Nicholas Garaufis, juez de EE.UU., condena hostilidad de Trump hacia los latinos

¿Un juez de Nueva York, de la corte federal de Brooklyn, condenó las declaraciones incendiarias, insensibles e irresponsables de Trump contra los mexicanos y los latinos.

Un juez de Nueva York, que debe decidir si falla a favor de 17 fiscales generales de Estados Unidos y un grupo de “Dreamers” que piden ser protegidos de la deportación, condenó el martes la “hostilidad” de Trump hacia los inmigrantes latinos.

El juez Nicholas Garaufis, de la corte federal de Brooklyn, condenó “las declaraciones incendiarias, insensibles e irresponsables de Trump” contra los mexicanos, los “comentarios antilatinos” y la “hostilidad” hacia “este grupo étnico en particular”.

“En este país en 230 años no hemos tenido esto”, afirmó el juez, que no ha tomado aún una decisión. Los ataques “no son ordinarios; son extremos, recurrentes, agresivos (…) No es lo que queremos ver de nuestros líderes”, afirmó.

El 93% de los jóvenes acogidos al DACA en todo el país son latinos, dijo a periodistas el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, presente en la audiencia en representación de todos los fiscales, incluidos los de los estados de Massachusetts y Washington.

El gobierno federal anunció el 5 de septiembre pasado que el programa DACA, que protege desde 2012 a casi 700.000 inmigrantes traídos por sus padres ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, vencerá completamente el 5 de marzo.

El Congreso está bajo presión para hallar una solución que evite la deportación de estos jóvenes que han crecido en Estados Unidos, pero republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo.

Trump, que se espera hable del tema esta noche en su primer discurso sobre el “estado de la Unión” en el Congreso, insiste en que toda solución debe contemplar un muro con México y mano dura contra los inmigrantes ilegales.

Aunque el juez de California William Alsup bloqueó este mes el fin del DACA al fallar sobre una demanda similar, Schneiderman explicó que ese fallo solo cubre a los jóvenes que ya están inscritos, pero no a miles elegibles para ingresar al programa.

“Estamos a semanas de consecuencias drásticas. Nadie aquí está dispuesto a esperar al gobierno federal, al Congreso, al presidente”, dijo Schneiderman tras la audiencia.

“No podemos permitir que esto llegue a la Corte Suprema sin que todos estén representados”, añadió en referencia al pedido del gobierno federal de que el máximo tribunal juzgue sobre el tema.

“Necesitamos que el juez tome acción ahora; nuestras vidas dependen de ello”, dijo a periodistas Eliana Fernández, de 30 años, una joven “Dreamer” y otra de las demandantes, que llegó a Estados Unidos desde Ecuador a los 15 años y ahora tiene dos hijos pequeños estadounidenses.

Más de 17.000 jóvenes que tenían DACA han perdido su protección desde el 5 de septiembre y pueden ser deportados, según la organización de defensa de los inmigrantes Make the Road New York.