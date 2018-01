Listos presidentes legislativos para atender proyectos de gobierno durante la nueva sesión legislativa

LA FORTALEZA – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se expresaron el jueves, en torno al inicio de la Sesión Legislativa.

“Estamos listos para recibir los proyectos que envíe el gobernador”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

Por su parte el presidente senatorial se mostró atento ante una reunión que se llevara a cabo en La Fortaleza con grupos que abarcan los policías, en torno al pago de sus horas extra.

Entre los proyectos que se verán durante la sesión, serán, entre otros, la consolidación de agencias de gobierno y el de libertad religiosa.

“El proyecto de libertad religiosa se encuentra en Comité de Conferencia y se atenderá”, sostuvo el presidente senatorial.

Además, se atenderá entre marzo y abril un proyecto de Reforma Contributiva que presentará el gobernador Ricardo Rosselló.

En cuanto al tema del proyecto de elevar a rango constitucional la Autonomía Municipal, expresó que “eso es consistente también con algunas disposiciones del Plan para Puerto Rico. Vamos a retomar las reuniones con los gobiernos municipales y con el Ejecutivo para darle forma a esto que llamamos de elevar a rango constitucional, que no es crear un cuarto poder, no es dar un cheque en blanco, no es dar un poder restricto. Es sencillamente es delimitar los ámbitos de acción del estado, del gobierno municipal, la Legislatura, etcétera”, expresó Rivera Schatz.

Explicó, además, que el proyecto no se trata de limitar los recaudos de los 11 o 12 municipios autónomos.