Puerto Rico Hoy – Gobierno

Gobernador extiende Orden Ejecutiva en beneficio de los animales

SAN JUAN – El gobernador, Ricardo Rosselló, firmó el martes, una extensión a la Orden Ejecutiva 2017-55, habilitando a las organizaciones de bienestar animal The Humane Society of the United States y The Humane Society International para que continúen ofreciendo servicios veterinarios, esterilización, transportación y relocalización, entre otros servicios, a los animales afectados por el Huracán María en Puerto Rico.

The Humane Society es la única organización de alcance nacional establecida en Puerto Rico.

“The Humane Society of the United States y The Humane Society International han sido nuestros aliados durante todo el proceso de recuperación y reconstrucción. Estamos orgullosos de poder contar con el apoyo de estas organizaciones no solo por el bienestar que proveen a nuestros animales sino por el apoyo incondicional que dan a sus dueños y a la comunidad en general,” indicó en declaraciones escritas el licenciado Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés).

“Desde el paso del huracán, PRFAA ha colaborado y asistido a The Humane Society of the United States en sus iniciativas a nivel isla. Continuaremos trabajando con esta organización para asegurar el bienestar de nuestros animales,” concluyó el también representante del gobernador en Washington.

Desde el paso del Huracán María, The Humane Society of the United States ha transportardo a los Estados Unidos y puesto en adopción aproximadamente 3,000 perros y gatos puertorriqueños que carecían de un hogar en la isla. Este traslado masivo de animales ha permitido aliviar la sobrepoblación que sufrían los albergues de animales en Puerto Rico, y ha permitido que animales en necesidad ocupen sus espacios.

Durante los próximos meses, The Humane Society of the United States establecerá alianzas con organizaciones nacionales y continuará trabajando con organizaciones locales, tales como el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico para combatir la crisis de bienestar animal luego del paso del huracán María.

En el 2015, The Humane Society of the United States estableció el programa Humane Puerto Rico. El esfuerzo de manejo de desastres llevado a cabo por la organización es una expansión de los proyectos que dicho programa llevaba a cabo en la isla previo al paso de la tormenta.

