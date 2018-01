Puerto Rico Hoy – Gobierno

Congresistas escuchan necesidades del magisterio y estudiantado en plantel escolar SAN JUAN – La doctora Aida Díaz informó el viernes, que llegó a la Escuela Elemental San Agustín en San Juan acompañadade las congresistas Grace Meng del distrito de Nueva York y Rosa DeLauro del distrito de Connecticut, para auscultar las necesidades del magisterio y los estudiantes. “Ellas quisieron ver nuestras escuelas y saber cómo están ustedes.Ambas quieren escucharlos para ver cómo nos pueden ayudar. Su visita es importante porque en el Congreso se aprueban las leyes y proyectos que pudieran fortalecer o afectar las escuelas públicas”, explicó Aida Diaz en un parte de prensa. La congresista del distrito de Nueva York, Grace Meng se mostró confiada en que su voz será escuchada en el Congreso. “Yo habló un poquito español. Tengo dos hijos, 8 años y 10 años. Rosa y yo somos congresistas en Washington DC y queremos ayudar a la gente de Puerto Rico”, expresó Meng. Varios de los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresarse y fueron muchos los que dijeron que sus papás habían perdido sus trabajos luego del evento del huracán. “Estamos emocionadas de estar aquí. Queremos ver qué está sucediendo en sus escuelas, en el salón de clases con sus maravillosas maestras para poder ir al Congreso y dejarles saber lo que ustedes necesitan para continuar fortaleciendo su educación.Yo quiero escuchar sus historias y como se sienten, para así poder trabajar juntos”, dijo DeLauro. El magisterio de la escuela reclamó materiales, tecnología y maestros capacitados para continuar elevando el nivel de educación del sistema público. Rosselló Nevares inaugura apartamentos de interés social para familias trabajadoras GURABO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares inauguró el viernes, junto al secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, la primera fase del complejo de apartamentos de interés social Caminito Alto en Gurabo. “Durante los pasados meses hemos enfrentado grandes retos como Pueblo tras el impacto de los fenómenos atmosféricos. La inauguración de estos apartamentos de interés social es un ejemplo de que continuamos levantándonos y es una oportunidad para que quienes más lo necesitan puedan tener acceso a una vivienda segura”, expresó el primer ejecutivo en conferencia de prensa. Esta inauguración se da a días de que el primer ejecutivo firmara el Proyecto de la Cámara 1076 que extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 los incentivos para la compra de vivienda incluidos en la Ley 216- 2011. Durante la apertura de la primera fase del proyecto, que cuenta con 220 apartamentos en el barrio Rincón en Gurabo, recibieron las llaves de su nuevo hogar dos familias puertorriqueñas beneficiadas de los incentivos y de la certificación de Vivienda de Interés Social que emitió el Departamento de la Vivienda. El complejo residencial privado recibió la certificación de interés social que otorgó el Departamento de la Vivienda al amparo de la Ley Número 47 del 6 de junio de 1987, conocida como la Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda. El secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, indicó que “en el Departamento de la Vivienda somos y siempre seremos un ente facilitador para el desarrollo de vivienda asequible, segura y digna para todos los puertorriqueños. Luego del devastador paso del huracán María por la Isla, son miles los hogares afectados”. Asimismo, el titular de Vivienda expresó que “estamos conscientes de que los proyectos de interés social, como lo es Caminito Alto en Gurabo y otros, se convierten en un incentivo y una alternativa para que más familias puedan cumplir el sueño de adquirir su primer hogar a precios razonables dentro del mercado de nueva construcción”. “Complejos residenciales como estos son imperativos para estimular e impulsar la reconstrucción de Puerto Rico, prioritaria en la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares”, concluyó Gil Enseñat. El proyecto residencial —que permite que familias de ingresos bajos y moderados adquieran un hogar conforme a la ley que promueve la construcción de proyectos de vivienda de interés social— cuenta con más de 100 solicitudes de opción a compra para la entrega de la primera y segunda fase. Los precios de los apartamentos, diseñados con dos y tres habitaciones comienzan en 96,800 dólares. El complejo cuenta además con áreas recreativas para satisfacer a toda la familia.

Analizan medidas para estimular la economía

EL CAPITOLIO – La Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico PROMESA, presidida por el representante Antonio “Tony” Soto Torres, inició el viernes, el análisis de una serie de proyectos que enmiendan la “Ley de Códigos de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el fin de impulsar la economía mediante exenciones contributivas al comercio local de la isla.

Entre las medidas que fueron estudiadas, se encuentra el Proyecto de la Cámara 1374 del representante Soto Torres, para eliminar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en el renglón de alimentos preparados con el fin de estimular la industria de restaurantes, cafeterías y panaderías. También, se evaluó el Proyecto de la Cámara 1391, del representante Félix Lassalle Toro, para reducir a 7 por ciento el IVU que se aplica a productos tales como dulces de repostería, bebidas carbonatadas y alcohólicas.

Durante los trabajos el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), licenciado José Salvatella, favoreció las medidas que “tendrían el efecto directo de crear miles de empleos, con el potencial de aumentar en 191.7 millones de dólares el ingreso neto en la economía. Los efectos indirectos, se estima que habrían de crear 8,476 empleos, aumentando el ingreso en 582.1 millones de dólares. Por lo que, consideramos, que la pérdida neta en recaudos se compensaría eventualmente”.

Mientras que Francisco Parés Alicea, secretario auxiliar de Rentas Internas en el Departamento de Hacienda, recomendó que en vez de eliminarse completamente el IVU, se acoja las iniciativas presentadas dentro de la Reforma Contributiva bajo el nuevo Plan Fiscal que establece una tasa especial intermedia del IVU sobre los alimentos preparados.

Ante estas expresiones, el presidente de la Comisión señaló que “hay un discrimen contra el contribuyente, donde si compras el alimento no preparado no pagas, pero si compras el alimento preparado si pagas; es una penalidad al contribuyente por cómo tú decides comprar lo que vas a consumir y por eso radiqué el proyecto, equiparando lo que es alimento, sea preparado o no. Mientras que la medida del Lassalle Toro, establece una tasa intermedia y obviamente estamos analizándola también. No estamos cerrados a una sola idea”.

Por su parte, Francisco Cabrero, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, apoyó el Proyecto de la Cámara 1258, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny Méndez Núñez, que establece una exención del pago del IVU, para los productos hechos en Puerto Rico, durante un periodo de tres días en el mes de abril al señalar que “se trata de crear conciencia y activar un modelo de apoyo masivo que es muy difícil de hacer con modelos tradicionales”.

El presidente de la Comisión, manifestó que con estas medidas “queremos hacerle justicia al pueblo de Puerto Rico y darle un alivio a la gente que se ha visto afectada económicamente; las condiciones de la isla continúan lacerándose más por las distintas situaciones que se presentan y la eliminación del IVU, luego del azote de los huracanes, probó que sus ventas aumentaron, mientras que el dinero que los consumidores se ahorraron fueron inyectados nuevamente a la economía”.

Por último, se discutió el Proyecto de la Cámara 1375, de Soto Torres, a los fines de ampliar la exención de contribución sobre ingresos para individuos entre las edades de 27 a 30 años sobre los primeros $40 mil de ingreso bruto generados por concepto de salarios, servicios prestados y/o trabajo por cuenta propia.

Sobre esta medida, el Departamento de Hacienda mostró reservas a la vez que recomendó que se analice exhaustivamente determinar si la exención representa un disuasivo en la decisión de una persona de emigrar de Puerto Rico.