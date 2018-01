Senador graba video navideño con artistas emergentes

SAN JUAN -Con el objetivo de fomentar la incursión de más jóvenes artistas puertorriqueños en el mundo del espectáculo, particularmente, después del impacto del poderoso huracán María, el senador Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago grabó su tradicional video navideño con cantantes y músicos emergentes de varios pueblos de la zona norte de la isla.

“Todos los años grabamos un corto video, felicitando a la familia puertorriqueña durante estas festividades y recordarle al pueblo que no queremos perder ni una sola vida más por disparos en el aire durante la Despedida del Año. Este año quisimos hacer las cosas diferentes. Sabemos que la clase artística recibió un impacto grande por el paso de María, y que muchos de los jóvenes que se están empezando a adentrar en el mundo artístico, no han podido hacerlo porque no hay talleres para exponer su talento. Este video ofrece una oportunidad para que más personas los conozcan”, señaló el Senador por el Distrito de Arecibo.

“Queremos proporcionar una plataforma para que estos jóvenes recobren el terreno perdido luego del huracán. Todo fue un trabajo voluntario para ayudar a esos artistas emergentes. Para animarlos a continuar en su vocación. Puerto Rico necesita jóvenes así. El video tiene de titulo No Me Digas, un tributo a cientos de miles de puertorriqueños que no permitieron que María les dañara su vida, que buscaron como pasar esos fuertes días, en familia y con amistades, echando para adelante, como queremos que hagan estos jóvenes”, sostuvo el también Presidente de la Comisión de Salud del Senado.

Martínez Santiago agradeció a todos los integrantes del video, incluyendo los que trabajaron en la producción. El video se puede ver actualmente en las redes sociales del Senado, así como en el portal de YouTube.

El cantante fue Landy Cabrera, quien formó parte del Coro Municipal de su natal pueblo de Manatí. Participó en la Coral Universitaria, mientras tomaba estudios en el Recinto Universitario de Mayagüez. También fue integrante de la agrupación tropical Alma Latina, ente que ayudó a formar su vocación por el género de la salsa.

Actualmente Cabrera se encuentra grabando su primera producción musical como solista.

Los músicos fueron Yamil Rivera, en la percusión; Jesús Medina, en el tradicional cuatro puertorriqueño; Jorge García, en el piano; Edwin Rosario, tocó el bajo; mientras que Orlando Marrero hizo lo propio con las trompetas. Luis Ginés estuvo a cargo de los trombones y Jesús Hernández, de las panderetas.