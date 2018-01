Rechazan posible fusión del Consejo de Educación Superior

SAN JUAN – El presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Héctor Ortiz rechazó el viernes las intenciones del gobierno de consolidar o eliminar el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

“Es importante hacer mención del efecto que traería consigo la consolidación o la eliminación de este organismo para la acreditación de nuestros centros de educación y en particular, para la Universidad de Puerto Rico. Según establece la Middle State Commission on Higher Education en su manual Standars for Accreditation and Requirements of Affiliation expresa claramente que para obtener la acreditación de esta instrumentalidad es necesario la otorgación de una licencia por parte de una agencia gubernamental como el Consejo de Educación de Puerto Rico”, dijo Ortiz en declaraciones escritas.

Según indicó, en días recientes el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario anunció la posible consolidación o eliminación del Consejo de Educación de Puerto Rico, agencia que tiene el propósito de acreditar los centros de educación del país. Esto con fines de reducir el tamaño del gobierno a través de la nueva ley aprobada del Nuevo Gobierno.

“Es necesario que el señor gobernador conozca la importancia que tiene para nuestra universidad la acreditación y, más aún en tiempos donde, como universidad, buscamos reinventarnos y salir airosos luego del impacto tras el huracán María y de la situación fiscal que enfrenta la institución”, agregó.

Por su parte, el secretario de actas del organismo, Jorge Rivera dijo que “si no poseemos una licencia vigente de una agencia de gobierno, las acreditaciones de agencias como la MSCHE y el Departamento de Educación Federal (certificación de fondos federales) se verían seriamente afectadas y eso agravaría aún más el estado de situación fiscal que tiene la UPR”.

Agregó que “hoy más que nunca debemos reafirmarnos en defender la Universidad de Puerto Rico, la universidad de todos y todas. Invitamos al señor gobernador a tomar medidas que beneficien a la Universidad no que agraven su situación”.