Siguen a oscuras cerca del 50 por ciento de las vaquerías

CAMUY – De las 278 vaquerías que hay en Puerto Rico, cerca de 128 no tienen luz. De estas últimas, el 85 por ciento están listas para ser energizadas, según salió a relucir en una vista ocular de la Comisión Senatorial de Agricultura, presidida por el senador Luis Berdiel Rivera.

A esta ardua realidad se suma la precaria situación que enfrentan ante la decomisión de leche que después del paso del huracán María y hasta mediados de enero de este año fue de cerca de 7.5 millones de litros. La falta de servicio eléctrico a la larga provoca que los precios de la leche y sus productos derivados aumenten para los consumidores.

El número de cantidad de vaquerías sin servicio de energía eléctrica fue provisto por el presidente del sector lechero de la Cooperativa de Productores de Leche (COPLE), Juan Carlos Rivera.

La audiencia pública fue celebrada en la vaquería Las Palmas de Camuy. De paso, esta vaquería no tiene energía eléctrica y su dueño, Alfredo Toledo Toledo, informó que ha tenido que decomisar 13 mil litros de cuartillos de leche.

“Si las vaquerías están sin luz eso son cosas que hacen que se eleven los costos de operaciones para nuestros amigos ganaderos y si la planta eléctrica falla, se pierde el producto. Son cosas que tenemos que ver de qué manera se pueden trabajar”, dijo Berdiel Rivera ante los agrónomos y agricultores que se dieron cita a la audiencia pública así como Suiza Dairy y Pan American Grain, entre otros.

Mientras, el representante de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Luis Feneque, informó que en la región de Arecibo hay cerca de 10 vaquerías y las que no han podido ser energizadas están asignadas al Cuerpo de Ingenieros, quien a su vez “tienen sus limitaciones” porque no conocen al detalle la estructura eléctrica como la AEE.

Al escuchar esta situación Berdiel Rivera se expresó “decepcionado” del Cuerpo de Ingenieros. “Realmente no me complace para nada. Esta mañana (ayer) estuve con la alcaldesa de Ponce y es lo mismo también pero eso es lo que hay y cada día tenemos menos empleados en la AEE. El huracán nos cogió con dos mil empleados menos y los que se han jubilado después de eso. Esa es la realidad”, dijo.

Mientras, Luis Maldonado, quien labora en la AEE, a preguntas de Berdiel Rivera, dijo que el Cuerpo de Ingenieros “en mi opinión personal son muy lentos. No sirven”.

El senador por el Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, opinó “justicia tardía no es justicia. Los agricultores y ganaderos han esperado demasiado”.

Por su parte, el presidente de Suiza Dairy, Francisco Pérez, comentó que es importante que se energice el sector pero sentenció la importancia de que se haga lo mismo con los hogares.

“Hoy nosotros estamos al 75 porciento de lo que estamos vendiendo el año pasado a esta misma época. El tema no es donde se energiza, es las casas que se energizan porque si me energizan la plaza del pueblo yo no vendo leche. Yo vendo leche en las casas porque la leche fresca se vende con refrigeración” dijo Pérez cuya empresa realiza 10 mil transacciones semanales.

Por su parte, el presidente de Pan American Grain, José González Freire, expresó que es muy importante “preservar el crédito” de los ganaderos de la industria más aún cuando esta tiene cierto periodo de tiempo en relación a la vida de las vacas.

Asimismo, opinó que el verdadero problema es la baja poblacional. “En agosto del año pasado se reportaron 35 mil estudiantes menos en comparación con el otro año. Ahora en enero se reportaron 22 mil estudiantes menos que en agosto. Se han perdido 55 mil estudiantes. O sea 55 mil consumidores primarios de la industria lechera que no están en Puerto Rico”, comentó el reconocido empresario local.

“El poco crédito que le quede a los ganaderos de este país desaparezca al seguir ponderando el precio de la leche…Tenemos que preservar esta industria porque sin crédito no se va a levantar. Esta industria es perecedera porque todas estas vacas van a desaparecer de aquí a par de años”, añadió González Freire.

En la audiencia ocular, un representante de la Oficina para la Regulación de la Industria Lechera (ORIL) escuchó las denuncias de los ganaderos. También, dijeron presente el presidente de Acción y Reforma Agrícola (ARA), Pedro Vivoni, personal de la alcaldía de Camuy y miembros de la Asociación de Agricultores.

Participaron el senador del Distrito de Arecibo, José Pérez Rosa así como su homólogo de Mayaguez- Aguadilla, Luis Daniel Muñiz Cortés. También, asistió el senador por el distrito de Ponce, Nelson Cruz Santiago.

Esta vista ocular se produce en virtud de la Resolución del Senado 69 que ordena realizar una investigación exhaustiva de todos los temas relacionados a la agricultura. La semana pasada depusieron en vista pública gremios agrícolas, representantes del Departamento de Agricultura así como de las empresas Indulac y Tres Monjitas.