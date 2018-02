Puerto rico Hoy – Gobierno

Alcalde de Cayey defiende la Comisión de Energía CAYEY – El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) y primer ejecutivo de Cayey, licenciado Rolando Ortiz Velázquez, defendió el viernes, la labor de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) como el ente más adecuado para fiscalizar las operaciones de esa industria en la Isla, particularmente ante los nuevos retos que enfrenta el País luego del paso de dos huracanes el pasado año. “Hoy es más importante que nunca tener la labor fiscalizadora de la Comisión de Energía en momentos en que el gobernador propone privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), El beneficio que alegadamente traería la competencia privada es imposible sin un regulador que sea independiente, técnico y sobre todo apolítico, que esté enfocado en el interés público”, argumentó en declaraciones escritas. Con relación al establecimiento de microrredes de producción de energía eléctrica en la Isla, Ortiz Velázquez destacó que esta semana se celebraron vistas públicas en El Capitolio con relación al tema “donde la mayoría de las personas que depusieron apoyaron dicha idea, al coincidir en que abona a la transformación de la red eléctrica y permite que comunidades, comercios e industrias tengan sus propios sistemas de generación. Pero también fueron enfáticos en la importancia de robustecer la Comisión de Energía de Puerto Rico para viabilizar la implantación de microrredes. Sin un ente como la CEPR, el concepto de microrredes quedaría trunco”. Otro argumento a favor de la CEPR, dijo, es al ejemplo de la actual situación de la AEE, donde un monopolio ha terminado en quiebra por varias razones, entre ellas la falta de un ente independiente que fiscalice las operaciones. “Ahí tenemos el ejemplo, aprendamos de eso”, insistió. “El tema ha encontrado eco en todas las tendencias ideológicas de Puerto Rico. Si en algo hay consenso entre los que buscamos lo mejor para el País, es mantener la Comisión de Energía de Puerto Rico, incluso el senador novoprogresista Larry Seilhamer expresó esta semana su oposición a la idea de que se ubique a la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) bajo la sombrilla de una nueva entidad: la Junta Reglamentadora del Servicio Público. En esta nueva realidad que vive Puerro Rico, hay que defender las instituciones que promuevan un balance de poderes, eso es crucial en la democracia”, finalizó Ortiz Velázquez. Gobernador y el presidente de la Cámara anuncian cambios al Plan de Reorganización del DDEC LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, junto al presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez, anunciaron el viernes, el retiro del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) original y la presentación de uno nuevo ante la Asamblea Legislativa con el fin de recoger el insumo de la industria turística. “Estos nuevos cambios robustecen el proyecto por lo que hemos decidido retirar el Plan de Reorganización original y presentar uno modificado para recoger el insumo de la Asamblea Legislativa y que mi Administración discutió con el sector turístico”, expresó el primer ejecutivo en conferencia de prensa. Los cambios sometidos a la Asamblea Legislativa junto a la industria turística son: mantener en la Oficina de Turismo las funciones de juegos de azar y room tax y no traspasarlas al Departamento de Hacienda; mantener una estructura gerencial separada para la Oficina de Turismo en la nueva estructura consolidada con un secretario; y crear un consejo asesor pro bono para ayudar al titular de la Oficina de Turismo a que sean más eficientes los programas actuales de la industria. El presidente cameral señaló que “para la Asamblea Legislativa la consideración de estos planes de reorganización son prioridad pues viabilizan el cumplimiento con la promesa de darle al Pueblo un Gobierno más eficiente y menos costoso. Nos mantendremos en comunicación con el gobernador para realizar los ajustes necesarios a estos planes para asegurar el mejor funcionamiento posible del Gobierno”. De igual forma, Méndez añadió que “con los nuevos cambios, la Cámara de Representantes estará en posición de aprobar el Plan de Reorganización del DDEC”, señaló el presidente cameral. La Fortaleza había anunciado esta semana los acuerdos con varios sectores de la industria turística y el presidente de la Cámara había señalado que era necesario la presentación de un Plan de Reorganización modificado para atemperar los mismos. Este Plan de Reorganización viabiliza la consolidación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio integrando la estructura de nueve agencias o corporaciones públicas asociadas al desarrollo económico. La medida presentada integra en la estructura del DDEC la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Oficina Estatal de Política Pública Energética, la Corporación del Centro Regional del Gobierno y la Oficina de Gerencia de Permisos. Mientras adscribe a su estructura la Compañía de Comercio y Exportación, la Compañía de Turismo, PRIDCO, la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads y la Junta de Planificación. Además, el Plan de Consolidación propuesto ordena externalizar al Instituto de Estadísticas para darle independencia. Según informó el Gobierno, este Plan de Reorganización logrará ahorros de 7.8 millones de dólares el primer año y cerca de 100 millones de dólares en los primeros 5 años. AEE energiza líneas que benefician a Yabucoa SAN JUAN – El director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González Torres, anunció este viernes, que esta semana personal técnico energizó la línea de transmisión 3700 de 38,000 voltios, que discurre entre Humacao y Yabucoa. “Esta semana energizamos la línea 3700 que nos brinda mayor capacidad para aumentar la carga al área sureste, particularmente al casco urbano y sectores aledaños de Yabucoa. Además, logramos un avance significativo en nuestro esfuerzo por energizar la línea 50200 de Costa Sur a Manatí, que ya está reparada en un 94 por ciento. Una vez se repare completamente, esta importante línea de transmisión añadirá carga y estabilidad al sistema para continuar energizando más comunidades en toda la Isla, según el compromiso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares”, expresó González Torres en declaraciones escritas. Informó, además, que se adelantaron los trabajos de reconstrucción de la línea de transmisión 50200 de 230,000 voltios, que va desde la Central Costa Sur hasta el Centro de Transmisión de Manatí. El ingeniero González añadió que el 72.98 por ciento de los clientes ya cuenta con servicio eléctrico (1,075,027), mientras que la capacidad de generación alcanzó 83.6 por ciento. Sobre la llegada de personal adicional y materiales, el funcionario dijo que continúan llegando brigadas a la Isla para ayudar y acelerar el progreso en el restablecimiento del sistema eléctrico. Siguen arribando barcazas con equipos, vehículos especializados y materiales esenciales para adelantar las labores de restauración. Mencionó que a principios de febrero llegó una barcaza con 1,000 transformadores que se distribuyeron en las siete regiones técnicas de la AEE. Agregó que hasta el momento se han entregado 4,094 transformadores y se espera que la semana próxima lleguen otros 2,000 adicionales. “Esto se suma a más de 29,000 postes, que incluye una combinación de postes de madera, de concreto y de acero galvanizado, y 5,459 millas de cable conductor. Se espera que lleguen 7,308 postes y 765 millas de cable conductor adicionales en los próximos 14 días”, dijo. Según González Torres, actualmente la AEE cuenta con 5,756 personas trabajando en el terreno como parte de las brigadas para continuar reconstruyendo la infraestructura eléctrica en los 78 municipios, conforme a la magnitud de los daños en el sistema eléctrico y a la complejidad de los trabajos técnicos. De otro lado, el director ejecutivo aseguró que continúan los trabajos de reconstrucción para energizar las líneas de alto voltaje 50800, 37800 y 37400, que beneficiarán a cientos de miles de clientes de las zonas Norte, Sur y Este de Puerto Rico. En cuanto a medidas de seguridad, el director ejecutivo recomendó a la ciudadanía mantenerse alejada de cables y líneas del tendido eléctrico que estén en el suelo y evitar contacto con las instalaciones eléctricas, aunque no estén energizadas, ya que las mismas podrían tener electricidad mediante generadores. Asimismo, enfatizó que, para agilizar las labores de recuperación del servicio eléctrico en las urbanizaciones, es importante permitir el acceso de las brigadas a los traspatios de las residencias y asegurar las mascotas, para que trabajadores debidamente identificados realicen las reparaciones correspondientes. González Torres recabó el apoyo del pueblo al trabajo que realizan las brigadas para restaurar la infraestructura eléctrica de la Isla y exhortó a los ciudadanos evitar acercarse al personal técnico mientras éste realiza sus labores sobre el terreno. “Cualquier acercamiento al área de trabajo o interacción con las brigadas pone en riesgo la seguridad del público, distrae a los empleados en sus labores y retrasa el esfuerzo de devolverle el servicio eléctrico a Puerto Rico”, advirtió. Respecto al proceso de facturación, el director ejecutivo reiteró que todo cliente que entienda que el consumo que refleja su factura es incorrecto, puede hacer una reclamación a través de aeepr.com/mi cuenta, del Centro de Servicio por Teléfono al 787 521-3434 o en las 22 Oficinas Comerciales que están abiertas alrededor de toda la Isla. “Nuestro personal de campo trabaja en la inspección, reparación y rehabilitación de medidores, tomas y secundarias para adelantar el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico en cuentas residenciales, comerciales e industriales”, puntualizó. Representante Ángel Peña Ramírez asigna dinero para la compra de postes y materiales eléctricos EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, Ángel Peña Ramírez, anunció el viernes, la asignación directa de 30,000 dólares para la compra de postes y materiales relacionados para ayudar a restaurar el servicio eléctrico en los municipios de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo. “Luego de dialogar con alcaldes de mi Distrito Representativo 33, así como de pueblos aledaños y personal administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tomamos la decisión de reasignar unos fondos contenidos en la Resolución Conjunta 5-2017 para el uso exclusivo de la compra de postes, cablería y transformadores, entre otros equipos, para asistir en los trabajos de rehabilitación de la red eléctrica, devastada por los huracanes Irma y María. Cada fondo que se dé, cada dinero asignado es vital para agilizar el que nuestra gente pueda tener luz rápidamente”, dijo el legislador en declaraciones escritas. Peña Ramírez plasmó su petición en una carta enviada el pasado 6 de febrero al Jesús Vélez Vargas, director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, solicitándole la reasignación de los fondos contenidos en la Sección 1, Apartado 9 de la mencionada Resolución. “Agradezco al director y amigo, Jesús Vélez, por su pronta respuesta a nuestro pedido, que es el reclamo que hemos escuchado de toda la gente en nuestro Distrito. Quiero dejar caro que esto es una de muchas acciones que ya hemos tomado y continuaremos haciendo a favor de los trabajos de recuperación. No vamos a descansar hasta que todos los constituyentes de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo cuenten con el servicio eléctrico, de agua potable y una buena comunicación de celular”, añadió Peña Ramírez. Aviso: AAA residentes de Juana Díaz y Villalba COAMO – Varios sectores en Juana Díaz y Villalba pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción en el servicio de agua potable debido a problemas operacionales en la planta de filtros Toa Vaca, en el municipio Villaba, informó el viernes, Yeidimar Meléndez Ortiz, directora del área de Coamo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). “Debido a esta situación y mientras se realizan los trabajos en la planta de filtros Toa Vaca, los sectores afectados son: los residentes de los barrios Hatillo, Cerro Gordo, Camarones, Palma Sola, Higuero del municipio de Villalba; y los residentes de Las Lomas, Piedra Aguza, Guayabal, Lajita, Comunidad Cristina, El Encanto y el casco urbano del municipio de Juana Díaz”, explicó la funcionaria. Personal de la AAA realiza ajustes operacionales para reducir el impacto a la población que se sirve de estos sistemas. Una vez se restablezca el servicio de agua potable en la instalación, iniciará la distribución de los sistemas paulatinamente, por lo que se recomienda hervir el agua por un periodo de tres minutos antes de su consumo. De necesitar más información, los clientes pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787) 620-2482, al 1-877-411-2482 (Isla) o el (787) 751-8125 para personas con problemas auditivos. También pueden mantenerse informados accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com o siguiendo la cuenta @acueductospr en Twitter. Desestiman cuatro cargos contra Jaime Perelló (Documento)

SAN JUAN – El juez superior, Enrique Silva Avilés, desestimó el viernes, cuatro cargos que pesaban contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borras.

“Mediante la presente Resolución y Orden, se declara ha lugar una solicitud de desestimación en cuanto a cuatro (4) de las nueve (9) denuncias presentadas contra el imputado de epígrafe. Las restantes cinco (5) denuncias serán objeto de una vista preliminar oportunamente”, reza la sentencia.

En específico el juez resolvió que el imputado no responde por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental puesto que dicho articulado no gobierna la conducta de un miembro de la Rama

Legislativa, y el imputado no puede responder criminalmente por no haber incluido un donativo político en el informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG); esto, en la medida que la Ley de Ética Gubernamental dispone inequívocamente que ese tipo de donativo no se incluye en dicho informe, y la Fiscalía reconoció que no contaba con prueba que como cuestión de derecho pudiese “convertir” el donativo político en ingreso personal del imputado, y así abrir la puerta a plantear que era incluible como ingreso en el informe ante la OEG.

‘Es nuestro entendimiento que incluso bajo la normativa federal contributiva discutida, y que consideramos sumamente persuasiva porque aborda directamente la conversión de un donativo político a ingreso personal del candidato, el Tribunal sigue irremediablemente obligado a desestimar las tres (3) denuncias en discusión. Esto porque, aún tomando como ciertos todos los hechos que ha expuesto el Estado, tales hechos son insuficientes para un Tribunal poder concluir que hubo una “conversión” del donativo político a ingreso”, continuó el juez superior.

“Entiéndase, ante el reconocimiento del Estado de que no tiene prueba del uso que el imputado o alguna persona haya dado a ese dinero, el Estado no podrá establecer en su momento el requisito indispensable de que el uso no fue para el beneficio de la campaña electoral del imputado, sino que fue como cuestión de hecho un uso personal de éste. En ausencia de la prueba crucial del uso personal, no electoral, de este imputado, el resultado en cuanto a estas tres (3) denuncias no puede ser otro que la desestimación”, reza la sentencia.

“Por los fundamentos expuestos, se ordena la desestimación de las cuatro (4) denuncias objeto de la Moción de Desestimación que imputan violaciones al Artículo 4.2(b) de la LEG, y a los Artículos 269, 212 y 217 del Código Penal”.

El Ministerio Público, representado por dos Fiscales Especiales Independientes (FEl), presentó nueve (9) denuncias contra el imputado, Jaime Perelló Borrás, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como miembro de la Cámara de Representantes.

Los hechos alegados abarcan desde el año 2012, cuando el imputado era candidato a la reelección como integrante del referido cuerpo legislativo, y alcanzan hasta el año 2013, cuando ya éste había revalidado a tal cargo político, y había sido seleccionado presidente de la Cámara.

Tres de las denuncias imputan violaciones al Código Penal por omitir en su informe financiero del 2012 presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental en agosto del 2013 — un supuesto donativo a su campaña política por parte del señor Lutgardo Acevedo. Los artículos del referido código que se imputan por esos hechos son el Art. 269 (perjurio), Art. 212 (falsedad ideológica), y Art. 217 (posesión y traspaso de documentos falsificados). Las otras seis (6) denuncias responden a otros hechos relacionados a un contrato para la instalación de un cuadro telefónico en la Cámara.

Informes de prensa apuntan a que para abril fue pautada una próxima vista de estatus del caso en lo que supone, un proceso de apelación.

El BGF revela baja en el Índice de Actividad Económica de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017