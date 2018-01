Gobierno y Política hoy mates 9 de enero, 2018

Insiste Juan Dalmau en que el Senado interpele a Héctor Pesquera

EL CAPITOLIO – El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, reaccionó el martes, a la salida de la coronela Michelle Hernández, al tiempo que insistió en que el alto Cuerpo someta a un proceso de interpelación a Héctor Pesquera.

“La salida de la coronela Michelle Hernández como comisionada de la Policía de Puerto Rico es el capítulo más reciente de lo que representa una administración errática, sin norte definido y que aparenta no tener un adulto responsable y eficientemente a cargo”, dijo el senador Dalmau Ramírez en declaraciones escritas.

“El gobernador está protegiendo a Héctor Pesquera con la misma vehemencia con la que protegió y apoyó la incompetencia e irresponsabilidad en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) del ingeniero Ricardo Ramos. El Senado no puede sr cómplice ni cruzarse de brazos. Si el gobernador no está dispuesto a destituir a Pesquera, el Senado debe interpelarlo”, reiteró.

“A la tragedia del manejo fatal en los asuntos de salud, como los brotes epidémicos ocurridos durante la recuperación del huracán María y la falta de servicios médicos en el país; a la vergonzosa manipulación estadística con respecto a las muertes denunciadas desde un principio y que el gobierno negó; a la indignante forma en que se manejó el problema de recuperación energética, con los contratos dudosos de Whitefish y la protección desmedida a la incompetencia de que quien fuera el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, se añade ahora el acto más reciente: el de la inseguridad generalizada en el país cuyo responsable principal es el señor Héctor Pesquera”, sentenció el senador independentista.

El portavoz del PIP en el Senado subrayó que “el aumento dramático en los asesinatos en lo que va de este año, la ausencia de seguridad en el país, el atropello, abandono y trato injusto a la Policía de Puerto Rico por parte de la administración, imponen sobre dicho cuerpo legislativo la urgencia y obligación de ejercer con más rigurosidad su función fiscalizadora ante el Ejecutivo”.

“Este es el momento de poner en cintura y exigirle explicaciones a quienes son los responsables. En el tema de seguridad el principal responsable es el señor Pesquera. Que no se utilice a la coronela Michelle Hernández como chivo expiatorio. La calentura no está en la sábana y la renuncia de Hernández no subsana la incompetencia e ineficacia con que se están manejando los asuntos de seguridad en el país porque quien ha sido y continúa siendo responsable en este tema es el Héctor Pesquera. Por eso reitero e insisto en que el Senado lo interpele y conteste nuestros cuestionamientos y dé cara ante el país”, concluyó .

Representante Conny Varela reclama al presidente de la Cámara convoque Comisión Total

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Popular Democrático (PPD), José “Conny” Varela se mostró satisfecho el martes, con la determinación del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez de citar al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, a responder preguntas sobre los planes de reconexión del servicio de energía eléctrica en la isla.

No obstante, el legislador del PPD sostuvo que “es indispensable que no se excluya a ningún legislador de tener la oportunidad de preguntar sobre sus respectivas comunidades de forma que puedan tener información de primera mano para sus constituyentes”, señaló Varela en declaraciones escritas.

A esos efectos, Varela le solicitó al Presidente Cameral, que cite una Comisión Total de ese Cuerpo Legislativo.

“Nos satisface la disponibilidad del presidente de la Cámara de atender nuestros reclamos. No obstante, el propósito de esta iniciativa no logrará su objetivo si no se le garantiza una amplia participación de todos los legisladores que por la voluntad del pueblo, están aquí representados. Por eso, el mecanismo idóneo es la Comisión Total de la Cámara de Representantes”, dijo.

Falta la destitución de Pesquera, dice legisador rojo