The New York Times: Los abogados de Trump se preocupan de que puedan descubrirlo mintiéndole a Mueller

(CNN) – Los abogados del presidente Donald Trump intentan convencerlo de que no acepte una entrevista con el fiscal especial Robert Mueller, en parte por temor a que se incrimine a sí mismo con declaraciones falsas y podría ser acusado de mentir a los investigadores, informó el diario The New York Times este lunes por la noche.



MIRA: Trump suma un adversario: arremete contra el demócrata Schiff

Esta información llega después de que CNN presentara la semana pasada un informe que afirmaba que los abogados de Trumpargumentan que el equipo de Mueller no ha cumplido con el “umbral alto” que necesita para tener a Trump en una entrevista cara a cara.

El diario The New York Times, citando a cuatro personas informadas sobre el asunto, dijo que los abogados de Trump quieren que el presidente rechace una extensa entrevista con el equipo de Mueller y que abogados y asesores creen que una vez rechazada, Mueller podría no estar dispuesto a citar a Trump en un intento de obligarlo a una entrevista presidencial.

Trump dijo el mes pasado que quería hablar con Mueller y que estaría dispuesto a hacerlo bajo juramento.

MIRA: ¿Por qué Trump dio la orden para despedir al fiscal especial Mueller?

“Estoy deseando que llegue, en realidad”, dijo Trump a los periodistas. “Aquí está la historia: no ha habido colusión alguna. No hay obstrucción alguna. Y estoy deseando que llegue”.

Después de que Trump hizo esa observación, su abogado John Dowd dijo que sería él quien decidiría si Trump habla con el abogado especial y que aún no había tomado una decisión.

El informe del Times dijo el lunes que Dowd “quiere rechazar una solicitud de entrevista”.

Mientras continúa la investigación del fiscal especial Mueller sobre la posible coordinación entre los socios de Trump y Rusia para influir en las elecciones de 2016 y las preguntas sobre cualquier posible obstrucción a la justicia, se ha prestado más atención a la posibilidad de una entrevista potencial con Trump.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a CNN a fines del mes pasado que Mueller había proporcionado a los abogados de Trump una serie de temas sobre los cuales quería preguntarle a Trump en la entrevista.