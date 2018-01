Padre Pedro reclama atención urgente para Comerío y diálogo del gobierno

COMERÍO – En su misa inaugural como nuevo párroco de la Parroquia Santo Cristo de la Salud de Comerío, el sacerdote Pedro Rafael Ortiz reclamó atención urgente para la población de este pueblo y exigió que el gobierno se abra al diálogo con las comunidades y los obreros para restaurar al país.

Ortiz denunció que las políticas que se implantan en el país luego del paso de los huracanes, empobrecen más al pueblo puertorriqueño en momentos en que no puede protestar porque sus esfuerzos están dirigidos a la sobrevivencia.

“La verdad y la vida justa no es lo que vivimos hoy en Puerto Rico porque hay mucha mentira y decisiones en cuartos oscuros que daña la patria. Por ejemplo, aprovechar lo que se considera una oportunidad de implantar políticas para empobrecer más a la gente, cuando se cree que no puede haber resistencia, ni protestas porque muchos están tratando de que sus familias sobrevivan, no es lo que pienso que haría Cristo”, sostuvo el religioso.

“Pero de donde no surgen caminos, sino callejones sin salida es de las pretensiones autoritarias de muchos líderes políticos nuestros sometidos a los grandes intereses, a los potentados de Wall Street, para que Puerto Rico acabe de perder lo poco que le queda. A los que andan por ahí argumentando que el problema de Puerto Rico es que los pobres ganan demasiado y los ricos ganan muy poco, a esos les digo de la manera más clara no”, apuntó Ortiz.

Afirmó que aunque hay muchas opiniones diversas sobre cómo resolver los problemas de Puerto Rico, el diálogo es la ruta a seguir.

Recalcó que en la parroquia que ahora dirige en Comerío, el 98 por ciento de la población de Comerío no tiene electricidad y tres mil personas carecen de agua.

“A los que dicen que el problema de Puerto Rico es que los puertorriqueños tenemos demasiado y los americanos muy poco, a esos les digo no. A quienes opinan que la gente tiene demasiados derechos para protegerse de los abusos, les digo claramente no. A los que creen que el problema es que somos puertorriqueños, que decimos que nuestra patria es Puerto Rico, a esos les digo que es desde nuestra puertorriqueñidad que servimos a Dios y no a base de disfrazarnos de lo que no somos. El Papa Francisco le dijo a los jóvenes en Chile: ‘si no aman su patria, yo no les creo que lleguen a amar a Dios’”, puntualizó durante la homilía.

Para comenzar a abrir ese diálogo, Ortiz contó en la misma con la participación de diferentes figuras de la política, la cultura y religiosos de diversas denominaciones.

Entre los invitados estuvieron: el alcalde de Comerío, Josean Santiago, Eva Ayala de EDUCAMOS; Ángel Figueroa Jaramillo y Ricardo Santos presente y pasado presidentes de la UTIER; José Ramón Morales en representación de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes; Ramón Fuentes de la FPT; María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño; José A. Cay y Gloria Rodríguez del grupo FAROS de Caguas; William Pérez Vega de Poetas en Marcha; los trovadores Ricardo y Ricky Villanueva, el cantautor Emanuel Emilio; la reverenda Eunice Santana, el reverendo Héctor Soto, secretario del Concilio de Iglesias; la hermana Nancy, presidenta Conferencia de Religiosos de Puerto Rico; Oscar Rivera y David Díaz, sacerdotes Diócesis de Caguas de la Iglesia Católica.

Puede acceder más información en: https://www.facebook.com/ParroquiadeComerio .