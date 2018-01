Los sobrevivientes con seguro de propiedad también pudieran ser elegibles para asistencia de FEMA

GUAYNABO – Solicitar asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) es el primer paso para cualificar para asistencia por desastre luego de comunicarse con su agente de seguro para verificar si los daños del desastre están cubiertos.

El último día para solicitar asistencia por desastre de FEMA es el martes, 20 de marzo de 2018. Los sobrevivientes que tienen seguro de propiedad, de inundación, o ambos, deben solicitar asistencia con FEMA y someter una reclamación a través de su compañía de seguro.

Si es dueño de una propiedad o inquilino con seguro y su hogar o su propiedad personal sufrieron daños a causa de los huracanes Irma y María:

Tiene que someter una reclamación con su prestamista hipotecario y/o a su agente de seguro. Esté preparado para describir a fondo el daño causado por el desastre. Debe mantener un récord de toda comunicación con el banco o con su compañía de seguro. Debe mantener un récord del número de reclamación y el día en que lo sometió. Debe guardar todos los recibos de las reparaciones de los daños. Además de la inspección de su compañía de seguro, un inspector de FEMA programará una visita para evaluar los daños relacionados al desastre. FEMA también solicitará la documentación del reclamo al seguro, tal y como la carta de notificación (desembolso o denegación) para poder procesar su solicitud.

Usted pudiera ser elegible para asistencia por las pérdidas y necesidades no cubiertas o por aquellas que exceden el límite de la cubierta de su póliza de seguro. Sin embargo, bajo la ley federal FEMA no puede duplicar los beneficios cubiertos por un seguro, por lo tanto, los sobrevivientes tienen que tener cuidado de no aceptar los mismos beneficios de más de una fuente.

Someter su reclamación de seguro de propiedad, solicitar asistencia de FEMA y solicitar un préstamo personal a bajo interés de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) le proveerá la cantidad de fondos más grande disponible para su recuperación.

FEMA exhorta a los sobrevivientes, tanto asegurados como no asegurados que sufrieron daños o pérdidas relacionadas al desastre, que tomen el control de su recuperación al solicitar asistencia o dar seguimiento a su solicitud a través de la línea de ayuda de FEMA al 800-621-FEMA (3362) (voz, 711 o Servicio de Retransmisión por Video), TTY: 800-462-7585 (presione 2 para español). Las líneas abren de 7 a.m. a 11 p.m. diariamente, o visitar un Centro de Recuperación por Desastre (DRC). Para encontrar el DRC más cercano, visite nuestra página en línea: fema.gov/drc.

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido discriminado, llame libre de costo a FEMA, al 800-621-FEMA (3362) (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585.

El Cuerpo de Ingenieros establece las fechas para el “último recorrido” en cuatro municipios SAN JUAN – El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), en trabajo conjunto con los oficiales del gobierno local, estableció el viernes, las fechas para el último día que los escombros se recogerán por los contratistas que trabajan bajo la asignación de la misión de escombros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), en cuatro municipios.

“Los contratistas han trabajado los últimos cuatro meses en el recogido de escombros de los vecindarios y carreteras” dijo el teniente coronel Andrew Yoder, comandante de la Oficina Local de Recuperación en declaraciones escritas.

“El último recorrido señala la transición a la siguiente fase de la recuperación.

SAN JUAN (CyberNews) – El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), en trabajo conjunto con los oficiales del gobierno local, estableció el viernes, las fechas para el último día que los escombros se recogerán por los contratistas que trabajan bajo la asignación de la misión de escombros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), en cuatro municipios.

“Los contratistas han trabajado los últimos cuatro meses en el recogido de escombros de los vecindarios y carreteras” dijo el teniente coronel Andrew Yoder, comandante de la Oficina Local de Recuperación en declaraciones escritas.

“El último recorrido señala la transición a la siguiente fase de la recuperación. En las próximas semanas, esperamos establecer las fechas adicionales para los últimos recorridos en los otros 50 municipios donde trabajan nuestros contratistas”, añadió.

Fechas programadas para último recorrido:

Fajardo martes, 30 de enero de 2018

Sabana Grande martes, 30 de enero de 2018

Guaynabo miércoles, 31 de enero de 2018

Dorado jueves, 15 de febrero de 2018

Si algún residente aún tiene escombros asociados al huracán, por favor sepárelo y colóquelo al lado de la carretera antes de las horas de la mañana de la fecha programada para el municipio.

FEMA aprobó la misión de recogido de escombros en octubre de 2017 y Hormigueros fue el primer municipio donde se completó el recogido de escombros el 4 de enero.

El total estimado de recogido de escombros en Puerto Rico es de 6.2 millones yardas cúbicas, de las cuales 3.9 millones de yardas cúbicas se le asignó al Cuerpo de Ingenieros, el restante se recogerá por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios.

Para más información llame a la línea de Asistencia por Desastre de FEMA al: 800-621-FEMA (3362) (oprima 2 para español).

