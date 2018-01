Pesquera a cargo de pesquisa por “Blue Flu”, aunque sigue sin entender

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera informó el martes que su oficina investigará el ausentismo en la Policía, a pesar que aun no entiende las razones para las mismas.

“El gobernador ordenó una investigación y la vamos a llevar a cabo. Y vamos a ver cuál es el resultado… El gobernador me designó a mí como la persona que llevará a cabo la investigación… No va a ser inmediata. Se está empezando a analizar la data, para buscar precisamente donde es que está el problema. Cada supervisor tiene el deber de legitimizar las acciones de sus empleados”, indicó Pesquera en entrevista radial (Radio Isla).

Previamente la comisionada del Negociado de la Policía, Michelle Hernández dijo en una entrevista en esa misma emisora, que el asuentismo en la Uniformada sería investigado por los supervisores y comandantes de área y que no se encomendaría una pesquisa desde un nivel administrativo más alto.

Pesquera advirtió que si se prueba que la ausencia de algún uniformado no era correcta y se prueba que hubo algún fraude o irregularidad, la Policía tiene normas y procesos para adjudicar responsabilidades. No obstante, no precisó a qué se exponen los agentes que se asusenten a sus labores.

Cientos de policías se han ausentado a sus labores en los pasados días festivos, según se ha dicho, como protesta a la falta de pago de las horas extra trabajadas durante los huracanes Irma y María. Informes de prensa indican que en el primer turno del Día de Año Nuevo se reportaron 3,335 ausencias. En el segundo turno se habrían reportado 3,501 ausencias.

No obstante, el secretario del DSP afirmó que aun no entiende las razones por las que se está produciendo este alto nivel de ausencias.

“A mí como me gusta resolver estos issues es sabiendo la razón. A mí, la razón que se me había dado cuando me reuní con los gremios, que yo entendía que podía ser una razón, era el pago de las horas extra. Pero eso no es correcto porque el pago se está haciendo. Claro que no se está haciendo inmediatamente que la persona trabaja y la próxima semana cobra, pero se está pagando. Se han pagado 16 millones de dólares más este año (2017). La otra razón era el enfermito. Se extendió por una orden ejecutiva del gobernador y pueden coger los días. Tampoco es una razón. Ahora andamos con las razones del retiro de una ley que se aprobó en el pasado. Poco a poco cambia la narrativa en cuanto a la excusa”, indicó.

Dijo que hay grupos con agendas personales. “Eso es lo que no entiendo. No sé cuál es el propósito porque no le hacen bien a nadie. No le hacen bien a los policías ni le hacen bien a la ciudadnía. Yo no sé cuál es la agenda. De verdad. A mí me gusta siempre saber la razón para entonces tratar de resolverlo a base de cuál es el problema”, apuntó.

El funcionario dejó claro que los agentes pueden tomar sus días libres programados con sus supervisores.

Por otro lado, Pesquera aceptó que hay que trabajar y retomar iniciativas estatales y federales para aumentar la reducción en las cifras del crimen. Alegó que el paso de los huracanes Irma y María afectó la implementación de esas estrategias anticrimen.

“Ya las retomamos. Se hicieron las reuniones de fin de año, se establecieron los planes de trabajo y por ahí vamos. Vamos a darle duro porque este año venimos con otro tipo de misión uniendo refuerzos con las agencias federales el año entero, no esporádico. Lo vamos a hacer como un plan fijo”, señaló.

Sobre los nombramientos de los jefes para el Sistema del 9-1-1, el Negociado de Emergencias Médicas y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Pesquera dijo que las vacantes se llenarán muy pronto.

Sin embargo, no quiso hacer comentarios ante posibles cambios en la dirección de la Uniformada. “No voy a hacer comentarios de esa naturaleza. Cuando haya cambios si es que va a haber cambios, como siempre se dice… Si no hay cambios, no hay cambios. Si hay cambios, hay cambios”, afirmó.