Gemelas Puertorriqueñas lanzan su tercer libro bilingüe infantil

Fecha: SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2023. – Lugar: Librería Casa Norberto en Plaza Las Américas. – Hora: 1:00 de la tarde.

Invitados: Caroll López Beltrán (Nina), coautora del libro y un mensaje especial por Joanne López Ponzio (Nana), coautora y Eva Losada (EvaBlu), ilustradora.

Descripción: Lanzamiento de su tercer libro bilingüe infantil, «Maximiliano, siempre serás lo máximo”. Nana & Nina, originarias de Yabucoa, Puerto Rico, han cosechado éxito con sus obras anteriores. Su primer libro, «Haciendo Olas – Making Waves,» publicado con Babidi-Bú Libros, ganó el premio al Mejor libro ilustrado traducido del español al inglés en los “International Latino Book Awards” y recibió una mención honorífica en la categoría de libro ilustrado bilingüe más inspirador. Su segundo libro, «Mi familia es de Puerto Rico – My family is from Puerto Rico,» publicado con Editorial Raíces, ha sido aclamado por familias de la diáspora y actualmente ganó la medalla de plata para la mejor traducción del español al inglés, además de recibir una mención honorífica al Mejor Libro de Temática Cultural en los “International Latino Book Awards”.