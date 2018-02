Un abogado de Trump admite que pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels

Michael Cohen, uno de los principales abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, aunque ha dicho que el dinero salió de su bolsillo y no ha explicado el porqué. Es la primera vez que el entorno de Trump reconoce este pago, del que había informado en enero pasado The Wall Street Journal.

“Ni la organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con la señora Stephanie Clifford (Stormy Daniels), y tampoco me reembolsaron el pago directa o indirectamente”, afirmó Michael Cohen en un comunicado remitido este martes al The New York Times.

Según ese rotativo, Michael Cohen pagó a Daniels 130.000 dólares antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que no hablase en público de la relación sexual que había mantenido con el ahora presidente hace una década. Michael Cohen ha sido durante una década el abogado principal del conglomerado empresarial Trump.