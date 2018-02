De los 30 mil millones en daños por María, solo 6 mil millones los pagarán las aseguradoras privadas, según comisionado de seguros

EL CAPITOLIO – El 65 por ciento de las propiedades comerciales y residenciales de Puerto Rico no están aseguradas, por lo que gran parte de los daños que sufrieron como consecuencia de los huracanes Irma y María probablemente no serán reembolsados, dijo el martes, Javier Rivera Ríos, comisionado de Seguros. EL CAPITOLIO – El 65 por ciento de las propiedades comerciales y residenciales de Puerto Rico no están aseguradas, por lo que gran parte de los daños que sufrieron como consecuencia de los huracanes Irma y María probablemente no serán reembolsados, dijo el martes, Javier Rivera Ríos, comisionado de Seguros.

“Yo he recibido varios modelos (económicos sobre la cantidad de daños) y el más alto pone la cifra en cerca de 30 mil millones de dólares. Mucha de esa perdida no está asegurada. Así que debemos estar viendo en la reserva de pérdida de las aseguradoras cerca de 6 mil millones”, dijo Rivera Ríos en una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes.

“Cerca del 35 por ciento de esa pérdida es lo que más o menos está asegurada”, añadió.

Rivera Ríos mencionó que no está conforme con el manejo de las reclamaciones por parte de las aseguradoras. Pero aseguró además que hay responsabilidad compartida de otros componentes del mundo de los seguros.

“Esto es un evento que nos tiene que enseñar a todos. Las aseguradoras no pueden manejar este tipo de evento con las mismas cuatro computadoras y los mismos tres empleados que tenía antes. Las aseguradoras tienen una responsabilidad enorme y una de las cosas que hemos identificado como problemática es la parte operacional. Aquí hay mucha responsabilidad compartida. Las aseguradoras al final emiten un contrato de fe de lo que se habló entre el cliente y el productor del seguro, quien es el intermediario.Es el productor el encargado de orientar al cliente sobre la póliza que necesita. Los bancos también tienen una responsabilidad, porque ellos renuevan esas pólizas todos los años sin las debidas asesorías. Aquí hay mas de un responsable”, sostuvo.

El funcionario sostuvo que las agrupaciones que representan a los comercios en la Isla tienen que tomar el tema de los seguros en serio.

“Yo he escuchado mucho el asunto de las reclamaciones por interrupción de negocios. Solamente el uno por ciento de las reclamaciones tiene que ver con interrupción de negocios. Tienen que coger el tema de los seguros en serio. Tienen que promocionar más las asesorías en estos sectores. No puede ser que el uno por ciento sea por interrupción de negocios. Los negocios tienen que entender que el costo de no asegurarse es altísimo”, detalló.

El comisionado de seguros entiende además que tiene que darse un nivel mayor de educación sobre los seguros.

“El rol de las aseguradoras no puede existir solamente cuando necesitemos de ellas. Tienen que ser parte del rol de la planificación. Ayer fue María, mañana podría ser un terremoto”, detalló.

Rivera Ríos señaló que están en conversaciones para lanzar una campaña educativa sobre la importancia de contar con un seguro y las consecuencias de no tener contar con una cubierta adecuada.