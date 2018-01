Puerto Rico Hoy – Noticias

Residentes de Ocean Park y otros sectores expondrán mañana problemática de inundaciones en San Juan EL CAPITOLIO – El miércoles, los residentes de las comunidades Ocean Park, el sector La Playita y la Barriada Figueroa tendrá la oportunidad de canalizar sus preocupaciones sobre las constantes inundaciones que ocurren en estas áreas cada vez que llueve debido a que la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital celebrará una vista pública sobre el tema. El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión, el representante por el Distrito #1 de san Juan, Eddie Charbonier Chinea, quien notificó que la vista está pautada para comenzar a las 2 de la tarde en el salón de audiencias 1. “Nosotros vamos a trabajar este asunto de manera muy seria, invitando a todos los protagonistas, pero quisimos comenzar este proceso con la gente. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir los residentes de las comunidades de Ocean Park, La Playita y la barriada Figueroa, quienes son los más que sufren cada vez que llueve copiosamente. Esta será la primear de muchas vistas, donde también citaremos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientas, así como a la actual administración municipal de San Juan”, sostuvo el legislador del partido Nuevo Progresista en declaraciones escritas. La vista se realiza baja el amparo de la Resolución de la Cámara 608, la cual ordena a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de establecer un plan integrado de control de inundaciones en la demarcación municipal de San Juan y crear acuerdos colaborativos entre entidades estatales, federales y municipales para lograr la creación de dicho plan. Según explicó el representante del PNP, las medidas tomadas hasta el momento para evitar inundaciones, evidentemente, no han sido adoptadas en el Municipio de San Juan. No se puede dejar de considerar que la falta del recogido de escombros, el pobre tratamiento a las alcantarillas, la falta de la debida diligencia en el recogido de basura, y la ausencia total de un plan de control de inundaciones abonan adversamente a que este tipo de eventos sean aún peor. “Es por eso que crear un plan de control de inundaciones es una medida necesaria en estos momentos de cara a la protección y el bienestar de los mejores intereses de los ciudadanos de San Juan”, terminó diciendo Charbonier Chinea. Ganaderos piden establecer procedencia exclusiva para productos con leche Grado A EL CAPITOLIO – El presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Agrónomo Juan Carlos Rivera Serrano, le pidió el martes a la Legislatura establecer definiciones claras, donde se establezca una procedencia exclusiva de productos que se producen con leche cruda Grado A para evitar la venta de productos lácteos con leche de inferior calidad sin conocimiento del consumidor. “Esto está ocurriendo, porque las elaboradoras de leche locales utilizan su marca de leche fresca para mercadear indiscriminadamente productos importados bajo la misma marca, que no provienen de leche Grado A y muchas veces recombinan leche en polvo con aceite vegetal. Un ejemplo de esto es una leche evaporada que importa Vaquería Tres Monjitas que contiene grasa vegetal y aun cuando lo reconoce como ingrediente en la parte de atrás de la etiqueta, debería por obligación reconocerlo al frente para que el consumidor lo reconozca”, expresó el agrónomo en declaraciones escritas. Los ganaderos pidieron redirigir el sistema de pago a uno que estimule las eficiencias. A su vez, pidieron que todos los incentivos deben ser manejados por el Fondo Fomento para la Industria Lechera (FFIL) y/o la Cooperativa de Productores de Leche (COOPPLE) y que los mimos se usen para premiar económicamente la calidad del producto y los contenidos de sólidos totales. “Estos incentivos deben estar enfocados en promover la incursión de la leche en los mercados no regulados en los que hoy no participamos por falta de competitividad, mediante el incentivo de esa porción de leche cruda producida a nivel de finca. Ahora mismo, se les permite promover sus productos bajo las marcas Suiza y Tres Monjitas con dineros que en su origen eran aportados por los ganaderos al FFIL, para promover el consumo de leche fresca en Puerto Rico. A raíz del acuerdo de octubre de 2013, las plantas elaboradoras los utilizan para promover su marca que incluye jugos, leches de EEUU y otras leches del extranjero de lugares tan distantes como el Perú. Este es el único lugar del mundo donde esto pasa,” explicó el agrónomo. El abasto de leche contínuo a Indulac es otro aspecto prioritario que los ganaderos identificaron como necesario para que la planta de balance Indulac pueda funcionar óptimamente. Este asunto fue solicitado a la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) desde septiembre del año pasado pero aún se espera por respuesta. “Los abastos que recibe Indulac no son estables. Dependen de la leche que las plantas elaboradoras no retengan para uso como leche fresca. Durante esta emergencia, Indulac ha tenido un aumento de sobre 175 por ciento de su capacidad proyectada, elaborarando leche UHT, mantequilla (con un mercado ilimitado en su modalidad de bulk) y el queso blanco. En su proceso de manufactura, Indulac usualmente hubiera manejado en este periodo unos 6.4 millones de cuartillos aproximadamente, habiendo manejado unos 12.0 millones de cuartillos adicionales a lo proyectado. Cuando esto se normalice, debemos poder contar con unos abastos fijos de leche mínimos,” indicó Rivera Serrano. El presidente del sector le solicitó al gobierno que se respete la voluntad mayoritaria de los ganaderos que en Asamblea tras Asamblea del sector han seleccionado a COOPPLE como el organismo creado por el Sector para desarrollar la producción de leche en Puerto Rico, reducir los costos operacionales y fomentar los canales de la finca al consumidor. “Necesitamos apoyo para echar el sector adelante. Esto solo se lograría sin los obstáculos que se nos han puesto y nos daría acceso a amplios incentivos del USDA y agencias adscritas que fomentan el valor añadido, mediante cooperativas agrícolas,” indicó. Estas expresiones surgieron en la Comisión de Agricultura del Senado con motivo de la RS 69 que investiga la situación de la industria lechera tras el paso de los huracanes Irma y María. La AEE no puede venderse dice presidente de la UTIER

SAN JUAN – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo dijo el martes, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no se puede vender.

“¿Qué medida legislativa, qué medida de austeridad ha tomado el gobierno y la Junta de Control Fiscal que haya beneficiado al pueblo en los últimos dos años? Mencionen una. ¿Qué le hace pensar que privatizar la Autoridad va a ser distinto a lo que ellos ya le han demostrado al país? Estamos en la crisis más profunda”, cuestionó Figueroa Jaramillo en conferencia de prensa.

“La Autoridad no se debe vender ni se puede vender”, añadió.

Mencionó, además, que mantendrá unas reuniones con sectores sindicales, religiosos y otros para delinear estratégias educativas sobre la determinación del gobierno de vender los activos.

Del mismo modo, Figueroa Jaramillo descartó que se concrete una huelga de brazos caídos.

“La UTIER no va a utilizar el sufrimiento de un pueblo, eso no quiere decir que no nos vamos a tirar a la calle para educar”, contestó.

“El gobernador se esta aprovechando del dolor de miles de personas que en este momento están sin energía eléctrica. Ante la insensibilidad del gobernador Ricardo Rosselló, de anunciar la privatización de la AEE en medio del sufrimiento de casi un millón de puertorriqueños que aún no cuentan con el servicio eléctrico, en la UTIER levantamos nuevamente nuestra voz en favor del pueblo, de ese pueblo del que somos parte y al cual intentamos a través de nuestras brigadas llevarle la energía eléctrica lo antes posible, aun con todos los obstáculos que nos pone el gobierno y la alta gerencia de la AEE para cumplir con esa meta. Durante décadas hemos advertido cómo diversas administraciones, tanto populares como penepés, nos han inhabilitado a los trabajadores y deteriorado intencionalmente la infraestructura de la AEE buscando el descontento del pueblo con el servicio para privatizar nuestra primera industria, para despojarnos al pueblo de lo que nos pertenece. Porque la AEE es un bien público que pertenece al pueblo y no a los políticos de turno”, denunció .

El dirigente obrero detalló cómo desde la década de 1970 los gobiernos de turno de los dos partidos principales que se han turnado el poder han intentado privatizar la AEE, a lo que la UTIER ha reaccionado de inmediato en cada uno de esos intentos advirtiéndole al pueblo lo que significaría esa nefasta posibilidad para el país.

Señaló Figueroa Jaramillo que la más reciente cadena de denuncias de la UTIER fueron luego del paso del huracán Maria ante la negativa del gobierno, desde un principio, de permitir la ayuda de la Asociación de Empresas Pública de Energía de Estados Unidos (APPA por sus siglas en inglés), la falta de materiales y de herramientas a nuestras brigadas y las excusas para no aceptar brigadas solidarias que no cobrarían por el servicio a ofrecer.

“Denunciamos también desde un inicio cómo era posible que ante tanta devastación dejada por los huracanes, se priorizar en contratar una empresa como Whitefish, que no contaba con el personal ni la experiencia para atender una emergencia como la que habíamos vivido. Luego conocimos la infinidad de anomalías que había habido en la otorgación del contrato que se firmó con esa compañía privada y de los poderosos vínculos políticos que tiene con la actual administración estadounidense. Todo lo que dijimos se probó y así ha sido en cada denuncia que hemos hecho a través de décadas”, detalló el dirigente obrero.

El presidente de la UTIER insistió en que “la postura de la UTIER es que la energía eléctrica es un derecho humano y no una mercancía. De eso se ha dado cuenta nuestro pueblo luego de los estragos de los huracanes Irma y María, tras haberse quedado sin energía eléctrica y pasar tantas penurias y perdidas de familiares, ya sea porque fallecieron o tuvieron que irse del país. Por eso nos oponemos tajantemente a la privatización en cualquiera de sus modalidades, ya sea a través del traspaso de activos o de la cesión de la administración a empresas privadas. Nosotros le lanzamos la siguiente pregunta al pueblo para que piensen claramente al respecto. Si no fuera rentable la AEE y capaz de tener ganancias, habría alguna empresa que quisiera adquirirla? Ahí esta la verdadera respuesta a muchas preguntas. No en las supuestas razones que ofreció el Gobernador.”, aseguró Figueroa Jaramillo.

El Presidente de la UTIER exhortó al pueblo a recordar también las expresiones de la Junta de Control Fiscal (JCF) de hace un año en las que presentó la privatización de la AEE como uno de sus objetivos. Aseguró que las aparentes diferencias entre la JCF y el gobernador no han sido otra cosa que apariencias, porque al final siempre se han puesto de acuerdo.

“No podemos dejar en manos privadas el patrimonio que nos pertenece como pueblo. Y uno de ellos es la AEE. Porque si en algún momento enfrentamos algún otro fenómeno atmosférico como al que estamos expuesto todos los años durante la época de huracanes, ya sabemos como reaccionarán las generadoras privadas AES y Ecoeléctrica, que apagan sus maquinarias para no perder su inversión. Eso fue lo hicieron en esta ocasión. En nada les preocupó el sufrimiento del pueblo. Esa situación no podemos repetirla y si se privatiza la AEE eso es lo que nos depara. Además, no debemos dejarnos engañar: la privatización aumenta la factura de la luz y nos vuelve más vulnerables como pueblo. No dejemos que nos roben la principal industria para el desarrollo de nuestro país. No esperemos que eso suceda”, añadió Figueroa Jaramillo.

Igualmente indicó Figueroa Jaramillo que aún está verse cómo esta administración, en contubernio con la JCF, pretende crear legislación y gestionar la privatización de la AEE en medio de la bancarrota a la que se sometió en el tribunal federal esa corporación publica, que por mal administrada por penepés y populares adquirió una deuda de 9,000 millones.

Rosselló Nevares anunció en la tarde del lunes, su intención, bajo un plan a 18 meses, para vender los activos de la AEE a compañías privadas para que generen la electricidad para el país. Recientemente, el Centro de Periodismo Investigativo reveló que cuatro compañías, entre estas, Puma Energy y Energy Answers, están interesadas en la generación de electricidad.

