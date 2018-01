JCF abre proceso de comentarios sobre proyectos críticos

SAN JUAN – La Junta de Control Fiscal (JCF), anunció el comienzo del período de 30 días de comentario público, conforme al Título 5 de PROMESA, para cuatro de los proyectos presentados a través del Proceso de Proyectos Críticos (CPP, por sus siglas en inglés) y bajo la consideración del Coordinador de Revitalización (CR) de la Junta, se informó el lunes.

“Los huracanes Irma y María demostraron, más allá de toda duda, la necesidad extrema que tiene Puerto Rico de modernizar y mejorar su infraestructura de energía eléctrica. Y tenemos que hacerlo rápidamente. Esa es en parte la razón por la cual esta primera generación de proyectos que se adelantará a través del Proceso de Proyectos Críticos del Título V de PROMESA atiende problemas energéticos. También consideraremos otros tipos de proyectos de infraestructura, pero en este momento el enfoque de la Junta de Supervisión es en proyectos que puedan ofrecer soluciones de energía rápidamente”, dijo Noel Zamot, coordinador de Revitalización de la Junta en declaraciones escritas.

Explicó que los cuatro proyectos que se están considerando —todos enfocados asuntos energéticos— incluyen (1) el Parque Eólico del Norte de New Era Eolic LLC; (2) la instalación de recuperación de recursos de Arecibo de Energy Answers International Inc.; (3) el proyecto de Optimización de Energía de NORELCO en los Complejos Correccionales de Ponce y Bayamón; y (4) el proyecto de almacenamiento de energía de combustible alterno y reservas para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico de ARG Precision Corp., PW Power Systems, Inc. y Bostonia Partners, LLC,.

En total, los cuatro proyectos representan una inversión de cerca de 1,500 millones de dólares, casi en su totalidad de capital privado, con el potencial de generar más de 8,200 empleos directos, indirectos e inducidos.

Se recomienda a los interesados enviar sus comentarios a través del sitio web del CPP https://cpp.juntasupervision.pr.gov a más tardar el martes 6 de febrero de 2018 a las 5:00 p.m. Todos los comentarios permanecerán publicados y disponibles al público durante el período de 30 días.

Después del período de comentario público, el Coordinador de Revitalización tendrá 30 días para responder a esos comentarios y hacer públicas sus respuestas. El CR tendrá entonces cinco días para presentar un informe final del CPP a la Junta de Supervisión, que incluirá una recomendación del Gobernador de Puerto Rico. La Junta tendrá entonces 30 días para emitir una decisión sobre la criticidad del proyecto. Las justificaciones para la decisión de la Junta se harán públicas en el sitio web del CPP.

Sobre los proyectos

El Parque Eólico del Norte es un proyecto de energía renovable eólica con capacidad para generar 19.8 MW/hora, almacenar energía a través de un sistema de diseño de redes de baterías y transferir energía al sector industrial cercano. El proyecto, presentado por New Era Eolic LLC., contempla la instalación de seis aerogeneradores en la Int. PR-686-687 del Barrio Yeguada en Vega Baja. Las turbinas estarían rodeadas por un parque recreativo público, un centro comunal y de bienestar, un monumento de veteranos de Puerto Rico, un anfiteatro y espacio de oficinas para varias organizaciones, incluidas la Administración de la Reserva Laguna de Tortuguero del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y las federaciones de Ciclismo, Vela y Remo. Se estima creará 1,200 empleos directos, indirectos e inducidos. Inversión total $47,500,000 ($360,000,000 de capital privado y $11,500,000 de fondos federales). Periodo de desarrollo estimado: 18 meses.

El Arecibo Resource Recovery Facility (Arecibo RRF), una instalación de recuperación de recursos de 80 MW brutos / 70 MW netos, fue presentada por Energy Answers International, Inc. a través de su filial local Arecibo LLC. Está destinado a generar energía renovable de carga base y recuperar materiales valiosos de aproximadamente 2,300 toneladas de desperdicios sólidos municipales diarios. El proyecto estaría ubicado en el Barrio Cambalache de Arecibo, en la antigua localización de la fábrica de papel de Global Fibers, a menos de media milla de su punto de interconexión con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR). Utilizaría los residuos sólidos como materia prima para la producción de energía. Inversión total: $860,000,000 de capital privado. Se estima creará más de 7,000 empleos directos, indirectos e inducidos durante más de 3 años de construcción; 750 empleos directos, indirectos e inducidos a tiempo completo. Periodo de desarrollo estimado: 42 meses.

El proyecto de NORESCO busca identificar e implementar mejoras para reducir el consumo de energía y agua y los costos de servicios relacionados en los edificios gubernamentales en los Complejos Correccionales de Bayamón y Ponce, propiedad del Departamento de Corrección y Rehabilitación, de modo que se puedan redirigir los ahorros anuales hacia mejoras, incluidas actualizaciones tecnológicas y mejoras al desempeño de los servicios. Esto permitiría añadir niveles adicionales de seguridad para los funcionarios correccionales y empleados de las instalaciones correccionales, extendiendo la vida útil de estas instalaciones y mejorando las condiciones generales dentro de las mismas. Inversión total: $25,262,000 ($262,000 de fondos públicos y $25,000,000 de fondos privados). Periodo de desarrollo estimado: 24 meses.

El proyecto presentado por ARG Precision Corp., PW Power Systems, Inc., (una subsidiaria de Mitsubishi Heavy Industries) y Bostonia Partners, LLC, colectivamente “Team Peaker Puerto Rico”, tiene como objetivo proveer generación de energía de reserva y bienes y servicios de reserva de energía a la AEEPR. Team Peaker Puerto Rico agregaría 540 MW de potencia estratégicamente importante (capacidad de combustible dual que puede cambiar de gas natural a combustible líquido y viceversa) en siete instalaciones de generación eléctrica de la AEEPR para manejar los costos de combustible y los problemas de respuesta de carga diarios tanto para energía de emergencia como para la demanda diaria máxima. Inversión total: $538,000,000 en fondos privados. Periodo de desarrollo estimado: 18 meses.