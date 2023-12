Liberty Foundation provee un futuro más brillante donando $650,000 a través de su 26to Torneo Invitacional de Golf anual

Rio Grande, Puerto Rico, 4 de diciembre de 2023 – Liberty Foundation celebró la 26ta edición de su Torneo Invitacional de Golf otorgando un donativo de $650,000 entre 34 organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI por sus siglas en inglés).

Las 28 organizaciones de Puerto Rico que recibieron donativos este año fueron Adopta Ahora, Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Casa Familiar Virgilio Dávila, Centro Espibi, Centro para Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferré, Coordinadora Paz para las Mujeres, Coro de Niños de San Juan, EcoExploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, Fundación A-Mar, Fundación CAP, Hogar Cuna San Cristóbal, Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús, Hogar Ruth, Hogares Teresa Toda, Hospital del Niño, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Kinesis, Make Music Happen, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, Museo de Arte de Puerto Rico, Niños de Nueva Esperanza, Para La Naturaleza, Proyecto PECES, SER de Puerto Rico, Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, Society of Women Coders y Sordos Unidos.

Además de estas, seis entidades sin fines de lucro en las USVI recibieron donativos del torneo. Estas fueron The Children’s Museum de St. Croix, Family Resource Center en St. Thomas, Friends of the Virgin Islands National Parks en St. John, Virgin Islands Surfing Federation en St. Thomas, Women’s Coalition of St. Croix, y Y-TEENS VI en St. Thomas,

“Desde la primera edición en el 1996, el propósito principal de este torneo siempre ha sido brindarles un mejor futuro a las comunidades en Puerto Rico. Con este donativo de $650,000, estamos convirtiendo en realidad esa misión una vez más al empoderar a estas increíbles entidades para que puedan hacer su trabajo todos los días”, dijo Naji Khoury, presidente de Liberty Foundation y presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty. “Además de fondos, ponemos nuestros corazones y nuestras manos en este esfuerzo también”.

El donativo fue presentado durante la cena de celebración A Brighter Future, que se llevó a cabo el 29 de noviembre en Río Grande. El tema de este año, Encendido Navideño, sirvió para marcar el inicio de la temporada navideña, con una parranda llena de canciones tradicionales navideñas de Puerto Rico y una cena tradicional de Navidad puertorriqueña.

“El punto de partida de la cadena de hacer el bien que nos permite seguir impactando positivamente en tantas vidas comienza con la generosidad y el compromiso que recibimos de nuestros patrocinadores y colaboradores, quienes hacen posible que organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y USVI puedan seguir haciendo la diferencia y transformando vidas”, dijo Yadira Valdivia, directora ejecutiva de Liberty Foundation. “A través de las subvenciones que otorga Liberty Foundation, nuestros aliados pueden brindar programas esenciales bajo nuestros cuatro pilares: educación, bienestar social y salud, arte y cultura, y protección ambiental”.

La Fundación continuará ayudando a otras entidades sin fines de lucro a través de todo el 2024. Liberty ha estado apoyando a organizaciones comunitarias en Puerto Rico desde 1996, cuando donó $19,000 para el Hogar San José en Luquillo. Desde entonces, Liberty y Liberty Foundation han donado más de $7 millones a casi 90 organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y las USVI, incluyendo el donativo del torneo de golf de este año.