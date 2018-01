Puerto Rico Hoy – Gobierno

Alcaldesa de Ponce concluye viaje a Washington con reunión con representantes de FEMA

WASHINGTON, D.C. – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri culminó su extensa agenda en Washington, D.C. participando de una reunión junto a varios alcaldes y representantes del gobierno federal en el que analizaron los problemas que han sufrido tras el paso del huracán María.

El conversatorio, Disaster Recovery: Lessons Learned from Recent Tragedies, fue parte de las plenarias del US Mayors Conference en el que participaron los alcaldes de New Orleans, Houston y Key West, así como Elaine Duke, sub secretaria de Homeland Security y Paul Rainwater, de la Autoridad de Recuperación de Louisiana.

Durante su alocución la ejecutiva municipal explicó la magnitud de los daños causados por el fenómeno atmosférico en los 78 municipios de Puerto Rico. Además expuso unos planes de acción enfocados en la prevención, respuesta y recuperación ante estos desastres naturales.

“Nosotros los alcaldes fuimos los funcionarios de primera respuesta, demostramos que podemos brindar intervención inmediata y efectiva a las necesidades de nuestros ciudadanos ante todo tipo de situación de emergencia”, indicó Meléndez Altieri en un comunicado.

Entre los alcaldes puertorriqueños presentes estuvieron los de Orocovis, Naranjito, Fajardo, Guayanilla y Peñuelas. Todos reclamaron a FEMA y al Cuerpo de Ingenieros mayor comunicación sobre los trabajos de restablecimiento de energía en los municipios.

Manifestó que “este desastre ha sido una experiencia enriquecedora, de contínuo aprendizaje y de lucha constante por la búsqueda de lo que nos corresponde como pueblo y ciudadanos americanos”.

Posteriormente se reunió con Alex Amparo, FEMA Assistant Administrator for Recovery, Rey Alexander, director of Contingency Operations and Homeland Security for the Army Corps y Mark S. Roupas, Deputy Chief of Homeland Security a quienes les agradeció las gestiones de ayuda de las agencias federales. Sin embargo, les expresó que hay muchas áreas que se pueden mejorar, como el tiempo de respuesta y de logística de recibo de suministros y reembolsos.

“Nunca hay suficiente preparación y menos para un desastre de categoría 5 como lo fue este huracán. Los municipios no teníamos presupuestados los gastos incurridos para estas emergencias. Sin la ayuda del gobierno federal no lo hubiésemos podido lograr”, reiteró la alcaldesa.

Resaltó que tan pronto le solicitó al gobernador la apertura del Puerto de Ponce para ampliar las opciones y recibir carga marítima, éste actuó de inmediato permitiendo que llegaran a Ponce barcazas llenas de suministros, materiales y vehículos. “Le agradezco su gestión al ser proactivo y aunar esfuerzos en la recuperación de nuestra gente”, añadió.

“Seguiré luchando por mi pueblo en todos los foros que sea necesario, aún con todas las adversidades y críticas. Jamás me rendiré en la búsqueda del pleno bienestar de Ponce”, insistió Meléndez Altieri.

Al mismo tiempo agradeció al Senado de Puerto Rico y a su asesora en Asuntos federales, Carmen Feliciano, por las gestiones para lograr las reuniones con ambas agencias.