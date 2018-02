Programas de pedagogía de la UPR Cayey se destacan por su excelencia académica

Cayey- Como parte de la excelencia académica que distingue a la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey), múltiples programas de pedagogía de la institución fueron reconocidos nacionalmente.

“Nos enorgullece grandemente la excelente labor de los profesores y estudiantes del Departamento de Pedagogía de la UPR-Cayey. Sin lugar a dudas, este es un logro muy significativo y de amplia envergadura a nivel nacional”, expresó el Dr. José A. Molina Cotto, rector interino de la UPR-Cayey.

El programa de SPA’s (Specialized Professional Associations) fue reconocido por su excelencia en la preparación de maestros. Por otro lado, el Programa de Educación Física se destacó dentro de la asociación NASPE (The National Association for Sport and Physical Education).

Asimismo, el Programa de Ciencias fue recocido por la NSTA (National Science Teachers Association), al igual que el Programa de Inglés recibió un reconocimiento por parte de la asociación TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages).

Entre los coordinadores de los programas se encuentran el Dr. Ricardo Molina Castrillón, coordinador de CAEP, la Dra. Carmen González Alfano, coordinadora de TESOL, el Dr. Gabriel J. Román Brigantti, coordinador de NASPE y el Dr. Hernando G. Steidel Rodríguez, coordinador de la NSTA.

Cabe destacar que estos logros institucionales respaldan directamente la acreditación de CAEP (Council for the Accreditation of Educator Preparation) del Departamento de Pedagogía de la UPR-Cayey.