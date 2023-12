Al Senado por Mayagüez Aguadilla el presidente de Servidores Públicos Populares.

(MAYAGÜEZ – lunes, 11 de diciembre de 2023) El batey popular del Barrio El Maní de Mayagüez se llenó en la tarde de ayer domingo con la radicación de Juan Eduardo ‘Veguita’ Vega Quiñones como candidato al Senado por el distrito Mayagüez Aguadilla. El también presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares, y miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) presentó sus propuestas iniciales ante líderes a nivel local, regional y nacional.

“Soy un servidor público de carrera, laboro en el Servicio de Bomberos de Puerto Rico y he estado con la gente viviendo sus necesidades, tanto en la desgracia personal como en eventos catastróficos. Como servidor público sentí el dolor del gobierno de Fortuño que estableció la Ley 7, para despedir servidores públicos para saciar un experimento personal de un Gobernador insolente. Viví las lágrimas de padres y madres que fueron despedidos de distintas agencias, viví el dolor desde el servicio público del recorte de sus pensiones a nuestros compañeros que tras una vida de servicio con lágrimas en sus ojos y desesperanza se fueron con una pensión que hoy no les da para vivir He vivido en carne propia el discrimen político por defender los ideales de un Partido que se fundó precisamente para defender a los obreros. Por eso doy el frente ante ustedes”, señaló Vega Quiñones.

Del evento participaron el vicepresidente del PPD, Charlie Delgado Altieri, así como la senadora incumbente por Mayagüez Aguadilla, Migdalia González, así como Cristian Cortés Feliciano, alcalde de Aguada, y los presidentes municipales del PPD José Roberto González Montes de Oca de Añasco, Franco Barreto de Moca y Erlando Méndez presidente de San Sebastián.

Por Mayagüez asistieron el Ing. Jorge Ramos alcalde interino, Joselin Rodríguez, representante de distrito y René Marrero, precandidato a alcalde. Por la Cámara, estuvieron Kenneth Sanabria candidato a representante distrito 17 y Jessie Cortés, incumbente del distrito 18.

Vega Quiñones propuso los principios de la verdad, la confianza y la unidad como bases para su campaña. “La verdad como reflejo de la honestidad en el servicio público, la confianza basada en el contacto directo con el pueblo, informando lo que es viable y lo que no, con argumentos claros. Y la unidad, como resultado del trabajo en equipo, por el bien común. En el PPD estamos llamados a abrazar una misma causa y remar todos en la misma dirección”.

Con relación a los temas específicos relacionados al oeste, el candidato popular al Senado expuso lo que considera primordial, que es la construcción de una red de salud sólida para la zona oeste, así como la reconstrucción de la infraestructura abandonada por el gobierno central, “porque aún habiendo recursos, la incompetencia y la corrupción han frenado el desarrollo del oeste”, señaló. Vega también expuso el desarrollo de un sistema de transportación pública que integre al oeste, para beneficio de todas las poblaciones, particularmente de los adultos mayores, y donde la clase trabajadora y estudiantes puedan tener acceso a un costo razonable.

Finalmente, el candidato popular se pronunció a favor de integrar a los pequeños y medianos comerciantes en los procesos de toma de decisiones gubernamentales, a los fines de promover un desarrollo económico integral. “La inmensa mayoría de los empleos en Puerto Rico los crean las pequeñas y medianas empresas. Ahí todos tenemos una avenida de opciones de desarrollo, y desde el Senado trabajaré mano a a mano con la compañera Migdalia González, los representantes y alcaldes en darle fuerza y desarrollo al oeste puertorriqueño”, finalizó Vega Quiñones.