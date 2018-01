Puerto Rico Hoy – Gobierno

Ante intención de privatización AEE presidente Asociación Alcaldes insiste poder ayudar

SAN JUAN – Luego que se anunciaran las intenciones del gobierno de vender activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez insistió en que se les permita colaborar en las labores de restablecimiento del sistema eléctrico.

“Nosotros, los alcaldes asociados le rogamos al gobernador que se nos permita aportar a la restauración del servicio eléctrico en igualdad de condiciones a los alcaldes de su partido. El país sigue sufriendo, señor gobernador. Le invitamos a que venga los barrios, a las comunidades aisladas, que vea y sienta el sufrimiento de los que no viven en el confort de La Fortaleza. Atienda el reclamo de su pueblo”, dijo Ortiz Velázquez en declaraciones escritas.

El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares anunció el lunes en un mensaje al pueblo su intención de vender los activos de la AEE para que el sector privado esté a cargo de la generación de la energía eléctrica en Puerto Rico. Además, la propuesta del gobernador propone una concesión a término definido para la distribución y transmisión de energía. Ello, con el fin de terminar con el monopolio de la producción y venta de energía en la isla y promover la inversión y competencia en beneficio del consumidor como ocurre en otras jurisdicciones de los Estados Unidos.

“Tristemente, el gobernador trata de desviar la atención del dolor y el sufrimiento de los enfermos y sus familias que a estas alturas aún no cuentan con servicio de energía, anunciando la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica para quizá ganar algunos aplausos. Esa no es la prioridad, porque la realidad se impone: cientos de miles de puertorriqueños siguen sufriendo en su vida cotidiana y el gobernador no presenta un plan para restaurar el servicio”, sostuvo Ortiz.

“Lo que procede ahora es darle apoyo a esas brigadas que hoy no tienen equipo y materiales, agilizar la búsqueda de opciones para aquellos que invierten gran parte de sus recursos en combustible para plantas eléctricas. Lo que procede es energizar las plantas de bombeo de la AEE para garantizarle un servicio digno a los ciudadanos”, concluyó.

