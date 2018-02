Cámara federal da luz verde a presupuesto con asignación millonaria para Puerto Rico

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente en Washington, D.C., Jenniffer González celebró la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del presupuesto federal que incluye asignaciones millonarias para el proceso de recuperación de Puerto Rico después del azote del huracán María. WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente en Washington, D.C., Jenniffer González celebró la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del presupuesto federal que incluye asignaciones millonarias para el proceso de recuperación de Puerto Rico después del azote del huracán María.

“¡Lo logramos!!! Puerto Rico tiene su dinero de Medicaid!!!, del sistema eléctrico y más de 16.5 billones de dólares en el proyecto que acabamos de aprobar”, dijo González en su cuenta de Twitter @Jenniffer2012.

La aprobación del presupuesto se produjo en horas de la madrugada del viernes, según trascendió en informes de prensa. La votación fue de 240 a favor y 186 en contra. Asimismo, la pieza legislativa evita el cierre del gobierno federal. El Senado federal había aprobado la legislación con 70 votos a favor y 28 en contra.

El proyecto incluye sobre 6,800 millones de dólares asignados específicamente a Puerto Rico y las Islas Vírgenes americanas. De estos, 4,800 millones de dólares ayudarán directamente a 600 mil beneficiarios de Medicaid en Puerto Rico, quienes estaban en riesgo de perder su cobertura en abril debido al precipicio fiscal de Medicaid.

Por su parte, el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares también celebró en su cuenta en la mencionada red social.

“¡Pasó el proyecto de recuperación! ¡Momento extraordinario! Trabajo en equipo junto a @Jenniffer2012 y todos los colaboradores. Adelante! #PuertoRicoSeLevanta”, expresó el mandatario en un tuit.

“Que no se atrevan meter las manos”, dice comisionada residente ante multimillonaria asignación federal

“A ellos les digo que no se atrevan a meter las manos porque el pueblo de Puerto Rico no se puede dar el lujo de cerrar la pluma de la inversión federal. (Les digo) que todos estos fondos no solamente el gobierno local va a tramitarlos, sino que van ante inspección federal del inspector general de los Estados Unidos donde también va a haber supervisión”, advirtió González en una entrevista radial (WKAQ).

“No podemos cometer los errores de décadas en el pasado. A esos les digo que estén pendientes que aquí las cosas se tienen que hacer con transparencia. El gobernador lo está haciendo con transparencia. Todos estos procesos el gobernador los está haciendo públicos, precisamente para permitir que siga llegando dinero a Puerto Rico. Créanme que la primera que va a estar detrás para caerle encima a esa gente, voy a ser yo porque no saben lo difícil que es levantar dinero federal para que luego tres puedan venir a beneficiarse. Eso no va a ocurrir”, agregó.

“Estoy contenta. Estoy feliz. El trabajo lo logramos hacer. Se aprobó con 240 votos a favor y 186 votos en contra. Es un proyecto que le garantiza a Puerto Rico más de 16 mil millones de dólares. Yo creo que el logro más grande es conseguir 4,900 millones de Medicaid que nos eliminan el precipicio fiscal que teníamos en abril de este año, es la asignación de Medicaid más grande que no requiere ningún pareo estatal… Esta no es la última asignación. Ya tenemos 5 billones que se habían aprobado. Esto es una medida que se trabajó… De verdad yo creo que es un momento de celebración para todos los puertorriqueños. Aunque falta mucho todavía, esta se convierte en la asignación billonaria del gobierno federal más grande en las últimas décadas para Puerto Rico”, dijo emocionada.

Detalló que el dinero se podrá utilizar para reparación de puentes, carreteras, viviendas, construcción y para la reparación del sistema elétrico. Explicó además que tampoco será necesario el pareo para fondos destinados a carreteras.

Asimismo, reconoció la gestión del “speaker” Paul Ryan, quien según dijo “estuvo empujando los votos hasta el final… Esto no se hubiera logrado sin él en la Cámara”. También reconoció que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares “movió votos demócratas”, a pesar que la mayoría de los votos en contra a este proyecto fueron de congresistas de ese partido. Asimismo, elogió la labor del senador Marco Rubio en el Alto Cuerpo federal para conseguir esta aprobación.

“El Partido Republicano cumplió”, afirmó.

