellon Foundation.

Para más información: 787-240-4603,escriba a casasilvanapr@gmail.com o visite https://casasilvanapr.blogspot.com/

Listado de Obras

Foto 1: Edrimael Delgado Reyes, “Volcán”, 2023, 8” x 6”, collage.

Colección Casa Silvana de Arte Afropuertorriqueño

Foto 2: Gabriela M. Vázquez, Sin Título, Sin Fecha, medio mixto sobre papel, 9” x 6” Colección Casa Silvana de Arte Afropuertorriqueño

Foto 3: Germán Ayala Vázquez, “Saysha”, 2023, fotografía, 12” x 8”, Colección Casa Silvana de Arte Afropuertorriqueño

Foto 4: Juan Alberto Negroni,Rescue efforts II”, 2023, acuarela sobre papel, 14” x 11”

Foto 5: Tenjin Falase Ikeda, “This world, That world”, 9/25, 12” x 9”, grabado en linóleo, Colección Casa Silvana de Arte Afropuertorriqueño

Foto 6: Violeta Vani, “Atlas”, 2023, 14” x 11”, acrílico sobre papel. Colección Casa Silvana de Arte Afropuertorriqueño–

CASA SILVANA

Espacio rural alternativo para el arte afropuertorriqueño.

DIRECTOR / Edwin Velázquez Collazo, artista y curador AICA/USA

