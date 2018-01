Industria de Restaurantes se prepara para enfrentar al consumidor de hoy

SAN JUAN – Con el propósito de que los empresarios obtengan nuevas herramientas para enfrentar los cambios en la industria de restaurantes en el país, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) presentó el jueves, un estudio elaborado por la firma Gaither International que revela la transformación en los hábitos de consumo luego del huracán María. SAN JUAN – Con el propósito de que los empresarios obtengan nuevas herramientas para enfrentar los cambios en la industria de restaurantes en el país, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) presentó el jueves, un estudio elaborado por la firma Gaither International que revela la transformación en los hábitos de consumo luego del huracán María.

“La incertidumbre que nos dejó el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, nos ha llevado a repensar cuál es nuestro norte en estos momentos. ¿A qué público nos enfrentamos? Por ello, tenemos que prepararnos con los datos correctos para que podamos tomar decisiones de negocios sabias. Con ese propósito invitamos a la firma Gaither, representada por el investigador Roberto Trigos, quien nos mostró los datos del estudio Cambios en los hábitos de consumo debido al huracán María”, explicó Gadiel Lebrón, director ejecutivo de ASORE en declaraciones escritas.

Explicó que la investigación realizada revela que al 22 de enero del corriente, existe un 40 por ciento de la población que todavía no tiene luz. De acuerdo con Trigos, esta situación se refleja en la industria de los restaurantes, debido a que los consumidores adquieren más alimentos preparados para satisfacer su necesidad de alimento. De hecho, el porcentaje de personas visitando un restaurante de comida rápida se ha recuperado a los niveles anteriores al huracán (53 por ciento de enero a agosto 2017 vs. 52 por ciento de octubre 2017 a enero 2018).

Por otra parte, se enfatizó en el decrecimiento de la población, ya que esta envejece cada vez más y a pasos agigantados. Para el 2016 se reportaron 29,000 muertes, mientras que los nacimientos fueron 28,000. De manera que el número de familias viviendo en un mismo hogar se concentra en 2 a 3 personas, por lo tanto, las familias son menos numerosas que antes.

Trigos destacó que la industria de restaurantes debe tomar en cuenta cinco importantes datos que se desprenden de esta investigación: la cantidad de personas sin energía elécrica al día de hoy, la pérdida considerable en la población, el consumo de medios de comunicación y la cantidad de personas visitando restaurantes al día de hoy.

En la actividad realizada en el Club Náutico de San Juan, tomó posesión el nuevo presidente de ASORE, licenciado José Salvatella, que forma parte del Grupo Colón Gerena – conglomerado que representa en Puerto Rico a las franquicias Wendy’s, Sizzler, Applebee’s, Famous Dave’s, Longhorn Steakhouse, Olive Garden y Red Lobster.

También confirmaron sus posiciones los miembros de la Junta de Directores conformada por: licenciada Marisol Vega, de Arcos Dorado, como presidenta electa; José Santiago, de José Santiago Inc., como secretario; Manuel Morales, de El Moriviví, como subsecretario; Rafael Menéndez, de Taller de Tapas, como tesorero; Humberto Rovira, de Encanto Restaurants, como subtesorero, y Ramón Leal III, de Chilli’s & Romanos Macaroni Grill, como pasado presidente. Asimismo, lo hicieron los directores: Rey Vega, de Metropol; Felipe Flores, de Church’s Chiken; José Faccio, de Faccio Pizza; Maricarmen Peña, de El Mesón Sandwiches; Luis Román, de Sizzler y Longhorn; Mateo Cidre, de Los Cidrines; Manuel Cruzado, de New York Pizza; Jean Pierre Mujica, de Méndez & Co.; licenciado Ramón González, de Empresas Gas; José Salvá, de John Nápoli & Associates; José “Pepe” González, de Cayo Caribe, y doctor José Vázquez, de Subway.

En su mensaje, Salvatella describió brevemente los pilares estratégicos en los que se concentrará: 1- defender la industria ante cualquier legislación que afecte sus operaciones; 2- reafirmar sus alianzas con el gobierno para continuar el proceso educativo en cuanto a la industria; 3- concretizar alianzas estratégicas para fortalecer y proteger a la industria de restaurantes y socios de la entidad; 4- continuar los esfuerzos para ayudar a la comunidad.

“Tendremos un año bien excitante y lleno de retos, pero también de oportunidades. Debemos aprovechar esas oportunidades para así transformarlas y devolver la industria de restaurantes al sitial que tenía hace poco más de 10 años”, puntualizó el nuevo presidente de ASORE.

Salvatella, es contador público autorizado y abogado de profesión. Por los pasados seis años ha estado activo en la industria de restaurantes desde diferentes facetas. El presidente y la Junta de Directores estarán al mando por término de un año.

ASORE es una organización que representa aproximadamente a más de 4,000 empresas de la industria de restaurantes, aportando con unos 62,500 empleos directos a la economía de Puerto Rico. Entre sus socios se encuentran las principales cadenas y restaurantes del país, cafeterías, panaderías y reposterías.