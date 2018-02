Industria de cruceros asegura que Puerto Rico se ha convertido en una historia de éxito para futuros esfuerzos en la región del Caribe

SAN JUAN – La directora ejecutiva interina de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos y la presidenta de Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), Michele Paige, dieron a conocer el jueves, detalles acerca de los avances que se han logrado junto a la industria de cruceros en Puerto Rico.

La FCCA es una asociación que representa los intereses en común de destinos, socios y líneas de la industria de cruceros que operan cerca de 200 embarcaciones en sus destinos asociados. Luego de los huracanes Irma y María, la organización ha estado trabajando en crear y fortalecer alianzas para realzar las experiencias de viajeros de cruceros visitando Puerto Rico. Estas alianzas han sido claves en el proceso de recuperación de Puerto Rico como destino de viajes de crucero.

“La colaboración entre la FCCA, las líneas de cruceros, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales ha llevado a Puerto Rico a una rápida recuperación”, indicó Michele Paige, presidenta de la FCCA. “Desde esfuerzos de mitigación de daños y reparaciones hasta iniciativas multi-medios, todos los sectores han trabajado sin descanso para que la industria turística se recuperara más rápido de lo esperado, y aún más importante, ayudar al destino y a las personas en el momento de mayor necesidad, sirviendo como una prueba fehaciente de nuestro compromiso y modelo para futuros esfuerzos de recuperación”, abundó la presidenta de FCCA en declaraciones escritas.

“Hemos estado en comunicación directa con nuestros socios de la FCCA desde el primer día y ellos han demostrado su compromiso con Puerto Rico y comprobado la resiliencia de la industria” dijo Carla Campos, directora ejecutiva interna de la CTPR. “Nuestros socios de la industria de cruceros han sido importantes aliados en la implementación del Plan de Recuperación del Destino, una estrategia enfocada en asegurar una prometedora recuperación para Puerto Rico, cumpliendo con los objetivos de la administración del gobernador Ricardo Rosselló”, indicó Campos.

El Puerto de San Juan reinició operaciones como puerto base a solo dos semanas y media después del huracán María con la salida del crucero Adventure of the Seas de Royal Caribbean el 7 de octubre de 2017. A partir de ese día, sobre 160,000 pasajeros han embarcado desde San Juan y más de 250,000 cruceristas han llegado en paradas de tránsito. Al día de hoy, alrededor de 60 excursiones para cruceros están operando. Estas excursiones fueron factor clave para poder reanudar las paradas de tránsito en el pasado mes de noviembre, certificando una vez más la importancia de Puerto Rico como eje del acceso marítimo en la región del Caribe.

Otra prueba de la importancia de Puerto Rico como un destino de clase mundial para cruceros es el hecho de que la Isla fue seleccionada como la sede de la Convención Anual y Feria de Negocios de la FCCA, el evento más importante de la asociación y el más grande de la industria en la región del Caribe. La conferencia se celebrará del 5 al 9 de noviembre y será la primera de cuatro que se llevarán a cabo en la Isla de forma consecutiva.

También se anunció que el próximo 12 de mayo de 2018, Puerto Rico celebrará la llegada del Freedom of the Seas, de la línea Royal Caribbean International. El nuevo barco crucero estará sustituyendo al Adventure of the Seas en su itinerario de viajes semanales por el Caribe. El barco tiene capacidad para 4,500 pasajeros, 700 más que el Adventure of the Seas y será el más grande en tener a Puerto Rico como puerto base, una de las razones principales por las cuales se proyecta que la temporada 2018 – 2019 sea una que rompa récords con la llegada de 1.7 millones de pasajeros y que tendrá un impacto económico estimado de 250 millones de dólares.

A cuatro meses del huracán María, la CTPR junto a la FCCA están orgullosos de continuar haciendo grandes avances y trabajando juntos para continuar aumentando las visitas de cruceros a la Isla y la región, lo cual se espera que genere un robusto impacto económico para la economía local.

En la conferencia también participaron: Marie McKenzie, vicepresidenta de Puertos a Nivel Global y Relaciones con Gobiernos del Caribe de Carnival Corporation; Federico González-Denton, vicepresidente asociado de Relaciones con Gobierno para América Latina y el Caribe de Royal Caribbean Cruises, Néstor Alonso, presidente de la Comisión de Turismo y Cultura de la Cámara de Representantes y el subdirector de la Autoridad de los Puertos, Nelson Pérez.