Puerto Rico Hoy – Gobierno

Presidenta AMPR dice “irán hasta las últimas consecuencias contra Escuelas Charter” SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, dijo el domingo que comenzarán un plan para combatir la propuesta de Escuelas Alianza (Charter), incluida en la propuesta de Reforma Educativa del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. “Los maestros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para detener este proyecto. Que no es aceptable. Que no vamos a ser cómplices de entregar la educación pública puertorriqueña a los mercaderes del templo. Y avalar este proyecto tal y como esta, sería entregarle la educación pública a manos ajenas”, dijo Díaz en conferencia de prensa. “¿Con qué fuerza moral un gobernante o un secretario va al pueblo y le dice que estas escuelas no son privadas? Aquí no hay nada público después que esto se apruebe. Dejen ya de mentir. Digan con quién se comprometieron para este proyecto para entregarle los dineros del pueblo. Para venderle lo más sagrado que es la educación de este pueblo”, añadió. Díaz mencionó que el próximo viernes por la tarde llevarán una manifestación hasta La Fortaleza. “Los maestros van a tener una Asamblea General. Una vez concluya este evento, vamos a estar moviéndonos a La Fortaleza a entregarle un regalito al gobernador, el regalito lo diremos el viernes”, mencionó. La presidenta de la AMPR sostuvo que como parte de los esfuerzos para combatir las Escuelas Alianza, se va a discutir el proyecto con los maestros. También, se hará una campaña de medios. Además, se le pidió a los maestros que se organicen en sus respectivos distritos para que visiten a sus legisladores, sea del Partido Nuevo Progresista o del Partido Popular Democrático. Se espera que en este esfuerzo se unan el resto de los empleados no docentes del Departamento de Educación. Presidente del PPD formaliza petición a federales investiguen el ‘WhatsApp Gate’ SAN JUAN – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, exigió el domingo al gobernador Ricardo Rosselló Nevares relevar de sus puestos inmediatamente a los funcionarios de alta jerarquía involucrados en los mensajes de WhatsApp, cuyo contenido supuestamente constituyen delitos estatales y federales.

“En el día de hoy, estoy emplazando al gobernador de Puerto Rico a que actúe contra los funcionarios de su administración que participaron en el grupo de WhatsApp en el que se discutió abiertamente una decisión a tomarse por un juez como parte del proceso electoral de noviembre de 2016. Basado en la misma evidencia, ya el Tribunal suspendió al juez Rafael Ramos Sáenz, más sin embargo, el gobernador continúa protegiendo a funcionarios cuya participación en los mensajes de texto ya fue confirmada”, sostuvo Ferrer en conferencia de prensa.

Ferrer Ríos anunció hizo una solicitud formal a la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, para que investigue el supuesto esquema.

“Como excandidato a comisionado residente, un puesto federal, tengo ‘standing’ para solicitar una investigación federal. Asimismo, según la Ley federal que citamos en la comunicación enviada, si en la papeleta aparece un candidato a puesto electivo federal, el Departamento de Justicia Federal tiene jurisdicción para investigar cualquier evidencia de fraude electoral”, sostuvo.

El presidente del PPD calificó como inaceptable que Rosselló Nevares no haya relevado de sus puestos a la subsecretaria de la gobernación, Itza García, y la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio.

“La seriedad de este tema no puede menospreciarse. Rosselló no puede permitir que se lleve la impresión de que acciones constitutivas de delito quedarán impunes. Como mínimo, debe suspender de sus funciones a las personas implicadas, mientras concluyen las investigaciones. De no ser así, entonces debe contestar cómo puede distinguir entre el caso del juez Rafael Ramos Sáenz, a quien le pidió la renuncia, y los demás que participaron”, subrayó.

Asimismo, emplazó a todos los funcionarios que son mencionados en estas conversaciones a que expliquen cual fue su participación, y a Ricardo Rosselló le hizo un llamado a contestar si las iniciales “RR” identificadas en el chat corresponden a su nombre. “Debe contestar si el “RR” que aparece en el grupo de WhatsApp es él mismo, y si protege a los funcionarios más cercanos a él para que encubran su participación directa en este fraude electoral”, concluyó.