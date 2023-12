Radican para la reelección los senadores PPD por el distrito de Ponce.

(SAN JUAN – martes, 12 de diciembre de 2023) Los senadores incumbentes del distrito de Ponce radicaron hoy toda la documentación necesaria para competir para la reelección. En la sede del Partido Popular Democrático (PPD), Marially González Huertas y Ramoncito Ruiz aseguraron a los electores del distrito que el trabajo hecho, es la mejor muestra del compromiso con la gente, pero aún queda labor para realizar.

En el mensaje de González, quien es vice presidenta del Senado mencionó que “soy una firme aliada de los Alcaldes de mi distrito, con quienes he coordinado con cada uno de ellos la entrega de más de $2.7 millones en asignaciones. Esto es sumado a las Resoluciones Conjuntas de asignación de fondos legislativos. Este dinero se ha destinado a la reparación de viviendas de los ciudadanos necesitados, para realizar obras y mejoras permanentes, así como pavimentación y otros servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. De la misma forma, he sido fiel defensora de la erradicación de la violencia de género; en esa dirección también he presentado una gran cantidad de medidas que buscan proteger las víctimas de violencia entre parejas”.

Ejemplo de ello, fue el Proyecto del Senado 731, que se convirtió en la Ley 39 del 2023 y que declaró el delito de agresión sexual conyugal como un delito que no prescribe en nuestro país. Sobre este grave problema social también fue aprobado en ambos cuerpos legislativos y espera por la firma del Gobernador, el Proyecto del Senado 729 para enmendar la Ley de Venganza Pornográfica, para declarar como delito la amenza de divulgar contenido íntimo de una víctima, buscando así tener una herramienta preventiva para proteger a las víctimas.

En su mensaje a los presentes, Ruiz Nieves señaló que «hace cuatro años, comparecí ante los electores del Distrito de Ponce para pedirles la oportunidad de representarlos en el Senado de Puerto Rico dignamente. Tres años más tarde, rindo cuentas del trabajo realizado en los pasados, tiempo que me he desempeñado como senador, presidente de las comisiones de Gobierno y Desarrollo de la Región Sur Central y vicepresidente de la comisión Hacienda. Hemos radicado un sin número de medidas (600 medidas), entre autoría y coautorías”. De esa manera se logró la aprobación de medidas importantes para el pueblo como las siguientes:

• Ley 8-2021- para restituir el 25 de julio, el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como día feriado.

• También conseguimos que el antiguo casino de Ponce se denominara con el nombre de Rafael Hernández Colón, en homenaje al ponceño que como gobernador renovó el orgullo ponceño, junto a Rafael “Churumba” Cordero.

• Ley 108-2022- para que Puerto Rico continúe su participación deportiva mundial, presentamos la medida para crear la Ley Antidopaje del Deporte Puertorriqueño, legislación necesaria y exigida por las organizaciones internacionales.

• Ley 76-2022- Para enmendar el Código Penal, a los fines de hacer mandatorio la imposición de la pena de restitución en casos de delitos contra el erario, aclarar que la misma se llevará a cabo con los bienes presentes y futuros del convicto.

• Ley 84-2022- Para enmendar la Ley del Proceso de la Transición del Gobierno, a los fines de establecer la participación de la Oficina del Contralor(a) de Puerto Rico en los procesos de transición de administración gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

• Ley 30-2023-”, a los fines de añadir entre los requisitos para que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda contratar con cualquier instrumentalidad, dependencia o agencia el certificar que no posee deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago de deuda, en cumplimiento y sin atrasos, con el “Plan de Práctica Médica Intramural” del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.

• Ley 27-2022- Para enmendar el Código Municipal, a fin de reducir a cinco (5) años el término para adjudicar a un municipio un inmueble declarado estorbo público cuando existe una o más personas herederas y el bien no es reclamado en ese término.

• Promovimos aumentos salariales a servidores públicos, en ley fuera del Plan de Clasificación y Retribución, donde se hace justicia a los integrantes de los Oficiales Correccionales y Agentes de Investigación y Arrestos en el salario base a $2,350.00 dólares mensuales y un aumento de $746.67 a los ya existente.

• Ley 83-2023 – Para establecer la ‘Ley Especial de Salario Base para los Bomberos’, a los fines de disponer que el salario base de los bomberos pertenecientes al Negociado del Cuerpo de Bomberos comenzará a partir de los dos mil quinientos ($2,500) dólares mensuales; y otorgar un aumento de trescientos setenta y cinco ($375.00) dólares mensuales a todos los bomberos adscritos al Negociado del Cuerpo de Bomberos.

• PS 442- Para crear la Ley del Salario Base Digno a los Auditores del Departamento de Hacienda a los fines de establecer un salario base adecuado para los Auditores del Departamento de Hacienda de dos mil quinientos dólares ($2,500.00) mensuales; y para otros fines relacionados.

• PS 443- Para crear la Ley de Justicia Salarial para el personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, a los fines de establecer un salario base de $2,250 mensuales.

• PS 444- Para crear la Ley de Salario Base a los Técnicos de Emergencias Médicas, adscritos al Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, a los fines de establecer un salario base para el puesto de técnico de emergencias paramédico básico y al puesto de despachador de $2,300 mensuales, así como al puesto de técnico de emergencias paramédico de $2,600 mensuales.

• PS 468- Para crear la Ley de Justicia Salarial para los Agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, a los fines de establecer un salario base adecuado para los Agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda no menor de $2,250 mensuales.

• De igual forma antes el desplazamiento y la privatización de nuestro sistema eléctrico hoy Luma y Genera PR, radique el PS 465 que se convirtió en la Ley 112-2023, que crea la Reserva de Celadores de Puerto Rico, adscrita a la AEE.

• En cuanto a la Agricultura, la Ley 51-2021 que enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de establecer la vigencia de la certificación de agricultor bona fide por el término de cuatro (4) años.

Ruiz Nieves señaló además en la conferencia de prensa que su agenda de futuro es la creación del Código Ambiental de Puerto Rico, Ley para la descentralización del gobierno, desarrollo de viviendas de interés social en el Sur y Central de Puerto Rico, para repoblar la zona más pobre del país. De igual manera, la presentación de un proyecto de desarrollo económico en la zona central de Puerto Rico. De igual manera, la culminación de la PR-10 que conectará el norte con el sur, en el triángulo de desarrollo económico que comprende tres pilares: el aeropuerto Mercedita, el Puerto de las América Rafael Cordero Santiago y promover el desarrollo económico.

Del evento celebrado en la sede del PPD en Puerta de Tierra, participaron el presidente Jesús Manuel Ortiz, el candidato a comisionado residente Pablo José Hernández, los alcaldes de Jayuya y Juana Díaz, así como legisladores, presidentes municipales y correligionarios.