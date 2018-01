Gobierno y Política – Lunes 15 de enero, 2018

Richie Vicéns denuncia supuesta fiesta con bebidas alcohólicas en instalación municipal de Guaynabo GUAYNABO – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Ricardo ‘Richie’ Vicens denunció el lunes, que el alcalde Ángel Pérez supuestamente celebró una fiesta con policías municipales en una instalación municipal donde hubo bebidas alcohólicas, lo que alegó, está prohibido por ley.

“Me parece un acto de hipocresía y negligencia del alcalde Pérez Otero que se haya ido recientemente a participar de una protesta de la comunidad Lomas del Sol para reclamar luz para los vecinos, y a lado del lugar de la manifestación, en la Finca de Jagüeyes que adquirió el Municipio bajo la pasada administración, asistiera a un “pasadía familiar” de la Policía Municipal dónde hubo hasta bebidas alcohólicas”, expresó Vicens en declraciones escritas.

Además, denunció que la comida servida en dicha fiesta, supuestamente se pagó con fondos municipales y se preparó en las facilidades de la Liga Atlética en Lomas del Sol, otra instalación del Municipio.

“En dicha actividad se gastaron de 435.07 dólares de fondos municipales, bajo la Petición D07-2018-2567 emitida el 11 de enero de 2018 y solicitada por la Sargento Yamaris Rivera y el Comisionado de la Policía Municipal Víctor Franco”, sentenció.

​“Según las redes del propio alcalde Pérez la fiesta era para celebrar junto con la Unidad de Tránsito los logros de la campaña navideña que hicieron junto con la Comisión de Seguridad en el Tránsito, con el propósito de para evitar accidentes y conductores ebrios en las carreteras, pero fue una celebración precisamente con alcohol, qué ironía. En la actividad participaron algunos jefes y subjefes de las dependencias municipales”, detalló Vicéns.

​”Hago un llamado a las Oficina de Ética y a la Contralor de Puerto Rico que investiguen esta distribución de bebidas alcohólicas en una instalación municipal, aquí no hubo prudencia ni decoro alguno por parte de estos funcionarios ni del alcalde Ángel Pérez”, finalizó.

Gobierno anuncia borrador de acuerdo para que la AEE permita a los alcaldes ayudar en los trabajos

LA FORTALEZA – El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, arremetió el lunes contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, luego de que se convocara una reunión para lograr un supuesto acuerdo que les permita entrar para ayudar en las labores de re energizar sus pueblos.

“Ellos están jugando con un tema tan importante a dominar la opinión pública y confundir la opinión pública. Mucha gente estará pensando que hubo un acuerdo. La realidad es que no lo hubo. Habrá acuerdo cuando lo firmemos. Ahora mismo no tenemos acuerdo”, dijo Ortiz a su salida de la reunión en La Fortaleza, en la cual participaron su contraparte Carlos Molina, los alcaldes de Bayamón y Villalba (Ramón Luis Rivera Cruz y Luis Javier Hernández Ortiz, respectivamente), el secretario de la Gobernación William Villafañe y el comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales, Omar Negrón.

En la reunión, el coordinador para el proceso de rehabilitación del sistema eléctrico, Carlos Torres expresó que no estaba de acuerdo con que los ejecutivos municipales entraran a colaborar en los trabajos.

“Yo hice valer la postura del gobernador y su política pública y aquí eso es lo que se va a hacer. Lo que alguien dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica pueda presentar como preocupaciones, se toman en cuenta, pero la política pública aquí la dicta el gobernador”, sostuvo Villafañe.

Se acordó que se prepararía un borrador de acuerdo, que se les enviara a los alcaldes para que lo revisen. Una vez todas las partes estén de acuerdo, se hará la firma del mismo.

“Si a nosotros como alcaldes nos convocaron aquí ¿por qué no trajeron el documento con los cambios, los discutíamos y cada cual traía sus planteamientos y salíamos de aquí con un acuerdo firmado?”, expresó el alcalde de Villalba.

Entretanto, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz señaló que han pasado 4 meses desde que solicitó al Gobierno que se le permitiera entrar en un convenio con la AEE.

“A mí me gusta ver el vaso medio lleno. Nosotros estábamos ayudando sin convenio a la Autoridad en un montón de áreas. Este convenio lo que nos permite es recuperar parte del dinero que ya hemos invertido. Esa es la realidad”, sentenció el alcalde bayamonés.

Si se firma el acuerdo, se permitiría que los alcaldes contraten personal capacitado para realizar trabajos de reconexión eléctrica, a los cuales se les asignaría trabajos por parte del comando unificado. Además, se comprometieron a proveerles información certera y constante a los alcaldes sobre las labores por áreas en sus respectivos municipios.

“Se comprometieron a hacerlo, pero sabemos que no lo van a hacer, porque la negativa del director del sistema de distribución, Carlos Torres, da el perfil de lo que va a pasar de aquí en adelante”, declaró el alcalde de Cayey.

Justo González, director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica no estuvo en la reunión. Tampoco participó el gobernador, Rosselló Nevares quien se encontraba en la inauguración de un negocio de entretenimiento en el municipio de Bayamón.

Mientras todo esto ocurría cientos de ciudadanos protestaron, en una movilización convocada por los alcaldes del PPD, molestos por lo que consideran la lentitud de los trabajos de re energización. Algunos abonados de la corporación pública llevan más de 120 días sin servicio.

Gobernador designa nueva secretaria del Departamento de Recreación y Deportes

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó el lunes, a la licenciada Adriana Sánchez Parés como secretaria del Departamento de Recreación y Deportes.

“Agradezco a la licenciada Sánchez Parés por aceptar esta encomienda. Confío en que trabajará para transformar el Departamento de Recreación y Deportes en uno más efectivo a la hora de asegurar la salud física y mental de nuestro Pueblo”, sostuvo el primer mandatario en declaraciones escritas.

Explicó que Sánchez Parés posee un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y un bachillerato en Contabilidad del Recinto de Río Piedras de la misma universidad. De igual forma, posee un máster en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid.

La licenciada realizó un internado en el Departamento Legal de Real Madrid Fútbol Club. Durante el internado, evaluó y preparó contratos para el personal de entrenamiento, los jugadores y los eventos de la Fundación Real Madrid.

También, durante ese tiempo, revisó y preparó acuerdos de licencia para la imagen del club y para los jugadores.

Además, fungió como abogada en Sportia Law, donde manejó varios tipos de reclamos ante diferentes comisiones de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y el Tribunal de Arbitraje para Deportes (CAS, por sus siglas en ingles).

“Agradezco al gobernador la confianza y la oportunidad de contribuir a una reforma del deporte puertorriqueño como secretaria del Departamento de Recreación y Deportes. Me siento confiada en que con una visión innovadora podremos lograr las eficiencias gubernamentales necesarias sin que se afecte el deporte, un instrumento social para la salud, bienestar y calidad de vida”, expresó la licenciada Sánchez Parés.

Sánchez Parés jugó voleibol en la Universidad de Puerto Rico, donde, junto a su equipo, quedó campeona en el 2004. Asimismo, fue parte de las Llaneras de Toa Baja en las categorías menores hasta segunda superior. También jugó en Madrid, mientras realizó estudios en España.

Desde enero de 2017, la recién designada se desempeñó como subdirectora ejecutiva interina de Administración para la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.

Durante su incumbencia, manejó operaciones administrativas para la agencia —dentro de las divisiones de Recursos Humanos, la Oficina de Oferta y Compras, y la Oficina de Servicios Generales— en las cuales logró reducción en los gastos.

También participó en proyectos especiales como colaboraciones público privadas para los aeropuertos regionales y la solicitud suplementaria de Build Back Better, documento integral para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Asimismo, la titular añadió que “mi experiencia como atleta me ha permitido conocer de primera mano tanto las fortalezas como las necesidades del deporte. Combinando esa experiencia, con mi preparación profesional en el ámbito deportivo, lograremos implementar la política pública de nuestra administración, de la mano de nuestros atletas y entidades deportivas de la Isla”.

Residentes de Juana Díaz y Villalba experimentarán bajas en agua

COAMO – Varios sectores en Juana Díaz y Villalba pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción en el servicio de agua potable debido a desperfectos mecánicos en el generador de la planta de filtros Toa Vaca, en el municipio Villaba, informó el lunes, Yeidimar Meléndez Ortiz, directora del área de Coamo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Debido a esta situación y mientras se realizan los trabajos de reparación del generador, los sectores afectados son: los residentes de los barrios Hatillo, Cerro Gordo, Camarones, Palma Sola, Higuero del municipio de Villalba; y los residentes de Las Lomas, Piedra Aguza, Guayabal, Lajita, Comunidad Cristina, El Encanto y el casco urbano del municipio de Juana Díaz”, explicó la funcionaria en declaraciones escritas.

Explicó que personal de la AAA realiza ajustes operacionales para reducir el impacto a la población que se sirve de estos sistemas.

Una vez se restablezca el servicio de agua potable en la instalación, iniciará la distribución de los sistemas paulatinamente, por lo que se recomienda hervir el agua por un periodo de tres minutos antes de su consumo.

De necesitar más información, los clientes pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787) 620-2482, al 1-877-411-2482 (Isla) o el (787) 751-8125 para personas con problemas auditivos. También pueden mantenerse informados accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com o siguiendo la cuenta @acueductospr en Twitter.

Alcaldes piden al gobernador que tome conciencia de crisis por falta luz SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz hizo un llamado el lunes al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares a que tome conciencia sobre la seriedad que implica la falta de electricidad en los municipios y que regrese a la isla en lugar de estar en Estados Unidos en otras gestiones.

“En primer lugar, queremos que el gobernador tome conciencia de la importancia del servicio energético para la distribución del agua y para la vida y el día a día de la familia puertorriqueña. En segundo lugar, que nos haga público un plan de trabajo para nosotros saber con qué contamos, especialmente con cuántas brigadas podemos contar y en tercer lugar que nos permitan trabajar en el proceso de energización de la distribución del sistema eléctrico”, dijo Ortiz.

Las declaraciones del alcalde cayeyano se dieron en un encuentro con la prensa en el marco de una marcha hacia La Fortaleza en la que participó junto a otros alcaldes y ciudadanos en reclamo del restablecimiento del servicio eléctrico que fue devastado por el huracán María. “¡Queremos luz!”, coreaban los manifestantes mientras caminaban hacia la Mansión Ejecutiva.

Por otro lado, hizo un llamado al gobernador a que regrese a Puerto Rico en lugar de estar en los Estados Unidos en otras gestiones. “Es una situación bien crítica. Si el gobernador entendiera la magnitud de esta crisis, no estuviese en Washington. Estuviese en Puerto Rico. Cuando el gobernador entendió que venía un huracán, le pidió al pueblo de Puerto Rico que resguardar sus pertenencias y su vida e hizo una labor como tenía que hacerla. En este momento no entiende la magnitud de la crisis. Por eso está en Washington y no está en Puerto Rico”, expresó.

“Se trata de un porblema de causa mayor. El gobernador tiene que estar conciente de esta realidad. Debe regresar de Washington lo más pronto posible. Meterse en los campo, ir a las urbanizaciones, ir a las comunidades, entender los problemas y bsucar soluciones. Estamos para ayudarles”, agregó.

Indicó que su municipio tiene 22 barrios, de los que 18 no tienen nada de electricidad. Los otros cuatro barrios tienen servicio parcial. Alegó que solo tres brigadas de la AEE trabajan en días alternos con dos camiones que en ocasiones están en el taller de mecánica.

“El servicio de energía eléctrica es fundamental para que las comunidades tengan agua. Nuestras comunidades están sin agua por falta del servicio de energía eléctrica. También que tome conciencia del servicio de energía eléctrica como un servicio escencial. Nuestras familias están gastando 30 o 40 dólares cada dos días para tener sus plantas encendidas. Es duro ver como la gente fallece, como se agravan sus enfermedades, como una persona no puede enviar sus niños a las escuelas porque no pueden lavar los uniformes o porque no pueden plancharlos como merece. Hay gente que se agrava su condición de salud mental. Hay muchos problemas que tiene que ver mucho con esto, incluso la pérdida de empleos porque hay personas que dependen de energía para tener una empresa trabajando. Se aumentan los costos de los alimetnos de consumo porque activar una planta eléctrica requiere un gasto adicional para los comerciantes. Hay personas que dependen para su empleo del servicio de Internet y no lo tienen tampoco”, relató Ortiz.

De otra parte, Ortiz dijo que la primera reunión entre alcaldes y personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “fue una tomadura de pelo”, mientras que esperan mejores resultado en el próximo encuentro.

No obstante, reiteró la disposición de los ayuntamientos a cooperar con la AEE. “No hay esperanza de que esto pueda cambiar. Nosotros queremos trabajar para mejorar el sistema eléctrico. Tenemos las personas capacitadas, los recursos, tenemos el conocimiento, conocemos el protocolo de seguridad. Necestiamos que nos autoricen, pero también necesitamos que tengan un plan de trabajo donde se puedan identificar las brigadas que se van a asignar por pueblo para que cada alcalde sepa cuántas brigadas tiene del estado participando en el proceso de rehabilitación y reconstrucción del sistema eléctrico, con cuántas brigadas puede participar y cuál va a ser el protocolo de seguridad de integración de todas esas brigadas”, apuntó.

“Nosotros no estamos solamente para limpiar los caminos o instalar un poste. Eso lo podemos hacer sin necesidad de un convenio. Necesitamos autorización para trabajar en la energización del sistema eleéctrico porque si un empleado nuestro sufre daños y no está autorizado, no está cubierto por el Fondo del Seguro del Estado. Si una persona sufre daños y tiene que reclamar, no está cubierta por los seguros y el gobierno municipal no puede invertir recursos humanos o recursos económicos en un proyecto de reconstucción del sistema eléctrico si no está autorizado por ley o por un convenio que así lo permita”, añadió.

Aseguró que se suspendieron las fiestas patronales y se eliminar otros gastos para poder generar economías y poder cooperar en la energización del pueblo. Ortiz insistió en un planteamiento de discrimen político entre municipios populares y penepés en la asignación de recursos para las labores de energización.

Por su parte, el alcalde de Comerío, José A. “Josian” Santiago alegó que a casi cuatro meses del paso del huracán, más del 90 por ciento de su municipio aun está sin luz. “Bendito. No hay un plan. No conozco cuál es la proyección que se tiene para los barrios de Comerío. Lo elemental, lo básico sería que nos den a conocer cuál es el plan de trabajo que se ha estructurado para energizar las comunidades de Comerío y cómo integrar al municipio y la comunidad en apoyo de esas brigadas para que se acelere el proceso”, dijo Santiago.

Agregó que más del 60 por ciento no tiene agua potable. “No puedo callarme. Tengo que hablar en nombre de un pueblo sufrido que sigue allí en un ejercicio de superviciencia diaria”, sostuvo.

Otro de los que participó de la movilización fue el ejecutivo de Caguas, William Miranda Torres, quien dijo que un 55 por ciento de su ciudad, el área rural, está a oscuras todavía. El casco urbano, que representa un 40 por ciento de los clientes de Caguas, está energizado en un 60 por ciento. “Cuando lo extrapolas a la ciudad completa, no tenemos ni un 40 por ciento de energía. Yo creo que es una injusticia con la ciudad nuestra porque pasó el ojo por allí y no hemos recibido la atención que se le debe dar a esa ciudad”, dijo.

Agregó que cerca del 40 por ciento de los comercios aun no están operando. Esa situación representaría una merma de ingresos de cerca de 14.1 millones de dólares a junio 30, según las proyecciones. Eso se sumaría a los recortes de fondos que ha enfretado el ayuntamiento.

“No hemos visto acciones contundentes del gobierno central. El gobernador ha fallado en dirigir un equipo. Se supone que es su responsabiliad, que pudiera ajustar sus planes a este momento y establecer una ruta para levantar al país en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel de los municipios…”, expresó el alcalde cagüeño.

Detalló que cerca de 1,500 postes fueron destrozados por el huracán y que de las 367 comunidades que componen el municipio, solo en una de ellas, Villa Blanca, se necesitan 36 postes. Caguas tiene un total de 50,500 viviendas. “Estamos hablando del centro urbano. Imagínense el área rural”, señaló.

Miranda Torres reconoció la resiliencia de los cagüeños y también recurrió al planteamiento de discrimen con municipios populares.

“Oye. En esto todo se mezcla un poquito porque cuando empiezas a mirar la atención que se le da a pueblos donde la devastación no fue tan dura como en otros… vete al este. ¿Cuánta atención se le ha dado al este? La mayoría son pueblos rojos y dijeron: ‘olvídate de eso’. Ahí está Arroyo, Patillas, Maunabo, Yabucoa, Humacao, Caguas…San Lorenzo, Juncos, Naguabo y Las Piedras. Ha habido discrimen… El huracán entró por allí (por el este)”, alegó.

“Tienes ciudades de amigos que son afines con el gobierno que tienen 80 y pico y 90 por ciento (energizado). El área este tu no oyes hablar de 90 ni 90 y pico cuando nosotros acá tenemos municipios con 30 o 40 por ciento. No es justo”, dijo.

Mayita afirma no asignará personal municipal para reparaciones sistema eléctrico PONCE – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri reafirmó el lunes que no asignará personal del municipio para trabajar en las reparaciones del sistema eléctrico devastado por el huracán María.

“No se asignará empleados municipales para trabajos de reconexión e instalación del servicio eléctrico y que no arriesgará la vida de sus trabajadores ya que el municipio no cuenta con las credenciales para realizar ese tipo de labores. Le ayudamos proveyéndoles maquinaria, escolta policiaca y colaboración en la remoción de debris”, dijo Meléndez Altieri en un comunicado.

Las declaraciones de la alcaldesa ponceña se dieron luego que se reunera con el director regional de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Rafael Rodríguez para conversar sobre los trabajos que se realizan en las comunidades que llevan cerca de 125 días sin electricidad.

“Son muchas las comunidades que aun permanecen sin luz, en especial en los campos, gente que necesita el servicio para poder vivir y ya no aguantan más. Aunaremos esfuerzos para ayudar a nuestra gente”, expresó la alcaldesa

Por su parte, Rodríguez señaló que se encuentran trabajando para energizar el área de la urbanización El Monte. Agregó que para agilizar los trabajos en la Ciudad Señorial asignará brigadas de Estados Unidos de la compañía Power Secure.

“Cuente con nosotros, que seguiremos trabajando incansablemente para que Ponce se ilumine por completo”, manifestó el director regional de la AEE.

Por su parte, Meléndez Altieri agradeció a Rodríguez y a Ángel Cruz la ayuda que han brindado, a pesar de las situaciones de falta de materiales y personal.

“Agradezco que me hayan presentado un plan adecuado, certero y realista”, destacó.

A continuación algunas áreas donde la AEE se encuentra trabajando:

Urbanización Villa Flores Urbanización Constancia Urbanización Sagrado Corazón La Cantera Ferrán Clausells El Tuque Brisas del Caribe Nueva Vida Punta Diamante Palmarejo, Coto Laurel Parcelas Magueyes PR 139 PR 505 PR 511

Mientras, la directora de Operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Damaris Santini explicó que sobre el 90 por ciento de los abonados cuenta con servicio de agua potable, aunque seis plantas operan con generadores.

“Solicitamos dos generadores a FEMA para Cerrillo y otro para Real Anón, ya que los que tenemos están dando problemas”, indicó Santini.

Igualmente, indicó que ya los vecinos de Montes Llanos cuentan con servicio luego que FEMA asignara un generador.

“Seguiremos luchando por nuestra gente”, concluyó la alcaldesa.

DF activa personal para Fiestas de la Calle San Sebastián SAN JUAN – La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andujar Matos anunció el lunes que estará activando a su personal para atender cualquier situación que se presente durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, a la vez que hizo un llamado a los padres y madres a velar por la seguridad de sus hijos menores.

La titular de Familia, recomendó a los padres que aprovechen esta oportunidad para disfrutar en familia de estas festividades al tiempo que advirtió que todo menor que este participando de estas fiestas debe estar protegido por sus padres, siendo éstos los llamados a velar por la seguridad de sus hijos.

“Es importante mencionar que si los padres deciden delegar en otro adulto la responsabilidad de velar por los menores, estos deben garantizar que los mismos responderán de la misma forma que lo harían ellos como padres”, puntualizó Andujar Matos en un comunicado.

La funcionaria detalló que habrá personal la Administración de Familias y Niños (ADFAN) en el Viejo San Juan y en el municipio de Cataño donde también se llevará a cabo una celebración similar.

“Este año tendremos a nuestros trabajadores sociales brindando los servicios desde el edificio central de la Administración para el Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) en donde tendremos todo el personal de emergencia disponible para atender cualquier situación que se pueda suscitar en el área de San Juan. Por otra parte, también tendremos personal destacado en Cataño”, destacó la secretaria.

Andujar Matos señaló que, si un menor se extravía, el padre debe dirigirse de inmediato al Centro de Mando que estará establecido en la ACUDEN al lado de la Escuela José Julián Acosta. “Nuestro departamento mantendrá la custodia física del menor en todo momento, hasta tanto se identifique al encargado o persona responsable del menor”, dijo.

La titular de Familia exhortó a los comerciantes a no expedir bebidas alcohólicas a menores de edad, toda vez que mencionó que los comerciantes deben asegurarse que la persona a quien le venden alcohol es mayor de edad. “Para ello es necesario que se solicite una identificación con foto ante la mínima duda de que esa persona pudiera ser un menor de edad”, recabó la funcionaria.

Asimismo, detalló que el Departamento de la Familia, estará colaborando con los organizadores de las distintas actividades a través de los profesionales de trabajo social, quienes estarán orientando a los padres sobre la protección y seguridad de sus hijos, y atendiendo cualquier situación de menores extraviados o intoxicados, como ha ocurrido en años anteriores.

Finalmente, la secretaria exhortó a los ciudadanos a referir cualquier situación en la que se sospeche exista maltrato, llamando confidencialmente a la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia al 1-800-981-8333.

Requieren detalles de autos inundados tras paso de huracanes EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión cameral de Gobierno, el representante Jorge Navarro Suárez, anunció el lunes la presentación de una resolución conjunta que ordena a las aseguradoras del país proveer detalles de todo vehículo de motor que fue declarado “pérdida total” entre los meses de septiembre 2017 a febrero 2018 como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por los huracanes Irma y María.

Según el representante, su medida responde a que si bien existen innumerables autos que fueron declarados chatarra como consecuencia de las inundaciones causadas por ambos fenómenos atmosféricos, se desconoce el paradero exacto de estas unidades y si las mismas ya han sido reacondicionadas y puestas a la venta en el mercado de autos.

“Nuestro reclamo con esta medida no es sólo una de protección del consumidor y transparencia, sino de seguridad pública. No podemos depender de la buena bondad del vendedor de un auto en que divulgue los detalles del historial de un auto y si el mismo quedó afectado por los huracanes que hemos vivido. El consumidor debe tener acceso a esta información de forma oficial, veraz e independiente”, expresó Navarro Suárez en un comunicado de prensa.

El legislador añadió que “los peritos en mecánica certifican que cuando un vehículo de motor queda parcial o totalmente inundado, partes vitales de éste como son los sensores de las bolsas de aire, el sistema de frenos y el sistema eléctrico pueden verse seriamente afectados. Todo esto pone en riesgo la seguridad de no sólo el conductor del auto, sino del resto de los que transitan en las mismas vías”.

Detalló que además de requerir a las aseguradoras proveer el detalle de los autos afectados por las inundaciones ocasionadas por los ciclones, su medida ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Comisionado de Seguros a mantener un expediente público de los autos afectados en sus respectivas páginas de internet, de forma que los consumidores puedan acceder la información antes de comprar un auto usado.

“La transparencia es clave para proteger al consumidor y garantizar la seguridad pública. Por eso abogaremos por la aprobación inmediata de esta medida y su implementación efectiva por parte del DACO”, concluyó.

Investigarán prácticas ilegales en odontología y los llamados “Dental Parties”