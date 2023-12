Proyecto de $5 millones es inaugurado en Guaynabo sin terminar, Ernesto Cabrera señala improvisación del alcalde O’Neill.

(GUAYNABO – miércoles, 20 diciembre de 2023) Hace precisamente un año, el 20 de diciembre de 2022, el alcalde Edward O’Neill de Guaynabo anunció la inversión de $5millones en la remodelación de las instalaciones del Paseo Tablado, aún sin haberse terminado, ya fue prácticamente inaugurado el pasado sábado. Allí se llevó a cabo una gran fiesta denominada ‘Parrandón en el Tablado’, que de hecho no fue efectuado precisamente en dicha zona, sino una aledaña.

Quienes asistieron al evento comentaron que se sintieron como en medio de una construcción, por las vallas que es instalaron en la zona. Aunque no se habló de inauguración ‘per sé’ los presentes lo entendieron de esa manera, al igual que los kioskeros.

Para el candidato popular a la alcaldía, Ernesto Cabrera Fuentes, “lo que se evidencia en esta situación es la improvisación en los proyectos y falta de planificación adecuada de cara al final del cuatrienio y ninguna obra completada. Peor aún, con esta mala planificación lo único que logra la actual administración de O’Neill es continuar promoviendo el desperdicio de fondos públicos”.

Las fotos presentadas a la prensa por Cabrera Fuentes, quien estuvo presente en la actividad del pasado sábado, evidencian que parte de la zona donde de ordinario hay estacionamiento, está ocupada por vehículos y materiales de construcción. “En el Municipio de Guaynabo hemos llegado a resignarnos con la improvisación y la clara falta de liderato, basta ya!. Eso hay que cambiarlo”, señaló el candidato popular, con experiencia laboral gerencial tanto a nivel estatal como municipal.

Precisamente hace un año el Municipio de Guaynabo informó que la remodelación del Tablado era para la creación de un nuevo “Food Trail Park” y un estacionamiento multipisos para 400 vehículos, en los predios del Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales. “Al día de hoy no hay ni una cosa ni la otra, solamente el nombre en inglés. Incluso, el Municipio informó que se iba a construir una rampa peatonal sobre la carretera PR199, para conectar los concesionarios de comida con el área a ser renovada del Tablado”, añadió Cabrera Fuentes, quien exigió al alcalde O’Neill que informe al pueblo de Guaynabo lo que está pasando allí”.

El candidato popular expuso que “mi compromiso de campaña es claro, nuestro norte es la fiscalización responsable, porque es lo justo. Aquí en este caso del proyecto del Tablado no se están haciendo acusaciones, se están exigiendo explicaciones. Si el Alcalde no puede o no quiere, que al menos autorice a uno de sus ayudantes que haga la labor se informarle al pueblo, el silencio es la mejor prueba de que tenemos la razón” finalizó Cabrera Fuentes.