No rotundo de la AEE a los alcaldes para ayudar a restaurar el sistema eléctrico.

Reunión se llevó a cabo en inglés por un oficial de la AEE. Reunión se llevó a cabo en inglés por un oficial de la AEE.

SAN JUAN – La esperada reunión entre los alcaldes interesados en ayudar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a restaurar el sistema eléctrico se realizó en el teatrito del Departamento de Estado, con la presencia de alcaldes de ambos partidos y el encargado en restaurar el sistema, Ing. Carlos Torres, quien determinó que llevaría la reunión en inglés, argumentando que es en ese idioma con el que prefiere comunicarse. Torres anunció a los alcaldes que la AEE no acepta la propuesta de los ejecutivos municipales “por razones de seguridad”, lo que causó asombro entre los alcaldes, quienes sienten diariamente la presión ciudadana por la lentitud de la AEE en llevar los trabajos de restauración eléctrica y se han preparado para atender la situación.

Mientras, el alcalde de Cayey Rolando Ortiz Velázquez, se expresó en los siguientes términos en calidad de presidente de la Asociación de Alcaldes: “Nosotros tenemos la capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, aquí tenemos compañeros alcaldes listos para ayudar a la AEE y en el caso nuestro de Cayey, la persona que tengo para trabajar en el sistema es un respetado exdirector regional de la propia Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Hay una necesidad seria de servicio, insisto en que tenemos el equipo y recurso humano”.

Ante el argumento del Alcalde de Cayey, el ingeniero Torres aseguró que “los retirados de la AEE no están calificados para el proceso. Necesito tiempo adicional para traer los recursos y hacer el trabajo de restauración del sistema. Si ustedes no están de acuerdo con mi decisión, no tengo problemas con eso, pero yo tengo que proteger vidas”.

El alcalde de Caguas William Miranda Torres aseguró que “nuestra ciudad es la quinta de Puerto Rico en población y somos 60% rural, esa zona rural está con 0% de servicio de la AEE”. Miranda insistió en la importancia en llegar a un acuerdo rápido para poder darle servicio a los ciudadanos.

El alcalde de Juncos, Alfredo ‘Papo’ Alejandro consumió un turno para informarle al ingeniero Torres que su municipio compró postes para uso de las brigadas de Jacksonville que están en Juncos, “hasta almuerzo le llevamos, nos hemos hecho amigos y ellos están deseosos de trabajar, pero no tienen el equipo y materiales. Mire Torres, la gente no va a morir por ayudar, ahora mismo hay enfermos que pueden morir por falta de servicio de energía eléctrica”. La alcaldesa de Barceloneta Wanda Soler ofreció detalles de varios casos de interés humano que ha atendido personalmente, lo que la llevó a unirse al reclamo de los demás alcaldes en ayudar a la AEE a restaurar el servicio.

El ingeniero Torres reaccionó asegurando que “me preocupa los que pueden morir por un golpe eléctrico”, lo que el alcalde de Cayey le respondió, “¿y no le preocupa los que están muriendo ahora por falta de energía eléctrica?”.

Asistieron además los alcaldes o representantes de Yauco, Camuy, Aguada, Maunabo, Caguas, Barceloneta, Gurabo, Villalba, Naranjito y Arecibo, quien además preside la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Por parte de la Rama Ejecutiva, participaron José Marrero, director de la Oficina de Gerencia y Prespuesto (OGP) y Omar Marrero, asesor de asuntos municipales de La Fortaleza.