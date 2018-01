Guajardo responde a Trump: “El muro y el TLC no tienen ninguna relación”

El secretario de Economía mexicano defiende su postura a EL PAÍS tras las nuevas declaraciones del presidente estadounidense

Horas después de que Donald Trump sugiriera por primera vez que la negociación del Tratado de Libre Comercio podría ser una vía para que México financie su muro, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, conversa con EL PAÍS en Washington, donde este jueves se reunió con el negociador estadounidense, Robert Lighthizer.

Pregunta. A día de hoy, ¿qué riesgo hay de que se ponga fin al Tratado de Libre Comercio?

Respuesta. Vine a Washington a ver a Lighthizer y preparar la sexta ronda de la negociación. Todos estamos interesados en caminar hacia adelante y empezar a buscar soluciones. Ya llevamos un año en esta discusión. Las declaraciones del presidente Trump en su entrevista de hoy, en las que afirma ser flexible sobre la durabilidad de la negociación, sugieren que una posible terminación del TLC no es inminente.

P. Los negociadores canadienses afirman estar “cada vez más convencidos” de que Trump sacará a Estados Unidos del TLC. ¿Comparte ese punto de vista?

R. Esa no es la información que yo he recibido en mis conversaciones con mi homóloga, Chrystia Freeland, y ella es la responsable de la negociación.

P. Trump ha afirmado que México podría financiar parte del muro indirectamente por el TLC. ¿Sería motivo para que México se levantase de la mesa de negociaciones?

R. El muro y el TLC no tienen ninguna relación. Desde que inicié esta negociación nunca ha existido el tema de la financiación del muro. Nuestro presidente ha sido claro: México nunca pagará por ese famoso muro, que es una discusión interna entre Trump y su Congreso.

P. ¿Qué le parece que Trump sugiera que la negociación se pueda extender a después de las elecciones de México?

R. Una negociación tan importante no debe estar sujeta a calendarios electorales. Sin duda, es mejor para los mercados una decisión más temprana que tardía. La calidad de lo negociado debe estar definida por su sustancia y eso podrá ocurrir antes, durante o después de las elecciones mexicanas. Si hay condiciones para llegar a un acuerdo antes de las comicios no debemos desperdiciar esa oportunidad. Pero no vamos a forzar concesiones por anticipar los tiempos.

P. En un principio consideraban clave llegar a un acuerdo sobre las reglas de origen, después pasaron a decir “no” rotundo al aumento en el sector automotriz propuesto por EE UU y esta semana han vuelto a abrir la puerta a un incremento como única forma de llegar a un acuerdo. ¿Hasta qué punto están dispuestos a ceder en este ámbito?

R. Los coches de hoy son muy distintos a los de 1992, cuando se firmaron estas reglas. Tenemos la obligación de revisar y tener una visión de futuro sobre cómo serán estas normas. La propuesta norteamericana de partida no gustaba ni a la propia industria americana, pero es parte de nuestra negociación. No estoy cediendo; en una negociación nadie se queda en su punto de partida.

P. Tras el primer año de Trump, ¿cómo valora la relación entre México y EE UU?

R. Este mes de enero ponemos la velita de un año a la Administración Trump y aquí seguimos negociando con posibilidades de encontrar una solución buena para todos.

P. Llevan meses trabajando en un plan B en caso de ruptura del TLC. ¿Qué avances hay? Describa cómo sería para México el día después de la potencial ruptura.

R. Nadie se sienta a negociar sin tener una estrategia alternativa. Estamos muy avanzados para cerrar el acuerdo con Europa, que está empatada con China como nuestro principal socio comercial. Estamos ampliando nuestras relaciones comerciales con Brasil y Argentina. Tenemos que estar listos para cualquier alternativa.

P. ¿Ve posible que la Administración Trump no solo se salga del TLC sino que también abandone la OMC?

R. El primer escenario es una preocupación de México, el segundo una preocupación del mundo.